Gibt es einen Weg, die simulierte Matrix, in der wir leben, zu verlassen?

Haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie in einer Computersimulation leben? Wenn ja, sind Sie nicht allein.

Viele Philosophen, Wissenschaftler und sogar Prominente haben die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass unsere Realität nicht so ist, wie sie scheint.

Aber wie können wir feststellen, ob wir tatsächlich simulierte Wesen sind? Und was können wir tun, um aus unserem Gefängnis auszubrechen?

Die Idee, dass Menschen in einer Simulation leben könnten, ist überraschend alt. Bereits im 17. Jahrhundert brachte der französische Philosoph René Descartes die Idee vor, aber sie eroberte die wissenschaftliche Gemeinschaft wirklich, als der Philosoph Nick Bostrom von der Universität Oxford im Jahr 2003 einen Artikel über die Möglichkeit der Simulation der Realität schrieb.

Bostrom schätzte die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Art hochmodernem außerirdischem Computer leben.

Der Informatiker Roman Yampolskiy von der University of Louisville untersucht genau diese Frage in einem ausführlichen Beitrag, in dem er skizziert, wie wir uns möglicherweise aus unserer simulierten Existenz heraushacken können.

Der Artikel räumt ein, dass es einige überzeugende Beweise gibt, die der Idee, Simulation zu vermeiden, potenziell abträglich sind (falls die Simulation vorhanden ist).

Zum Beispiel scheint das Wissen über die Simulation selbst ihre Existenz nicht zu beeinflussen, noch haben Religionen, die alle einen externen Simulator ansprechen, keine messbare Wirkung oder Intervention (frühere Forscher haben genau diese Idee vorgeschlagen).

Auch der Betrieb unglaublich komplexer Maschinen, die erstaunliche Ergebnisse liefern, wie der Large Hadron Collider, scheint keine Auswirkungen auf irgendeine Art von Simulation zu haben.

Natürlich stellt sich die Frage, warum die Leute die Simulation verlassen wollen, zum Beispiel war Neos Ausstieg aus der Matrix-Erfahrung nicht ganz angenehm.

Yampolsky argumentiert, dass der Zugang zur grundlegenden Realität unsere Rechenfähigkeiten verbessern und uns Zugang zu „echtem“ Wissen verschaffen kann, anstatt zu simulierter Physik des Universums.

Auch die Folgen eines solchen Fluchtplans sind unbekannt.

Yampolskiy räumt ein, dass solche Untersuchungen mit existenziellen Risiken verbunden sind, und postuliert sogar die Möglichkeit, dass Simulatoren die Simulation mit verbesserten Sicherheitsfunktionen neu gestartet haben und unser kollektives Gedächtnis effektiv gelöscht haben.

Ob wir in einer Simulation leben, ist wahrscheinlich unmöglich. Im Moment müssen wir bei der blauen Pille bleiben.