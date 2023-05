UFO-Alarm über Deutschland? Zylinderförmiges Phänomen am Himmel sorgt für Wirbel (Video)

War es ein UFO? Am Himmel haben Männer ein auffälliges Objekt über Essen entdeckt. Sie filmten das Ganze mit dem Handy. Lässt sich die merkwürdige Sichtung erklären?

Essen im März 2022: Es war gegen 4.55 Uhr, als zwei Schichtarbeiter am Himmel ein helles Licht beobachteten. Einer zückte sogar sein Handy und filmte.

„Ich stand mit einem Kollegen kurz vor Schichtbeginn noch auf dem Firmenparkplatz, um noch schnell eine zu rauchen. Da sahen wir beide dieses Licht am Himmel“, erzählte einer der Zeugen, wie das Portal Grenzwissenschaften.de über den möglichen UFO-Alarm über Deutschland berichtet. Es sei ein „helles, linien- beziehungsweise zylinderförmiges Phänomen“ gewesen. Insgesamt dauerte es etwa 60 Sekunden.

UFO am Himmel? Was steckt hinter dem Lichtobjekt?

Erste Vergleiche mit anderen Flugaktivitäten und Flugbewegungen in der Region konnten die Sichtung am 4. März zunächst nicht erklären. Da es sich bei der Aufnahme zudem noch um ein Video und keine Langzeitbelichtung handelte, zerbrachen sich dann doch viele über die ungewöhnliche Lichterscheinung erstmal den Kopf.

Hatten die zwei Männer vielleicht doch ein UFO – ein undefiniertes Flugobjekt – gesichtet? Spätestens seit das US-Pentagon Videos von Navy-Piloten mit seltsamen Flugobjekten veröffentlichte, werden solche unidentifizierten Luftphänomene („Unidentified Aerial Phenomena“) keinesfalls mehr nur als Spinnerei abgetan.

UFO am Himmel über Deutschland: Webseite startet Aufruf zu weiteren Zeugeninformationen

„Es stand am Himmel beziehungsweise flog so, wie man es auf dem Video sieht. Schnell, aber nicht rasend oder wegzuckend, wie man es von einigen anderen UFO-Videos kennt“, zitiert Grenzwissenschaften.de den Augenzeugen. Die Webseite startete umgehend einen Aufruf, um weitere Zeugeninformationen der vermeintlichen UFO-Sichtung zu sammeln. Immer wieder beobachten Menschen Objekte am Himmel, die sich nicht zuordnen lassen und eine Antwort suchen.

UFO-Sichtung über Deutschland: Elon Musks Starlink-Satelliten „G4-9“ als Ursache

Und keine 24 Stunden später ist klar: „Die Satelliten-Züge von Elon Musks Starlink-Satelliten, der Zug mit der Kennung „G4-9“ konnten als Ursache für die Erscheinung identifiziert werden.“ Belege von der Flugbahndaten und die Sichtung passten zusammen, so das Fazit. Der neue Zug der Starlink-Satelliten sei je nach Blickwinkel als ein einziges zusammenhängendes Lichtobjekt am Himmel zu sehen gewesen. Das ungewöhnliche Erscheinungsbild würde sich in den kommenden Wochen und zu der klassischen „Perlenschnur am Nachthimmel“ verändern.

„Die Satelliten sind nach dem Start relativ eng beieinander, sehr niedrig und deswegen sehr auffallend für gelegentliche Beobachter“, erklärte der Leiter der hessischen Starkenburg-Sternwarte Rainer Kresken der Nachrichtenagentur dpa. Das gigantische Starlink-Projekt sorgte erstmals 2019 für Irritationen. Inzwischen fliegen schon 1.469 Starlink-Satelliten am Himmel.

Die Flugbahndaten für den neuen Starlink-Zug „G4-9“ über Essen (l.) passen ziemlich genau zur Sichtung vom 4. März 2022 (zwei chronologisch übereinandergelagerte Standbilder aus dem Video, die die Flugrichtung des Lichts ausweisen r.).

UFO oder UPA? Mysteriöse Sichtungen am Himmel

UFO undefinierbare Flugobjekte

UAP Unidentified Aerial Phenomena – undefinierbare Luftphänomene

UFOs – Ungewöhnliche Leuchterscheinung am Himmel – leichte Erklärung bei richtiger Datenlage

UFOs oder Aliens sind immer wieder ein Thema. Im Internet verbreiten sich oft bizarre Fotos und Geschichten von Objekten, die außerirdischen Ursprungs sein sollen. Selbst, wenn ein UFO kein UFO ist, könnte es sich aber um ein UPA – ein undefinierbares Luftphänomen (unidentified aerial phenomena) – handeln.

Lange wollte die Wissenschaft nichts mit diesen Naturphänomenen zu schaffen haben. In Deutschland beschäftigt sich Prof. Dr. Hakan Kayal für Raumfahrttechnik von der Universität Würzburg mit diesen Phänomenen. Um unbekannte Himmelsphänomene erklären zu können, entwickelt der Forscher technische Systeme, um dieses zu beobachten und zu analysieren. Viele Phänomene seien leicht zu erklären, wenn genügend Daten vorhanden wären.

Experte über Sichtung von UFOs: Außerirdische Intelligenz nicht komplett ausschließen

„Die meisten dieser Beobachtungen betreffen bekannte Phänomene oder Objekte wie Vögel, Flugzeuge, Satelliten oder Wolken“, so Prof. Hakan Kayal in einer Presseerklärung zu seiner Forschung. „Doch bei einem geringen Teil bleibt die Ursache auch nach intensiver Untersuchung durch Experten ungeklärt.“

Es seien ungefähr drei Prozent, die eben leider noch unbekannt sind, so Prof. Kayal im BR-Interview. Es könnten unbekannte Naturphänomene sein, geheime technische Systeme, die für militärische Zwecke benutzt werden. Aber, auch außerirdische Intellligenz dürfe nicht komplett ausgeschlossen werden. Es sei wichtig, Daten und Fakten zu sammeln.

