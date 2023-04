Mysteriöse rechteckige Wolke fotografiert

Eine ungewöhnliche Wolke mit einer klaren rechteckigen Form wurde in der Stadt Escanaba, Michigan, USA, fotografiert.

Laut dem Benutzer, der es auf Reddit gepostet hat, wurde das Foto neulich von seinem Sohn aufgenommen, der die ungewöhnliche Wolke versehentlich entdeckte, als er in seinem Auto auf dem Beifahrersitz saß.

Das Gebäude auf dem Foto ist seiner Meinung nach eine weiterführende Schule, anscheinend die, in der sein Sohn studiert.

Der Mann behauptet, dass auf dem Foto alles genau so aussieht, wie es in Wirklichkeit war, dass hier kein Photoshop verwendet wurde und dass er nicht einmal weiß, wie man solche Programme bedient.

Die Kommentare zu dem Beitrag waren ziemlich typisch. Viele fanden, dass dies einem getarnten außerirdischen Schiff sehr ähnlich ist:

„Das erinnert mich an diese Theorie über Außerirdische sowie unsere eigenen Regierungen, die Cloud-Technologie verwenden, um ihre eigenen Technologien/UFOs zu verstecken. Etwas über die Manipulation von Wetter und Wolken, um viele Aktivitäten und technische Tests aus der Luft zu verbergen.”

„Es ist gut dokumentiert, dass wir von Außerirdischen besucht werden. Ich würde Leute nicht für verrückt erklären, die glauben, dass sich in dieser Wolke etwas verbirgt. Wenn sie den barometrischen Druck um das Fahrzeug herum ändern könnten, wäre es mühelos, Wolken um das Fahrzeug herum zu erzeugen. Und es gibt keinen besseren Weg, sich im Himmel zu verstecken.“

Einschließlich einiger, die ihre eigenen Sichtungen von UFOs teilten, die sich in den Wolken versteckten oder sich als Wolken tarnten:

„Das einzige Mal, dass ich jemals ein UFO am hellichten Tag gesehen habe (es war 2012), verschwand es innerhalb von Sekunden, nachdem es gesehen wurde, in einer Wolke – als ob es sich so anfühlen könnte, als würde es gesehen. Es flog in die nächste (verdächtig kleine) Wolke – und es gab an diesem Tag nur sehr wenige Wolken, fast alles war sonnig. Es passierte über Autos auf einem kleinen Abschnitt der Autobahn.“

„Im Jahr 2017 sah ich im Lake Chatfield State Park, in der Nähe vieler Regierungsstützpunkte, eine perfekt aussehende Wolke (es war die einzige am Himmel), die langsam in eine Richtung über den Himmel zog, dann die Richtung um 90 Grad änderte und langsam geradeaus schwebte“.

„Es ist eine Art Schiff. Eines Tages schaute ich aus dem Fenster und eines von ihnen hing und schaute hinter einer Wolke hervor… es blieb ungefähr 10 Minuten dort… Ich verließ mein Büro und kam zurück, es verschwand.“

Die Idee, dass sich unbekannte Flugobjekte (UFOs) in den Wolken verstecken, ist nicht neu. Es war im Laufe der Jahre ein wiederkehrendes Thema in vielen Geschichten und Berichten über UFO-Sichtungen.

Einige Leute glauben, dass UFOs Wolken als Tarnung oder Schutzschild verwenden, um eine Entdeckung durch Radar oder menschliche Augen zu vermeiden. Andere denken, dass UFOs tatsächlich Lebewesen sind, die den Himmel bewohnen und ihre Form und ihr Aussehen verändern können.