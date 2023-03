Die Germanen und Kelten sind Nachkommen einer voratlantischen Zivilisation, die einst den Nordpol (Arktis, Hyperborea) kontrollierte

Reporter des deutschen FOCUS-Fernsehens haben vor einigen Jahren in einem Moskauer Archiv einen schwarzen Lederordner aufgespürt, der die Originalerklärung und Illuminaten-Mitgliedslisten aus dem Nachlass von Johann Joachim Christoph Bode enthält.

Goethe unterzeichnete die Erklärung 1783 im Alter von 33 Jahren, und erstmals wurde seine geheime und handschriftliche Beitrittserklärung einem breiten Publikum im Fernsehen zugänglich gemacht. Der Band dokumentiert auch die Thronbesteigung von Johann Gottfried Herder und viele mehr.

33 ist eine wichtige Zahl für die Illuminaten und ein Hinweis auf den Umfang des legendären magnetischen Mount Meru und die Größe des Lochs am Nordpol.

Adam Weishaupt war kein Jude (das ist Desinformation). Die deutschen Illuminaten waren alle hyperboreanisches Erbe und heftige heidnische Odinisten/Polarier. Die abrahamitischen Kulte (sowie Rom und die Römer) waren ihre erklärten Erzfeinde, da diese versuchten, die Germanen, Kelten und viele mehr auszulöschen.

Sowohl die Germanen als auch die Kelten sind Nachkommen einer alten, hochentwickelten voratlantischen Zivilisation, die einst den Nordpol (Arktis, Hyperborea) kontrollierte.

Einige sagen, dass sie es immer noch tun. Goethe schrieb verschiedene Werke im Zusammenhang mit Hyperborea. Wie das Gedicht „Der König in Thule“, das Gretchen in der Szene „Abend“ im Faust singt. Oder sein Gedicht „Der Erlkönig“, um nur einige zu nennen.

Weishaupt nannte sich Spartacus. Spartacus war angeblich ein weiterer Hyperboreaner mit blauen Augen und roten Haaren.

Über die deutschen Illuminaten wurde viel Unsinn verbreitet, weil leider nur sehr wenige Menschen außerhalb der österreichischen Illuminaten-Freimaurer-Kreise wissen, dass Adam Weishaupt seine Illuminati-Loge von Ingolstadt über die Grenze nach Salzburg verlegte, als sie in Deutschland verboten wurde.

Mehrere einflussreiche Mitglieder der Ingolstädter Loge lebten jenseits der Grenze in Salzburg.

Als es in Deutschland schief ging, halfen die österreichischen Mitglieder Weishaupt, ein Geschäft in Salzburg aufzubauen, und versorgten ihn mit einem großartigen Standort und Geld. Tochterlogen in Wien und zahlreichen anderen Orten folgten. Diese Logen sind noch aktiv.

In Deutschland gibt es darüber keine Papierspur, aber in österreichischen Archiven sind viele Beweise erhalten. Dieses Material wurde jedoch ziemlich tief vergraben, und selbst wenn Sie Österreicher sind, ist es nicht einfach, daran heranzukommen. Und es wird Sie auch einiges an Geld kosten.

Die Illuminaten sind nicht ganz aus Deutschland verschwunden, aber sie sind damals einfach in den Untergrund gegangen.