Menschen staunen, nachdem Roboter in China eine ganze 7.500 Tonnen schwere Wohnung mit einer einzigen schnellen Bewegung bewegt haben

Die Menschen waren völlig verblüfft, als Roboter in China in der Lage waren, eine 7.500 Tonnen schwere Wohnung mit nur einer einzigen schnellen Bewegung zu bewegen.

Wenn Sie sich schon einmal gewünscht haben, Sie könnten einfach Ihr Haus zusammenpacken und umziehen, dann haben Sie Glück, denn dank neuer Technologien könnte das in naher Zukunft möglich sein .

Ingenieure in China haben möglicherweise eine neue Methode gefunden, Gebäude zu bewegen, indem sie sie abreißen und wieder aufbauen, nachdem sie Hunderte winziger Roboter mit dieser Aufgabe beauftragt haben.

Dies fand im Huayanli-Komplex im Shanghaier Bezirk Jing’an statt.

Die Bauträger hofften, unter dem Komplex ein unterirdisches dreistöckiges Gebäude errichten zu können, was sich jedoch als schwieriges Unterfangen erwies.

Um dies zu ermöglichen, nahmen die Behörden die Hilfe von 432 Robotern in Anspruch, die das 1.200 Quadratmeter große Gebäude bewegen konnten, das verstärkt und auf einen Stahlrahmen gehoben worden war.

Die kleinen Roboter werden hydraulisch angetrieben und können das Gebäude bis zu 10,7 Meter pro Tag bewegen.

In einer Pressemitteilung der Shanghaier Lokalregierung hieß es: „Das Projekt erregte nicht zuletzt aufgrund der dichten Anordnung historischer Gebäude Aufmerksamkeit. Dazu gehört auch die Große Halle von Zhangyuan, ein Gebäude aus dem Jahr 1928, in dem in den 1940er Jahren eine Abendschule für patriotische Erziehung untergebracht war. So blieb kaum Raum für Renovierungen oder unterirdische Bebauung.“

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Bauwerk wieder an seinen ursprünglichen Standort zurückversetzt.

Ein beschleunigtes Video, in dem Roboter das Gebäude aus dem Weg eines Neubaus räumen, erregte in den sozialen Medien die Aufmerksamkeit der Menschen , und viele teilten ihre Fassungslosigkeit angesichts der unglaublichen Technologie, die dahinter steckt.

Auf Reddit schrieb ein Benutzer: „Ich fände eine Dokumentation darüber, wie sie das geplant, entworfen und umgesetzt haben, toll … wow.“

Ein anderer sagte: „Die KPCh hat im Streben nach Fortschritt historische Viertel dem Erdboden gleichgemacht. Es stimmt mich äußerst optimistisch, dass sie sich jetzt so viel dafür entscheidet, ihre lebendige Vergangenheit zu bewahren.“

Ein Dritter scherzte: „Geh nach Hause und baue, du bist betrunken! Roboter, bring ihn nach Hause.“

Und eine vierte Person fügte hinzu: „Das Verrückte ist, dass Städte das früher so gemacht haben, als wäre es keine große Sache. Lasst uns dieses Gebäude verlegen, und wir würden es einfach tun.“

Nach der Fertigstellung wird das neue Gebäude unter dem ursprünglichen Komplex neue Parkplätze und kulturelle Veranstaltungsorte umfassen und in drei U-Bahn-Linien von Shanghai integriert sein.