Die mysteriösen Ley-Linien: Das unsichtbare Energiegitter der Erde, das UFOs mit Energie und Navigation versorgt

Im Laufe der Geschichte waren die Menschen von den Geheimnissen der Erde und ihren vielen verborgenen Energien fasziniert.

Ein solches Phänomen, das die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen hat, ist das Konzept der Ley-Linien. Ley-Linien sollen unsichtbare Energielinien sein, die die Erde durchziehen und heilige Stätten und andere interessante Punkte verbinden.

Einige glauben, dass diese Linien mit dem Übernatürlichen verbunden sind und UFOs und andere unerklärliche Phänomene anziehen.

In den 1920er Jahren wurde eine erstaunliche Entdeckung gemacht, die enthüllte, dass die antiken Stätten rund um den Globus synchron angeordnet sind.

Alle heiligen Bauwerke, darunter Stonehenge, die ägyptischen Pyramiden und die Chinesische Mauer, befinden sich in einer geraden Linie.

Diese Linien wurden zuerst vom Amateurarchäologen Alfred Watkins identifiziert und erhielten den Namen „Ley“ oder „Ley-Linien“.

Viele Leute denken, dass es ein Netz aus Erdenergie gibt, das um den Planeten geht. Eine Ley-Linie ist eine gerade Bruchlinie in den geologischen Platten der Erde; dies wurde auch von der modernen Wissenschaft anerkannt .

Bestimmte Menschen haben die Fähigkeit, die konzentrierte Energie an den Schnittpunkten dieser Ley-Linien anzuzapfen. Zahlreiche Zeugen bezeugen, diesen Energierausch erlebt zu haben; Einige berichten sogar, dass sie unter ihrer extremen Intensität ohnmächtig wurden.

Legenden von Ley-Linien in der alten Kultur

„Der Bau von Stonehenge in der Sailsbury Plain dauerte ungefähr 300 Jahre (so heißt es), beginnend um 2000 v. Chr.

Warum es gebaut wurde, ist nicht bekannt, aber unbestreitbar ist die Tatsache, dass es mit weiteren fünf prähistorischen und religiösen Wahrzeichen auf einer Linie steht. Stonehenge ist Teil einer 30 km langen Ley-Linie…“ Der investigative Forscher Darren Perks

Das weit verbreitete Missverständnis im Vereinigten Königreich ist, dass die Druiden diese Linien entdeckt haben. Trotzdem bezeichneten Indianer die Ley-Linien früher als „Geisterlinien“, und ihre Schamanen nutzten die von diesen Linien ausgestrahlte elektromagnetische Energie, um mit den Geistern zu kommunizieren.

Da sie wussten, dass diese Geisterlinien einem gekrümmten Pfad folgten, stützten sie das Design ihres Medizinrads darauf.

Wer hat den Menschen der Antike von den Ley-Linien erzählt?

Nun, hier stellt sich die Frage: Woher wussten die alten Kulturen von diesen Ley-Linien und den Energien, die sie besaßen? Es wurde offenbart, dass die Himmelsgötter ihnen das Wissen über diese Linien gaben.

Die Chinesen bezeichneten Ley-Linien als „Drachenlinien“, weil der Volksglaube verbreitet war, dass die Himmelsgötter Drachen entlang dieser Routen ritten.

Darüber hinaus bezeichneten die Ureinwohner Australiens diese Linien als Traumlinien (Songline oder Dreaming Track) und behaupteten, dass Weisheit von den Himmelsgöttern auf sie übertragen wurde.

„Es wird angenommen, dass die Standorte heiliger Stätten auf der ganzen Welt durch diese Linien miteinander verbunden sind. Diese Schnittpunkte können positiv – spiralförmig nach oben im Uhrzeigersinn – oder negativ – spiralförmig nach unten entgegen dem Uhrzeigersinn – sein.

Ein positiver Wirbel kann gefunden werden, wenn sich Ley-Linien in einem 90-Grad-Winkel treffen – es wird angenommen, dass diese Stellen eine gute Gesundheit und einen friedlichen Geisteszustand fördern.

Wenn dagegen ein negativer, unausgeglichener Wirbel auftritt, schneiden sich die Linien weniger positiv. Es wird angenommen, dass diese negativen Energielinien auslaugen und eine schlechte geistige, emotionale, energetische und körperliche Gesundheit verursachen können.“

Ley-Linien-Verbindung mit UFOs

Ufologen interessieren sich für die Ley-Linien, weil sie auch UFOs anziehen. Darren Perks schlägt vor, dass UFOs und außerirdische Raumschiffe Ley-Linien als Ladestationen verwenden.

