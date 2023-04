Ein unheimlicher Ring aus rotem Licht blitzt über Italien auf: Was war es?

Ein riesiger, kreisförmiger Halo aus unheimlich rotem Licht, der aussieht wie etwas aus einem Science-Fiction-Film, blitzte kürzlich am Nachthimmel über Italien auf.

Die bizarre Scheibe erschien und verschwand innerhalb von Millisekunden, was bedeutet, dass die meisten Menschen das seltsame Spektakel wahrscheinlich verpasst haben.

Aber eine Person, der Naturfotograf Valter Binotto, gelang es am 27. März, eine Aufnahme des leuchtenden Heiligenscheins am Himmel über der Stadt Possagno in Norditalien zu machen. Der rote Ring befand sich jedoch nicht wirklich über der Stadt.

Stattdessen blitzte der massive Kreis mit einem Durchmesser von etwa 360 Kilometern über Mittelitalien und einen Teil der Adria auf. Nur eine erzwungene Perspektive ließ den Ring so aussehen, als würde er über der Stadt hängen.

Der Ringblitz ist laut Spaceweather.com als „Emission von Licht und sehr niederfrequenten Störungen aufgrund elektromagnetischer Impulsquellen“ oder kurz ELVE bekannt. ELVEs sind eine seltene Art von stratosphärischen/mesosphärischen Störungen, die aus intensiver Gewitterelektrifizierung resultieren ( SPRITE).

Die roten Ringe entstehen, wenn elektromagnetische Impulse (EMPs), die von Blitzen abgegeben werden, die Ionosphäre der Erde treffen, den ionisierten Teil der oberen Atmosphäre, der sich zwischen 50 und 400 Meilen (80 und 644 km) über dem Boden erstreckt.

Womöglich ein HAARP-Experiment?

Aufgrund ihrer Kurzlebigkeit sind ELVEs normalerweise nur für Satelliten sichtbar, die die Erde umkreisen, und wurden erst 1990 dank Kameras an Bord der NASA-Raumfähren entdeckt.

Laut Spaceweather.com ist Binottos neues Bild wahrscheinlich „das beste Bild vom Boden aus“.

Binotto glaubt, dass der ELVE von einem EMP produziert wurde, der von einem großen Gewitter in der Nähe von Ancona, einer Stadt etwa 174 Meilen (280 km) südöstlich von Possagno, erzeugt wurde.

Normalerweise geben Blitze keine EMPs ab, weil sie nicht genug Strom führen. Aber während dieses Sturms erzeugte wahrscheinlich ein ungewöhnlich starker Blitz, mindestens zehnmal stärker als normale Blitze, die elektrische Schockwelle, die dann laut Spaceweather.com die Ionosphäre traf.

Wenn Elektronen aus dem EMP auf die Ionosphäre treffen, regen die geladenen Teilchen Stickstoffatome an, die dann ein rötliches Leuchten abgeben.

Binotto hat Hunderte von ELVEs und andere Arten von transienten Leuchtereignissen (TLEs) fotografiert, seit er 2019 damit begann, sie zu fotografieren, und dies ist „eine der größten Strukturen“, die er je gesehen hat, sagte er gegenüber Spaceweather.com.