Das größte Geheimnis der Menschheit – Die Bundeslade

Warum wird heute der Suche nach der Heiligen Bundeslade – zumindest offiziell – so gut wie kaum Aufmerksamkeit geschenkt? Von Stefan Erdmann

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Lade und die Suche nach ihr völlig an Bedeutung verloren haben. Oder hat man sie vielleicht längst gefunden? Nicht einmal Bischöfe, Päpste, Priester und Pastoren hört man heute darüber sprechen!

Warum nicht?

Warum hört und liest man über die Suche nach ihr überhaupt nichts in den Medien? Eines kann man in Zusammenhang mit der „Lade“ unumstritten sagen: Sie ist der bedeutendste religiöse Kultgegenstand für Juden und Christen! Ganz zu schweigen vom Inhalt, über den seit Jahrhunderten gerätselt wird.

Die einen behaupten, sie sei irgendwann spurlos verschwunden. Andere behaupten sie wird in Äthiopien aufbewahrt. Auch in Jordanien, Südfrankreich und im Himalaja wurde sie bereits vermutet. Wieder andere behaupten, sie sei in Besitz einer geheimen Gesellschaft und wechselt seit Jahrhunderten regelmäßig ihren Ort.

Dann gibt es Aussagen der Templer und der Zisterzienser, die behaupten, die Templer hätten seinerzeit die Lade samt Inhalt und einem sagenhaften Schatz in Jerusalem geborgen und nur wenig später nach Frankreich geschafft.

Dieser Schatz sei 1946 geborgen und von der französischen Geheimpolizei beschlagnahmt worden. Gemäß Anweisungen der Schriften, welche die Templer fanden, erhielten sie u. a. den Auftrag, eine Pyramide in Frankreich zu bauen, deren Überreste man heute noch besichtigen kann.

Diese in der Fachwelt kaum bekannte Pyramide existiert tatsächlich und steht in der Nähe von Nizza! Teile der Unterlagen wurden u. a. an Mitglieder der Templer bereits vor mehreren Jahrzehnten übergeben mit dem Auftrag, die darin enthaltenen Informationen weiter zu untersuchen und zum Wohle der Menschheit zu nutzen.

Eines ist wohl unumstritten und wurde bereits 1956 durch gefundene Schriftrollen aus Qumran bestätigt: Unter dem Tempel in Jerusalem befand sich ein sagenumwobener Schatz!

Was also haben die Templer während bzw. durch ihre Mission dort wirklich gefunden?

War der geheimnisvolle Fund der Templer der Grund für ihren unermesslichen Reichtum und gleichzeitig auch der Ausschlag für ihre gewaltsame Niederwerfung durch Papst und König? Schlossen Pabst und König einen gemeinsamen Pakt mit den Zisterziensern, die Templer auszulöschen?

Wurde der Schatz 1946 in Frankreich wirklich wieder entdeckt?

Der Autor belegt hier erstmals Verbindungen zwischen den Templern, den Zisterziensern und der Thulegesellschaft und zeigt schlüssig auf, dass das Grundlagenwissen für den deutschen Flugscheibenbau zum Teil aus Geheimarchiven der Zisterzienser stammte. Das erst war die Voraussetzung für die späteren Operationen wie zum Beispiel das Philadelphia-Experiment und die Montauk-Forschung.

In den Blickpunkt rücken Geheimgesellschaften wie Golden Dawn, Germanenorden, Ordo Novi Templi (ONT), Ordo Templi Orientis (OTO), Thule-Gesellschaft, Vril-Gesellschaft und ein Geheimnis umwobener (marcionischer) Zweig der Templer aus dem frühen 13. Jahrhundert.

Stefan Erdmann begibt sich in seinem neuen Buch auf die spannende Suche nach dem Geheimnis um die verlorene Bundeslade und der Mission der Templer.

Bei seinen Recherchen trifft der Autor verschiedene Personen aus Politik, Wissenschaft, Forschung und Geheimdienst.

Besonders auch durch gute Kontakte zu verschiedenen Logengemeinschaften, wie z. B. hochgradigen Rosenkreuzern, Freimaurern, Templern, Zisterzienser oder der P2-Loge und anderen Logen gelingt es dem Autor in diesem Buch neue, bisher unveröffentlichte und hochbrisante Informationen zu präsentieren, die mehr als nur ein Hinweis für das sagenumwobene Atlantis und die weltumspannende Pyramidenkultur liefern.

Die Spuren führen direkt in die gegenwärtige Weltpolitik…

