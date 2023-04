Massive schwarze Wolke hüllt Istanbul fünf Minuten lang in völlige Dunkelheit (Video)

Die Bewohner von Istanbul waren verständlicherweise verunsichert, als eine massive schwarze Wolke über die türkische Stadt fegte und sie für fünf Minuten in völlige Dunkelheit tauchte.

Das seltsame Wetterereignis, das Berichten zufolge am Dienstagnachmittag stattfand, wurde von unzähligen erstaunten Menschen in der Gemeinde fotografiert und auf Video festgehalten.

Eine türkische Meteorologengruppe teilte ein solches Filmmaterial in den sozialen Medien und staunte darüber, dass „der Tag zur Nacht wurde“, als die Stadt von einer monströsen Wolke bedeckt wurde, die eine atemberaubende Dicke von sieben Kilometern hatte.

Als Istanbul in Dunkelheit gehüllt wurde, war die Stadt auch von Regen durchnässt und der Vorfall erwies sich als so beunruhigend, dass viele Menschen online darüber nachdachten, dass vielleicht die Apokalypse stattfand.

Glücklicherweise waren diese Befürchtungen nur von kurzer Dauer, als die Wolke nach, wie man sich vorstellt, endlosen fünf Minuten vorbeizog.

Wetterexperten erklärten später, dass das gruselige Ereignis nur eine Cumulonimbus-Wolke war, die über der Stadt schwebte, und kein Untergangsbote.

Zu diesem Zweck erschien kurz nach dem Sturm ein riesiger Regenbogen am Himmel , was wahrscheinlich dazu beitrug, die Bedenken derjenigen zu zerstreuen, die sich fragten, was gerade passiert war.

Video: