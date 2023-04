Anunnaki: Das Haus der Außerirdischen auf der Erde

Die Neuzeit hat die wachsende Popularität mythologischer Geschichten über das alte Mesopotamien erlebt.

Eine große Rolle spielte dabei die Arbeit einer Reihe von Forschern, die den Zusammenhang zwischen den sumerischen Mythen über die Anunnaki mit Nibiru und der Theorie der Entstehung des Menschen unter Beteiligung einer außerirdischen Zivilisation sahen.

Unser Verständnis der Theorie der antiken Astronauten basiert hauptsächlich auf der Transkription von Keilschrifttafeln, ausgeführt von Zacharia Sitchin. Seine Buchreihe „Chroniken der Erde“ bildet die Grundlage einer alternativen Evolutionsgeschichte der Arten und offenbart eine unterhaltsame Vision von der Entstehung des Menschen.

In Sitchins Geschichte über unsere Vergangenheit gibt es eine einflussreiche Gruppe von Aliens mit dem Namen Anunnaki. Laut dem Urheber der Idee investierten sie ihre eigene DNA in den Homo Erectus, der später zum Begründer des modernen Menschen wurde.

Ausgeklügelte genetische Manipulationen wurden mit der Absicht durchgeführt, indigene Menschen mit einem schwachen Verstand als Helfer zu verwenden, um wertvolle Mineralien aus den Eingeweiden der Erde zu extrahieren. Die Anunnaki werden jedoch durch das Äquivalent von Gott aus dem Alten Testament repräsentiert.

Was also sagen Keilschrifttexte über mythische Aliens von Nibiru? Wie sehr entspricht die Version mit der Beteiligung von Außerirdischen und ihren Aktivitäten der realen Vorstellung in der Antike?

Anunnaki – königliches Blut!

Erstens werden die Anunnaki als „königliches Blut“ oder „der Samen von Anu“ interpretiert, nicht „diejenigen, die vom Himmel herabgestiegen sind“ oder „diejenigen, die vom Himmel auf die Erde gekommen sind“, wie die Anhänger der Theorie der Prä-Astronauten behaupten.

Gleichzeitig heißt die Anunnaki – „sumerische Gottheiten der Urzeit“. Dies ist das Pantheon der Götter der Söhne des himmlischen Gottes Anu und seiner Schwester Ki.

Laut einer Reihe prominenter Historiker ist es zutreffender, die Anunnaki als Halbgötter zu betrachten. Anus Schwester Ki war ursprünglich keine Gottheit und erlangte erst viel später in der Geschichte des mythologischen Zyklus den Status einer Göttin.

William Clauser erklärt: Viele Menschen fragen sich, ob Ki als Gottheit angesehen wurde?

Heute gibt es keine Hinweise auf einen Kult, und sein Name taucht nur in wenigen Texten der Sumerer über Kreativität auf. Samuel Noah Kramer identifiziert Ki mit der sumerischen Göttin Ninhursag und behauptet, dass sie ursprünglich dieselbe Figur waren. Sie wurde später die babylonische Göttin und Akadia Antu, Ehefrau des Gottes Anu (sumerisch An).

Im Wesentlichen würde dies bedeuten, dass die Anunnaki selbst aus der Vereinigung der Götter des Himmels und einer sterblichen Frau geboren wurden, die später in der mythologischen Tradition vergöttert würde.

Darüber hinaus ist „Ki“ das sumerische Symbol für die „Erde“, und die Frau von Anu wird manchmal als die Personifikation der Erde selbst angesehen. Diese Tatsache ähnelt der biblischen Tradition, wo Sterbliche aus dem Staub der Erde erschaffen wurden (Genesis 2.7).

Das Konzept einer Gruppe halbgöttlicher Wesen, die von sterblichen Frauen geboren wurden, ist den biblischen und nicht-biblischen Traditionen der Nephilim sehr ähnlich.

Einer der am häufigsten erwähnten alten Texte, der die Nephilim beschreibt, ist das biblische Buch Henoch, das dem Patriarchen Henoch, dem Vater von Methusalem, zugeschrieben wird. Das Buch Henoch gilt heute als apokryphischer Text und wird von den meisten vorherrschenden theologischen Systemen abgelehnt, obwohl dies nicht immer der Fall war.

Viele der frühen Kirchenväter, wie Athenagoras, Clemens von Alexandria, Irenäus und Tertullian, akzeptierten dieses Buch als heilige Schrift, und Fragmente von 10 aramäischen Kopien des Buches Henoch wurden unter den Schriftrollen vom Toten Meer gefunden. Henoch wird auch in der Bibelbotschaft von Judas zitiert, und es wurde geschätzt, dass es mehrere weitere Hinweise im Neuen Testament gibt.

Warum lehnten sie die Aufzeichnungen von Henoch ab. Kurz gesagt, er beschrieb Weltraumtechnologie und einen Flug in den Himmel.

Die berühmtesten Passagen aus dem Buch Henoch enthalten eine detaillierte Beschreibung bestimmter Ereignisse vor der Sintflut, die in der Bibel aufgezeichnet sind (insbesondere Genesis 6, Verse 1-4). Laut dem Buch Henoch stieg eine Gruppe von 200 gefallenen Engeln, bekannt als Beobachter, unter der Führung eines Mannes namens Semyaza, zum Berg Hermon hinab, wo sie den väterlichen Eid mit Menschenfrauen ablegten.

Alle von ihnen „nahmen sich ihre Frauen … jeder wählte für sich … sie fingen an, zu ihnen zu kommen und von ihnen verdorben zu werden“, die Vereinigung, die zur Geburt der „großen Riesen“ führte.

Diese Riesen „schluckten schließlich alle Produkte der Menschen“, und „als die Menschen sie nicht mehr ernähren konnten, wandten sich die Riesen gegen sie und verschlangen die Menschheit (Buch Henoch, Kapitel 6-7).

Diese Handlungen provozieren das Eingreifen Gottes. Er „verflucht“ die Riesen, sich gegenseitig zu bekämpfen, „damit sie sich gegenseitig im Kampf vernichten können“ und schickt Erzengel, um ihre Wächterführer „in den Tälern“ der Erde zu binden (Buch Henoch, 10).

Wie Sie heute wissen, beziehen sich hebräische Texte auf diese mächtigen Beobachter als die Nephilim.

Berg Hermon, Wohnsitz der Anunnaki-Götter

Forscher haben eine ernsthafte Ähnlichkeit zwischen den Mythologien der Anunnaki und der Nephilim gefunden. 1971 veröffentlichte Edward Lipinski (fast gleichzeitig mit Sitchin) eine wissenschaftliche Analyse mehrerer alter Texte, einschließlich der alten babylonischen Version des Gilgamesch-Epos.

Die Legende von Gilgameschs Reise enthält wichtige Informationen, die den wahren Ort des Anunnaki-Heiligtums in der Kosmologie und im Denken des alten Ostens zeigen.

Der Forscher fand Folgendes heraus: „Tatsächlich identifiziert die alte babylonische Version des Gilgamesch-Epos Hermon und den Libanon mit dem Wohnort der Anunnaki.“

Das ist übrigens eine starke Wendung der Legende zu den Tatsachen der Geschichte. Edward betont die Zeilen 12-21 von Gilgamesch im alten Babylon, die die Zerstörung von Humbaba, dem Wächter der Behausung der Götter, durch den Gefährten von Gilgamesch, Enkidu, berichten. Der Text bestätigt direkt, dass sie „in den Wald eindrangen und den geheimen Aufenthaltsort der Anunnaki entdeckten“.

Spätere Mythologien bieten verschiedene alternative Orte für das Haus der Anunnaki. Lipinski glaubt jedoch, dass die ältesten mesopotamischen und tanoanischen Texte des Nahen Ostens auf den Zedernwald des Berges Hermon hinweisen:

„… wir finden Spuren der ältesten Überlieferung in der Erwähnung des Berges, der die Wohnstätte der Götter war. Der Zugang dazu war durch den Zedernwald verborgen, dessen Wächter Humbaba war.

Dieser Berg war der Ort, in dessen Tiefen die Anunnaki gemäß der alten babylonischen Version des Gilgamesch-Epos lebten. In der altbabylonischen Zeit galten die Anunnaki noch als Götter. Daher muss der Berg Hermon mit der Wohnstätte der Götter identifiziert werden.“

Edward Lipinski weist auch darauf hin, dass der Berg Hermon in der Antike als Hüter internationaler Verträge galt, und verbindet diese Tradition mit dem Eid, der von Beobachtern im Buch Henoch geleistet wird.

Nachdem Lipinski apokryphe Texte wie das Testament der Zwölf Patriarchen und das Buch Henoch in seine Forschungen einbezogen hat, kommt er zu dem Schluss:

„Der Berg Hermon ist ein kosmischer Berg, der die Erde mit den unteren Himmeln verbindet. Wir finden die gleiche Idee in der Episode der Söhne Gottes aus dem Buch Henoch. Lebensspendende Kreaturen versammeln sich auf dem Gipfel des Berges Hermon, weil es der Berg der Götter ist, Kanaan Olympus.”

Der Berg Hermon liegt an der Südspitze des Antilivan-Gebirges und bildet die Grenze zwischen Syrien und dem Libanon. Der höchste Gipfel des Hermon erreicht 2814 Meter. Das Gebiet ist reich an alten Altären, die Jahrtausende alt sind und bis zur Zeit von Konstantin dem Großen weiterhin Schreine und Rituale beherbergten.

Von großem Interesse ist die Tatsache, dass Gilgamesch in der Antike für sein Wissen bekannt war, das er in der vorsintflutlichen Welt erhielt. Wo immer er Machtzentren erkundete, lernte Gilgamesch alte Weisheiten kennen. Er, der den fernen Weg zu den Göttern bereiste und den Ozean überquerte, stellte sein Wissen über die vorsintflutliche Ära wieder her.

Diese Passagen schließen den Kreis mit einer Interpretation der alten babylonischen Version des Gilgamesch-Epos, wo der alte König zum Berg Hermon, dem Kloster der Anunnaki auf der Erde, ging.

Im Gegensatz zu gängigen Aussagen in der modernen Literatur und anderen Medien handelt es sich also um Daten, die durch wissenschaftliche Expertenforschung gefunden wurden.

Eine vergleichende Untersuchung von Keilschriftbuchstaben und anderen alten Texten zeigt, dass die wahre Identität der Anunnaki in der östlichen Tradition einer Gruppe von Halbgöttern zu finden ist, die aus einer unangemessenen Beziehung zwischen göttlichen Wesen und sterblichen Frauen hervorgegangen ist.

Die beschriebenen Ereignisse ereigneten sich auf dem Berg Hermon, der sich in der Antilivan-Bergkette befindet.

Diese Kreaturen werden oft mit dem Wissen über die Welt vor der Sintflut in Verbindung gebracht, und später haben sie verschiedene Funktionen in der Unterwelt.

Die obigen „Fakten“ sagen sicherlich nichts aus, aber sie verwandeln die Anunnaki in das Äquivalent von „Elohim“, das eine Person im Buch Genesis erschafft.

Die gleichen Verweise auf antike Quellen inspirieren die Idee von extrem entwickelten Zivilisationen des Weltraums.