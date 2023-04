»Die göttliche Quelle in eurem Herzen verbindet euch mit allen Räumen und Dimensionen.«



Die Plejader sind Wesen einer höheren Bewusstseinsebene, die uns Schritt für Schritt durch den Zeitenwechsel begleiten.

Sie lehren uns den Zugang zur kosmischen Freiheit, das Channeln durch den Heiligen Herzensraum, die Aktivierung der Zirbeldrüse mit dem Sonnensymbol und die Anbindung an die höhere Ordnung mit dem Erdsymbol.

Sie bringen uns die Innenerde nahe, die kosmischen Kinder, Farbwesen und Erzengel, schützen uns vor fremden Einflüssen und erhöhen durch Übungen, Affirmationen und Zahlenreihen unser Licht und Bewusstsein.

Leseprobe aus „Lichtbotschaften von den Plejaden – Erwachen im Licht der Freiheit“:

LIEBEVOLLE EINLEITUNG VON ORELLA

Liebe Lichtbotinnen und Lichtboten, wir grüßen euch von unseren lichtvollen Ebenen aus. Wir überbringen euch wertvolles Wissen, das euch auf eurem Weg zum Erwachen im Licht der Freiheit helfen kann. Dieses Wissen wird von der Liebe handeln. Von der Liebe, die im positiven Sinne das machtvollste und kraftvollste Gefühl ist, das ihr erleben könnt.

Auch wir erleben Liebe. Liebe zum Nächsten, Liebe zu uns selbst und Liebe zu allem, was lebt und was nicht lebt. Liebe, die aus der göttlichen Quelle kommt, fließt zu jedem von euch und zu jedem von uns. Liebe durchdringt jedes Wesen und jeden Gegenstand, der euch womöglich unbelebt erscheint. Denn göttliche Liebe ist eine existenzielle Größe, die alle Wesen und alle Dinge lebendig und göttlich macht.

Liebe – das mächtigste und stärkste Gefühl, das der Mensch kennt und fühlt – kommt aus einer unerschöpflichen Quelle. Sie kommt aus der Quelle der göttlichen Liebe. Diese göttliche Liebe, die uns alle miteinander verbindet, ist eine Größe, die absolut unabhängig von jeglichem Geschehen in der Außenwelt ist.

Liebe ist aber nicht nur ein Gefühl oder ein Gedanke, den ihr wahrnehmt. Liebe ist die machtvollste, höchste Frequenz, die absolut alles beinhaltet. Sie beinhaltet Licht, Farben, Schwingungen, geometrische Formen, Töne und andere heilsame Elemente.

Die Entwicklung des menschlichen Wesens kehrt zu ihrem wesentlichen Kern zurück. Sie kehrt zu ihrer Natürlichkeit zurück. Das menschliche Wesen kehrt zurück zu dem, was es ist – ein freundliches und liebevolles Geschöpf, das andere ehrt und sich selbst ehrt.

Das menschliche Wesen erinnert sich jetzt an das, was es in sich trägt und was es mit allem Wesentlichen verbindet und mit allem, was in diesem Leben Sinn macht. Und das ist die Liebe – die Liebe im Herzen, die Liebe zu den Mitmenschen.

Unsere Botschaften, mit denen wir euch schon so viele Jahre begleiten, sind stets ein Leitfaden und eine Unterstützung, damit ihr in euch das Wertvollste findet, das ihr in euch finden könnt. Alle Botschaften – alle Übungen – führten dazu, dass ihr die Liebe in euch findet. Dass ihr Liebe fühlt und dass ihr Liebe weitergebt.

Ich, Orella, bin mit euch und mit dieser Thematik sehr verbunden. Ich liebe es, Worte der Liebe weiterzugeben, weil ich weiß, dass Liebe alle Situationen, alle Krankheiten und alle Belastungen heilen kann, die das menschliche Wesen in sich trägt.

Alle spirituellen Kurse und Lehren, die ihr in eurem Leben bisher besucht und aufgenommen habt, handelten sicherlich von unterschiedlichsten Themenbereichen. Aber alle diese Kurse und Lehren zielten im Kern darauf ab, die Liebe in sich zu finden und diese Liebe weiterzugeben.

Diese Welt braucht Liebe. Bedingungslose Liebe und bedingungsloses, liebevolles Handeln und Tun. Ohne dieses Handeln kann es nicht zur bedingungslosen Heilung der unterschiedlichsten Bereiche dieser Welt kommen.

Diese Welt braucht Liebe. Jedes Wesen braucht Liebe.

Und davon werden unsere Botschaften handeln. Vielleicht werden in diesen Botschaften mehr gemeinsame Überlegungen und gemeinsame Worte von uns vorkommen als Übungen, wie es in den vorherigen Büchern der Fall war. Aber wisst, dass jedes unserer Worte, das wir euch übergeben, mit der Frequenz der göttlichen Liebe programmiert ist.

Vielleicht werdet ihr fühlen, dass die Worte der Liebe in diesem Buch oder in den einzelnen Botschaften eure Seele und euren Körper heilen.

Vielleicht werdet ihr spüren, dass womöglich noch die letzten belastenden Elemente, die eure Systeme verlassen wollen, sich mit Hilfe der Schwingung der Liebe in lichtvolle Frequenzen verwandeln.

Vielleicht werdet ihr fühlen, dass Liebe das ist, wonach ihr euer ganzes Leben lang gesucht habt, und dass ihr euch nicht bewusst wart, dass die vielen verschiedenen Ziele und Aufgaben, die ihr euch im Leben gesteckt habt, Liebe zum Ziel hatten.

Vielleicht wart ihr aufgrund eurer Ziele, Aufgaben und Themen so beschäftigt, dass ihr nicht erkannt habt, dass Liebe das wahre Ziel war, das sich hinter den jeweiligen Themen verborgen hielt.

Vielleicht war euch nicht bewusst, dass ihr durch die Außenwelt und durch die euch umgebenden Menschen und Wesen immer wieder von euren Zielen der Liebe abgebracht worden seid.

Aber eure Seele hat euer Ziel nicht vergessen, und sie wird euch zum Ziel der Liebe führen. Denn eure Seele besteht aus lichtvoller, liebevoller Energie. Es ist ihr Wesenskern. Und sie kann das Ziel der Liebe nicht verfehlen.

Vielleicht wird eure Seele eine Weile für die Verwirklichung ihres Ziels brauchen – für ihren Weg zur Liebe. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass eure Seele euch zur Liebe führen und euch schließlich befreien wird. Ihr könnt euer Ziel nicht verfehlen. Denn eure Seele ist in der Liebe der göttlichen Quelle entstanden. Im Licht der göttlichen Freiheit.

Die göttliche Quelle ruft eure Seele zu sich. Die göttliche Quelle sendet zu jeder menschlichen Seele Schwingungen der Liebe aus, damit sie ihre Herkunft nicht vergisst. Und falls sie doch ihre Herkunft vergessen hat, erhält sie hiermit die Gelegenheit, sich wieder zu erinnern.

Wir alle zusammen sind Kinder der göttlichen Quelle. Einer Quelle unendlicher Liebe, unendlichen Lichts und unendlicher Energie. Das hochschwingende Licht der Liebe ist das mächtigste Element, das existiert.

Das hochschwingende Licht und die Energie der Liebe befinden sich in den Botschaften und Übungen dieses Buches.

Es kommt nicht darauf an, über welches Thema in diesem Buch gerade gesprochen oder geschrieben wird. Das hochschwingende Licht und die Energie der Liebe durchdringen beim Lesen eure Seele, so dass sie sich an ihre lichtvolle göttliche Essenz anbinden kann.

Ihr alle kehrt zu eurer Natürlichkeit, Einfachheit und Verspieltheit zurück. Ihr kehrt in eure Freiheit zurück. Wie kleine ausgelassene Kinder bewegt ihr euch durch diese Welt, die euch immer lichtvollere Schwingungen schenkt. Wie kleine Kinder freut ihr euch wieder über das Hier und Jetzt, weil ihr erkennt, dass ihr im Hier und Jetzt mit allem Wesentlichen, mit allem Liebevollen und mit allem Lichtvollen verbunden seid.

Die Worte der Liebe, die in diesen Botschaften und Übungen zu euch kommen werden, lassen eure Existenz hier auf der Erde heilen, und sie verbinden euch mit der Existenz von Räumen und Dimensionen, von denen ihr bisher getrennt wart – mit der Existenz paralleler Welten, paralleler Dimensionen und paralleler Universen.

Auch ihr selbst seid parallele Welten, Dimensionen und Universen. Ihr seid parallele Welten, Dimensionen und Universen eures Seins. In dieser Zeit und in diesem Raum. Nur hattet ihr diese wichtige Tatsache durch die Entwicklung der Gesellschaft, die euch in bestimmte Richtungen drängen wollte, so lange Zeit vergessen.

Ihr selbst seid Parallelwelt und Paralleluniversum in einer Person.

Eure dreidimensionale Wahrnehmung hat euch bisher daran gehindert, parallele Welten, Dimensionen und Universen wahrzunehmen, die sich in eurer Realität befinden.

Eure feinstoffliche Wahrnehmung wurde missbraucht und betäubt. Aber diese Zeit, die der Inbegriff der kosmischen Liebe ist, führt euch dahin, dass ihr euch an alle eure Fähigkeiten erinnert – und an eure vollständige Wahrnehmung, die zu euch gehört. Die Frequenz der Liebe hilft euch dabei. Sie verhilft euch zum Licht der Freiheit.

Die kosmische Liebe, die jeden Tag zu euch strömt, öffnet eine Tür nach der anderen, und diese Türen eröffnen wiederum Möglichkeiten, sich an die göttliche Liebe anzubinden – und so könnt ihr euer herrliches Sein in diesem Leben durchleuchten.

Ihr seid aus Liebe entstanden. Ihr seid aus der Liebe gekommen. Und zur Liebe kehrt ihr alle wieder zurück. In diesem Leben. Im Hier und Jetzt.

Nicht jeder von euch hatte einen einfachen Lebensweg. Vielleicht war er beschwerlicher, als euer Körper es ertragen konnte. Eure Seele aber wusste, dass einmal die Zeit des Lichts und der Liebe kommen würde – die Zeit der Freiheit. Eure Seele wusste, dass es ihr in dieser Inkarnation in eurem Körper gelingt, die göttliche Liebe und das göttliche Licht in sich aufzunehmen und euren Körper durch das Licht der Liebe zu heilen.

Alles besteht aus Liebe. Alles.

Und darum wird es in diesem Buch gehen, das schon jetzt die Schwingung der Liebe auf euch überträgt.

Wir freuen uns erneut auf den gemeinsamen Weg mit euch. Wir freuen uns darauf, dass die Schwingung der Liebe euch bei eurer Gesamtheilung hilft.