Er stellt die Theorie auf, dass Außerirdische die Magnetfelder der Erde zum Navigieren und Gyroskope zum Antrieb ihrer außerirdischen Schiffe nutzen.

Es gab viele Tierverstümmelungen und UFO-Sichtungen in der Nähe von Mitchell’s Fold Stone Circle. Es wird angenommen, dass der Kreis vor 3000 v. Chr. entstand und damit viel älter als Stonehenge ist.

John Anthony Dunkin (Tony) Wedd (1919–1980) war der erste, der eine Verbindung zwischen außerirdischen Raumfahrzeugen und Ley-Linien oder Linien mysteriöser Erdkräfte vorschlug. „Lueurs sur les Soucoupes Volantes“ (MAME, 1954), geschrieben von Aimé Michel (1919–1992), wurde ins Englische übersetzt und er hatte es gelesen.

Hier schlug Michel seine Theorie vor, die er „Orthotenien“ nannte, dass die 1954 dokumentierten französischen UFO-Landeplätze (oder Beinahe-Landeplätze) in einem Raster aus geraden Linien organisiert sein könnten.

Es gibt keinen Beweis dafür, dass Michel von Watkins‘ Ley-Linien wusste, also sieht es so aus, als hätte Wedd als erster eine mögliche Verbindung bemerkt.

Buck Nelson (1894–1982) behauptete in seinem Buch „My Trip to Mars“ von 1956, dass er von Außerirdischen entführt worden sei und ihm beigebracht worden sei, wie UFOs navigieren, indem sie magnetischen Strömen in der Erde folgen .

Wedd kam zu dem Schluss, dass Watkins‘ Leys mit Michels Ortothenies und Nelsons Magnetströmen in Verbindung stehen.

Die Broschüre „Skyways and Landmarks“ , die 1961 von John Anthony Dunkin (Tony) Wedd herausgegeben wurde, war die erste, die die Idee hervorhob, dass Aliens Ley-Linien benutzten, um sich auf der ganzen Welt zurechtzufinden. Wedd gründete eine Gruppe namens Star Fellowship mit der Absicht, friedlich mit Außerirdischen zu kommunizieren.

Die Gruppe umfasste andere Ufologen dieser Zeit, die sich für ihre Forschungen zu UFOs und anderen damit verbundenen Phänomenen interessierten. Mary Long, eine Hellseherin und Mitglied der Star Fellowship, begann über Ley-Linien und Knotenpunkte zu diskutieren und inspirierte andere dazu, ihre eigene Ley-Jagd zu betreiben .

Die Tatsache, dass die meisten UFO- und Entführungsfälle entlang von Ley-Linien aufgetreten sind, ist ein weiterer Beweis dafür, dass sie das UFO-Phänomen anziehen können.

Ein Artikel mit dem Titel „The Yorkshire Triangle“, der in der Zeitschrift „UFO Encounters“ veröffentlicht wurde , legt nahe, dass Gebiete mit Ley-Linien, die in einem perfekten gleichseitigen Dreieck angeordnet sind , mit größerer Wahrscheinlichkeit paranormale und außerirdische Begegnungen haben.

Die Leylinien ziehen UFOs und andere übernatürliche Phänomene an, ähnlich wie ein Magnet Metall anzieht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Konzept der Ley-Linien, eines unsichtbaren Energiegitters der Erde, Menschen auf der ganzen Welt seit Jahrhunderten fasziniert.

Während die wissenschaftlichen Beweise für ihre Existenz begrenzt sein mögen, unterstreicht ihre Präsenz in alten Kulturen den Einfallsreichtum und die Neugier unserer Vorfahren.

In Zukunft werden wissenschaftliche Fortschritte mehr Licht auf dieses faszinierende Thema werfen und es uns ermöglichen, die Geheimnisse der Energie unseres Planeten und sein Potenzial, uns mit anderen Reichen zu verbinden, besser zu verstehen.

Insgesamt dient das Studium der Ley-Linien als Erinnerung an die reiche Geschichte der menschlichen Erforschung und das Potenzial für uns, neue und aufregende Phänomene in der Welt um uns herum zu entdecken.