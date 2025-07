Forscher entdecken mysteriöses interstellares Objekt in unserem Sonnensystem

Er kommt aus Richtung des Sternbilds Schütze, rast mit 210.000 Stundenkilometern durch unser Sonnensystem und wird von Teleskopen weltweit beobachtet: Der Komet 3I/ATLAS ist erst das dritte bekannte Objekt aus dem interstellaren Raum.

Es ist erst das dritte Mal, dass wir einen Besucher von einem anderen Stern in unserem Sonnensystem sehen. Am 1. Juli entdeckte das NASA-Teleskop ATLAS in Chile einen Kometen aus dem interstellaren Raum. Er trägt nun den offiziellen Namen 3I/ATLAS.

Zu schnell für unser Sonnensystem

Der Komet kommt aus Richtung des Sternbilds Schütze und rast mit rund 210.000 Kilometern pro Stunde durch das All – viel zu schnell, um aus unserem Sonnensystem zu stammen. Seine Herkunft: ein anderes Sternensystem, vermutlich aus dem Zentrum der Milchstraße.

Keine Gefahr für die Erde

Aktuell ist 3I/ATLAS rund 670 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Mitte Oktober nähert er sich der Sonne bis auf 210 Millionen Kilometer, bleibt aber stets sicher von der Erde entfernt.

Rätselhaftes Leuchten

Astronomen weltweit beobachten den Kometen intensiv. Ungewöhnlich für diesen ist seine große Helligkeit. Diese könnte auf einen Schweif aus Gas und Staub hindeuten, der von der Sonne reflektiert wird.

Sichtbar bleibt 3I/ATLAS voraussichtlich bis September. Dann verschwindet er hinter der Sonne und taucht im Dezember wieder auf.