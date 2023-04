Sie verstecken sich nicht mehr: UFO schießt in Kolumbien an einem Flugzeug vorbei (Video)

Ein Video von einem UFO, das an einem kleinen Privatjet vorbeifliegt, ist jetzt in den sozialen Medien weit verbreitet.

Das Video wurde angeblich im März 2023 über der Region Antioquia in Kolumbien gedreht.

Zu Beginn des Videos ist zu sehen, wie der Pilot des Flugzeugs etwas weit entferntes in den Wolken filmt. Bald wird dort ein sich bewegender schwarzer Punkt sichtbar.

Plötzlich nähert sich der Punkt schnell dem Flugzeug und fliegt in wenigen Sekunden schnell daran vorbei. Der Pilot sagt etwas auf Spanisch.

In Zeitlupe betrachtet scheint das Objekt eine metallische Oberfläche zu haben und sieht aus wie ein typisches „fliegendes Untertassen“-UFO, nur auf die Seite gedreht.

Kritiker haben spekuliert, dass das Video einen Ballon oder eine Art Sonde zeigt, obwohl das Objekt wenig Ähnlichkeit mit beidem hat.

Einige spanischsprachige Blogger versuchten, die Quelle des Videos auszugraben und stellten fest, dass es von einem Beechcraft-Flugzeug aufgenommen wurde, das sich zum Zeitpunkt der Dreharbeiten mit 120 Knoten bewegte.

Es gibt auch Behauptungen, dass jemand sogar den Piloten gefunden hat, der dieses Video gedreht hat, und er behauptet, dass das Video absolut echt ist.

Aber er will nicht, dass sein Name in der Presse steht.

Video: