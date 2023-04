Riesige rote und blaue Warpportale erschienen über Italien und Ungarn, begleitet von weltweiten Trompetenklängen (Video)

Am Montag, dem 27. März, erschien am Himmel über Mittelitalien ein riesiger roter Lichtring.

Und nun, es geschah einfach so, dass ein ähnliches Ding, nur blau, am 3. April über Budapest erschien.

Der gigantische Rotlichtring über Mittelitalien dauerte nur wenige Millisekunden, aber Walter Binotto fotografierte ihn, während er das Phänomen von der kleinen Stadt Possagno in den Ausläufern der Alpen aus beobachtete.

Beamte versuchen wie immer, die schwachsinnige Version von Sprites, Elfen und Blaujets zu verkaufen, während Verschwörungstheoretiker über Nibiru und die Invasion von Außerirdischen nachdenken. (Trompetenklänge vom Himmel werden auf der ganzen Welt immer seltsamer (Videos))

Am 3. April wurde über Budapest ein ähnliches Phänomen beobachtet, diesmal in blauer Farbe:

Unterstützer von Nibiru haben ihr eigenes Thema – alle diskutieren einen ähnlichen Spot, der dieser Tage in Deutschland aufgenommen wurde:

Und obwohl Ufologen in jeder Wolke ein außerirdisches Mutterschiff sehen, wurde neulich ein Wissenschaftler von einer nahen quadratischen Wolke angespannt, die der Wind nicht wegblasen konnte.

Nachdem er es in maximaler Auflösung fotografiert und durch Filter geleitet hatte, sah der Typ folgendes:

Niemand weiß genau, was über Budapest geleuchtet hat und was in Italien und Deutschland passiert ist.

Was wir jedoch mit Sicherheit wissen, ist, dass so etwas in unserer Erinnerung noch nie passiert ist.

Zuvor funktionierten die Medien anders und Massen von Fernsehleuten strömten zu jeder Anomalie und diskutierten das Phänomen auf CNN. Aber es gab keine Lichter.

Es gab quadratische Wolken, fliegende Kugeln und Stangen, aber nicht in so wilder Zahl – sie wurden nur sehr selten gesehen. Und jetzt hat wahrscheinlich jeder Dritte ein UFO mit eigenen Augen gesehen, daher ist die Zunahme der Häufigkeit des Phänomens offensichtlich.

In den letzten zehn Jahren sind auf dem Planeten Erde viele wunderbare und unverständliche Dinge erschienen, die hier nicht geboren wurden, insbesondere einige Kobolde, Elfen und Blaujets.

Elfen sind die sogenannte „Emission von Licht und sehr niederfrequenten Störungen aufgrund elektromagnetischer Impulsquellen“. Die Abkürzung für dieses hochwissenschaftliche Blabla lautet eben „Elfen“ (ELVES).

Es wird angenommen, dass die Ringe durch angeregte Stickstoffmoleküle gebildet werden, die mit Elektronen von Blitzen oder einem Sprite in der Mitte des Rings beschossen werden:

Wie aus dem Video hervorgeht, ist es unmöglich, sowohl einen Elfen als auch einen Kobold zu fotografieren – das Phänomen beginnt und endet sehr schnell, aber Sie können es auf Video festhalten und dann ein Foto machen.

In Bezug auf den roten Ring in Italien zeigt Herr Binotto kein Foto mit einem Blitz in der Mitte, woher also die Elektronen kamen, die Stickstoff zum Leuchten brachten, blieb geheim.

Wissenschaftler müssen sich daher jetzt einen neuen Begriff einfallen lassen, zum Beispiel ELVES 2.0. Es wird eine besondere Art von Elfen ohne Quelle bezeichnen – um sie von Elfen mit Blitz in der Mitte zu unterscheiden.

Im Lichte des oben Gesagten sehen wir, dass sich einige sehr ernsthafte Veränderungen in der Welt zusammenbrauen.

In der Atmosphäre ist nicht nur ein neues Phänomen von „Kobolden, Elfen und Blaujets“ aufgetaucht, sondern diese Sensation mutiert auch irgendwie.

Darüber hinaus vertuschen globale Nachrichtensender andere, möglicherweise mit den riesigen Ringen verbundene Phänomene, wie die mysteriösen Trompetentöne, und obwohl die Nachrichten langsam gesammelt werden, erreichen sie allmählich die Massen:

Video:

Video:

Video: