Antiqui-Tech-Strukturen: Freie Energie in Tartaria (Video)

Also, ich hatte schon immer dieses komische Gefühl bei diesen schicken klassischen Steinstrukturen, die mit pingeligen Schnitzereien, komplizierten Antennen, kolossalen Säulen und riesigen Eingängen bedeckt sind – war das alles wirklich nötig?

Warum haben unsere Vorfahren „in den alten Tagen“ nur mit menschlicher/tierischer Kraft, unterstützt durch Riemenscheiben und Hebel, solch eine Herkulesanstrengung unternommen?

Sicherlich könnte all dieser Aufwand in praktischere städtische oder militärische Projekte gesteckt werden, aber nein … jede große Stadt enthält kunstvoll verzierte monumentale Architektur, die mit großem Aufwand gebaut wurde.

Um meine anfängliche Neugier zu beantworten, warum die gleiche kolossale Architektur in Städten auf der ganzen Welt nachgeahmt wurde, hatte ich mich vor Jahren mit der Hilfe von esoterischen Forschern wie Freeman Fly und Matthew Delooze, die postulieren, in die symbolische Bedeutung von Denkmälern und Stadtgrundrissen von solchen Strukturen und dem Energiesammelpotential vertieft.

Dies gab mir den ersten Hinweis, dass diese wiederkehrende Architektur nicht zufällig oder bloße Imitation war – diese Elemente summieren sich alle zu etwas, das Energie beinhaltet!

Aber erst als ich Forgotten Ancient Technologies: Atmospheric Electricity, Vimanas and More von New Earth, einem exzellenten Forscher und großen Herausforderer der Quacksalberei, ansah, gingen diese sprichwörtlichen Glühbirnen an!

Sie wies darauf hin, dass das Ziehen von Elektrizität aus der Atmosphäre relativ einfach sein könnte, wenn Ihre Stadt mit Gebäuden geplant wäre, die so konzipiert sind, dass sie den angesammelten Strom richtig anziehen, sammeln und abgeben.

Es wird als „Antiqui-Tech“ bezeichnet.

Denken Sie daran, dass wir nicht über die herkömmliche moderne Version von kabelgebundenem Strom sprechen, die zum Betrieb typischer arbeitssparender Geräte verwendet wird.

Das Konzept von Antiqui-Tech nutzt architektonische Form, um die natürliche statische elektrische Ladung in der Atmosphäre anzuziehen, um die atmosphärische ätherische Energie (im Folgenden als AEE bezeichnet) anzuzapfen, eine viel subtilere Naturkraft, die wirkt, ob wir daran glauben oder nicht.

Gegenwärtig hat die Wissenschaft AEE als „dunkle Materie“ klassifiziert, um diese alles durchdringende Substanz zu erklären, die sich der konventionellen Physik entzieht.

Die Theorie besagt also, dass Antiqui-Tech bei richtiger Ernte AEE nutzen und in Gebäude leiten könnte, um Licht zu erzeugen, die Temperatur zu regulieren und ein Energiefeld zu schaffen, das schädliche Bakterien sterilisiert.

Unter Verwendung des Grundsatzes, dass die einfachste Erklärung normalerweise die beste ist, habe ich mein elementares Wissen über elektrische Energie angewendet, um zu postulieren, wie bestimmte Gebäudedesigns die Art raffinierter, spiritueller Energie ernten können, die eine gesunde, klimatisierte, gut beleuchtete Umgebung für seine Bewohner schafft.

Um die Idee zu verstehen, wie Architektur Energie über AEE nutzen kann, konzentrieren wir uns zunächst auf Gotteshäuser (Kathedralen, Moscheen und Synagogen), da sie die offensichtlichsten Strukturen in jeder Stadt sind, die eine nützliche Energiequelle erzeugen sollten.

Die grundlegende Strategie zum Ernten von AEE besteht also darin, einen schönen hohen Turm (oder zwei oder mehr) zu bauen, der mit Antennen (im Folgenden als Fiddly Bits bezeichnet) aus einem leitfähigen Material besteht, das so gestaltet ist, dass es die AEE-Ladung aus dem atmosphärischen statischen Elektrizitätsfeld anzieht und es in die Struktur einleitet.

Bitte denken Sie nicht, dass dies nur ein Blitzableiter ist – denken Sie daran, dass die konventionelle Geschichte darauf besteht, dass Benjamin Franklin der erste war, der 1753 einen Blitzableiter installierte. Diese Struktur ist Jahrhunderte älter als Franklin, zieht aber immer noch eine Ladung, weil das Fiddly Bit einen Draht zu haben scheint, der es erdet (oder anzapft)!

Wenn all diese Türme nur der Verzierung dienen würden, würden verdrehte Türme wie diese keinen Sinn machen, aber die AEE-Erntetheorie wirft ein neues Licht auf die Gründe für den Bau solcher Strukturen.

Der zweite Teil der Formel zum Akkumulieren von AEE besteht darin, eine Kuppel oder einen Kirchturm (oder beides) unter dem/den Fiddly Bit(s) zu platzieren.

Eine riesige Uhr ist auch ein gemeinsames Merkmal dieser Strukturen, die möglicherweise einst als Tuner für die anspruchsvollere Antiqui-Tech fungierte.

Jetzt, da das AEE in den gewölbten Kollektoren an der Decke gesammelt wird, kann es über lange Metallstangen in die hängenden Kronleuchter geleitet werden, um ohne Feuer oder Gas, Wärme und Licht bereitzustellen, und endet in einem Glühfaden, der leuchtet, wenn er diesem subtilen Strom ausgesetzt wird.

Jetzt soll die heilende AEE, die sich im Gebäude angesammelt hat, verbreitet und verteilt werden.



Der einfachste Weg, dies zu tun, ist über Schall (diese Gebäude HATTEN erstaunliche akustische Eigenschaften), was auf zwei Arten erreicht werden kann: Läuten Sie die Kirchenglocken, um die AEE in der gesamten Umgebung zu projizieren, und spielen Sie die große Pfeifenorgel, um die Effekte für diese abzustimmen und nach innen zu lenken.

Diese urnenartigen Strukturen an den Ecken der Dächer sind wahrscheinlich chemische Batterien, die eine Ladung sammeln und abstrahlen.

Im Inneren der Kathedrale reagiert die Akustik der Pfeifenorgeln in Kombination mit dem Chor mit den gesammelten AEE, um eine Schwingungsresonanz zu erzeugen, die zur Heilung – und vielleicht sogar zum Schutz – verwendet werden kann!

Okay, wenn also Kathedralen mit diesen Antennen, Kuppeln und Glockentürmen ausgestattet sind, um ein gesundes ätherisches Stromnetz zu schaffen, warum dann nicht die anderen Gebäude so gestalten?

Nun, es stellt sich heraus, dass es nicht schwer ist, Häuser (oder genauer gesagt Herrenhäuser und Paläste), Schulen (normalerweise private Akademien) und öffentliche Gebäude (denken Sie an Gerichtsgebäude und alte Postämter) zu finden, die all diese Elemente auf subtile unterschiedliche Weise umfassen.

Schauen Sie sich zum Beispiel diese Pfeifenorgel an, die im Biltmore Estate in Manhattan installiert wurde und angeblich zwischen 1889 und 1895 gebaut wurde. Sie wurde von morgens bis abends gespielt, wann immer die Familie zu Hause war.

Ein weiterer interessanter Aspekt dieser kunstvollen Herrenhäuser und Paläste sind die nicht mit Holz betriebenen Kamine.

Obwohl es auf den ersten Blick wie ein normaler Kamin aussieht, zeigt eine weitere Betrachtung, dass sie sehr flach sind und die Rückseite der Kammer anstelle von Ziegeln mit einer großen Metallplatte ausgekleidet ist, die normalerweise mit komplizierter Kunst verziert ist.

Sie haben auch Feuerböcke, die keine Holzroste wie moderne Kamine halten, sondern als Regler und/oder Sender zu dienen schienen.

Bei den Bildern alter Herrenhäuser mit funktionierender Antiqui-Tech ist mir auch aufgefallen, dass Möbel nie wie in modernen Versionen um den Kamin gruppiert sind.

Anscheinend hielten die „Klimakontrollfunktionen“ von AEE die Räume auf einer gleichmäßigen Temperatur.

Es ist schwer, Bilder dieser AEE-Geräte ohne Brandschaden zu finden (sie wurden nie für Brände gebaut).

Dieser in Paris ist im Originalzustand erhalten.

Diese Klimatisierungsgeräte sind von außen daran zu erkennen, dass sie flache, schmale Schornsteine ​​haben, die sich um die Zirkulation kümmern, anstatt der modernen breiten Schornsteine, die Rauch ansaugen müssen.

Vielleicht erklärt dies, warum diese Antiqui-Tech-Strukturen nach dem Umbau oft Feuer fangen?

Um mir zu helfen, die echte altkaiserliche (tartarische?) Wohnarchitektur anhand der modernen Imitationen zu bestimmen, suche ich nach 4 Hauptmerkmalen:

Fummelige Teile oben (Metall- oder Steinvorsprünge, die als Antenne dienen)

Flache Schornsteine ​​(nie genug Schornsteine, um ein so großes Gebäude mit herkömmlichen Mitteln zu heizen)

Gauben und Türme auf dem Dach (um AEE zu sammeln und zu verteilen)

Kolossale Eingänge (nicht Sicher, wenn diese darauf hindeuten, dass Riesen sie gebaut haben, aber sie sind immer da!)

Der wirklich knifflige Teil ist nun die tatarische Theorie, die postuliert, dass viele dieser Antiqui-Tech-Strukturen, die wir kennen und lieben – insbesondere in den Vereinigten Staaten – tatsächlich vom tatarischen (oder tatarischen?) Imperium gebaut wurden, das seine AEE-Technologie auf dem Meer, an den Küsten und großen Flüssen auf der ganzen Welt verbreitete.

Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Tartarier für all diese Architektur verantwortlich sind, aber die Tatsache, dass ihr Reich aus den zeitgenössischen Geschichtsbüchern verschwunden ist, macht sie zu einem guten Ausgangspunkt.

Muss zugeben, dass sie die aufwändigsten fummeligen Teile haben!

Wenn also die bestehende historische Erzählung, die die Entdeckung Amerikas erklärt, bei der geringsten Prüfung zusammenbricht, könnte das bedeuten, dass eine andere Zivilisation den amerikanischen Kontinent kolonisiert hat, lange bevor die Europäer behaupten, ihn „entdeckt“ zu haben?

Ist es tatsächlich möglich, dass sie nicht nur ganze Kulturen aus der Geschichte herausgeschnitten haben, sondern sich anschließend ihre Architektur angeeignet und sie als ihre eigene beansprucht haben?

Da ich mir jedoch nicht sicher bin, ob die Tartarier all diese Strukturen gebaut haben, habe ich mich für den Begriff Zivilisationen des Alten Reiches entschieden – Plural, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es mehr als eine gab.

Das bringt uns zu der Idee, dass Zivilisationen absichtlich von Controllern zurückgesetzt werden können, die dann die verwüstete Bevölkerung versklaven und sie in verlassene Städte umsiedeln.

Gibt es also Beweise dafür, dass diese Überreste des Alten Imperiums ein großes geologisches Ereignis überstanden haben?

Hmmm……

Nachdem ich viele der „Bau“-Fotos dieser verdächtigen Strukturen studiert habe, bemerke ich diese konsistenten Merkmale:

Fenster und Eingänge leicht unter dem Bodenniveau

Arbeiten konzentrierten sich auf Türme, Kuppeln und Dächer

Wände intakt (oft gealterter Stein), aber keine Anzeichen von Maurerarbeiten

Gehwege und Plätze wurden vor den Bauwerken fertiggestellt

Sehr merkwürdig ist auch, wie viele US-Räuberbarone es geschafft haben, diese Old Empire-Gebäude zu Beginn ihrer Karriere zu errichten – oder zu erwerben – dann aber entschieden, dass ihre Instandhaltung zu teuer war, und sie innerhalb von 30 Jahren abgerissen!

Sie fragen sich, ob die Hauptpriorität ihrer Controller-Agenda darin bestand, diese bestehenden Gebäude zu identifizieren und zu besetzen und ihre AEE-Funktionen systematisch abzubauen, um sie auf den Weltausstellungen auszustellen?

Während einige Auserwählte weiterhin die AEE-Vorteile genießen konnten, waren die Bürger der unteren Klasse auf rudimentäre (gefährliche) Energiequellen beschränkt, bis das moderne Stromnetz entwickelt wurde, um die Abhängigkeit der Gesellschaft von Öl, Gas und Kohle zu gewährleisten, die leicht kontrolliert werden konnten.

Sobald die neue Messtechnologie eingeführt wurde, zerstörten riesige Brände in Großstädten praktischerweise einen Großteil der Beweise der bestehenden Antiqui-Tech-Strukturen.

Die verbleibenden bürgerlichen Strukturen wurden in die aufwändigen Weltausstellungen und Ausstellungen integriert, die um die Jahrhundertwende in jeder größeren Stadt stattfanden.

Sobald die Veranstaltung vorbei war, bauten die Kontrolleure alle bis auf ein paar ausgewählte Gebäude des Alten Imperiums ab.

Oder sie verlegten sie einfach, um sie für ihre Country Clubs zu verwenden.

Das ist kein Scherz.

Ich muss zugeben, es ist eine ziemlich traurige und frustrierende Übung, darüber nachzudenken, dass wir mit einer Menge Lügen gefüttert wurden und uns eine anmutige Existenz mit komfortablen, krankheitsfreien Städten und sauberer Energie für unsere Häuser und Geschäfte verweigert wurde.

Es ist doppelt frustrierend zu sehen, wie diese großartigen Gebäude des alten Imperiums von den Usurpatoren für ihre schändlichen Unternehmungen an sich gerissen wurden!

Aber wo es Wissen gibt, gibt es Hoffnung, und ich hoffe sehr, dass die Flut von Beweisen, die ihre Erzählung absplittern und in unser kollektives Bewusstsein eindringen, das Verderben dieser bequemen Lügen beweisen wird.

Probieren wir es aus, wir sind nur selbst schuld, wenn wir weiter getäuscht werden.

