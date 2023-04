Die Dunkelheit nähert sich der Erde? Am 20. April 2023 erwartet uns eine Sonnenfinsternis, die der „Punkt ohne Wiederkehr“ sein wird

Ob es uns gefällt oder nicht, alles auf der Welt existiert nach den vom Schöpfer festgelegten Gesetzen. Wenn Sie den Algorithmus zum Erstellen von etwas Objektivem und Großem sorgfältig studieren, werden wir ein logisches Muster erkennen:

Unser Leben besteht aus Sekunden, und jedes signifikante Ergebnis ist die Summe (un)bedeutender Bemühungen.

Die einfache Wahrheit ist, dass wir, wenn wir einen kleinen Schritt nicht zu schätzen wissen, nicht verstehen, wie jede innere Willensentscheidung uns entweder zum Sieg über die tierische Natur und die Überlegenheit unseres eigenen Geistes über alles Existierende oder zur Sklaverei führt, der Unterwerfung unter die tierische Natur, die uns in der Komfort- und Überlebenszone einzusperren sucht.

Leider erleben wir jetzt den Sieg der tierischen Instinkte über den Verstand und die Herzen der Menschen, und ihre Manifestation in der hässlichsten Form erinnert sehr an die Zeichen des kommenden Harmagedon, von denen die Weisen sprachen.

Konflikte zwischen geliebten Menschen und ganzen Nationen, das wahre Sodom und Gomorra und das Zertreten des Glaubens der Menschen durch die Zerstörung von Tempeln und die Verfolgung von Gläubigen – dies sind Zeichen dessen, was man das Ende der Welt nannte.

Die endgültige Zerstörung der gegenwärtigen Realität mit dem gleichzeitigen Beginn der Neuen Welt erwartet uns buchstäblich in wenigen Tagen.

Bereits am 20. April 2023 wird es zu einer Sonnenfinsternis kommen, die uns allen die Türen zum Karmischen Korridor öffnen wird und damit der Menschheit die Möglichkeit gibt, sich am Austrittspunkt in einer qualitativ anderen Realität wiederzufinden.

Deshalb ziehen jetzt die Wolken auf und die Dunkelheit wird immer undurchdringlicher, denn je näher die X-Stunde rückt, desto mehr treten die destruktivsten und niederfrequentesten Energien auf.

Und in den wenigen Tagen, die uns bis zur hybriden Sonnenfinsternis am 20. April noch zu leben bleiben, werden sich diese Trends nur noch verstärken.

Sie sollten keine positiven Veränderungen in den zwei Wochen erwarten, die als Teil des karmischen Übergangs stattfinden werden.

Offensichtlich wird all dies unsere Psyche, unseren Gemütszustand und die physiologischen Prozesse in unserem Körper nicht optimal beeinflussen, und jeder von Ihnen muss die Verschlimmerung der Psychosomatik in den letzten Tagen gespürt haben.

Wir können zu scharf auf äußere Reize reagieren, plötzliche Veränderungen in emotionalen Zuständen erleben und uns wahrscheinlich nicht mit innerer Harmonie rühmen können.

Aber wenn wir unsere Emotionen unter Kontrolle bringen und alle Möglichkeiten der bevorstehenden Heiligen Periode effektiv realisieren können, dann werden wir diese Stürme mit maximalem Nutzen für uns selbst überleben.

Die Dunkelheit, die kommt, ist anders als jede Dunkelheit, die auf dieser Erde erlebt wurde. Es wird etwas Lebendiges, Waches und Tiefes, Dunkles und Einsames und Intelligentes sein.

Die Kerzen selbst werden dieser Dunkelheit nicht standhalten. Wenn die Lichter ausgehen, wird jeder wissen, was der Abgrund ist, und die Witze der Schwachsinnigen über die „Hölle“ werden nicht mehr so ​​lustig sein.