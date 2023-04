Filmmaterial zeigt einen NASA-Satelliten, der grüne Laserstrahlen auf die Erde abfeuert (Video)

Am 16. September 2022 fingen Bewegungserkennungskameras, die vom Museumskurator Daichi Fujii eingerichtet wurden, um Meteore einzufangen, stattdessen die Laserstrahlen des ICESat-2-Satelliten der NASA ein, als dieser Japan überflog.

Es ist das erste Mal, dass das ICESat-2-Team Aufnahmen der Laser bei der Arbeit im Orbit sieht.

Die Strahlen waren mit einem winzigen grünen Punkt synchronisiert, der kurz zwischen den Wolken sichtbar war.

Er vermutete, dass es sich um einen Satelliten handelte, also untersuchte er Orbitaldaten und fand eine Übereinstimmung. Der Ice, Cloud and Land Elevation Satellite 2 oder ICESat-2 der NASA war in dieser Nacht über uns geflogen.

ICESat-2 wurde im September 2018 mit der Mission gestartet, mit Laserlicht die Höhe der Eis-, Wasser- und Landoberflächen der Erde aus dem Weltraum zu messen.

Das Laserinstrument namens Lidar feuert 10.000 Mal pro Sekunde und sendet sechs Lichtstrahlen zur Erde. Es misst genau, wie lange es dauert, bis einzelne Photonen von der Oberfläche abprallen und zum Satelliten zurückkehren.

