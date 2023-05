„Zeitreisender“ behauptet, 6 Jahre in die Zukunft gereist zu sein und teilt mit, wie Menschen aussterben

Der Mann teilte Videos von leeren Straßen, Restaurants und Einkaufszentren und behauptete, er sei in die Zukunft gereist.

Ein TikTok- Benutzer namens Javier aus Spanien behauptete, er sei in das Jahr 2027 gereist und dokumentierte seine Reisen auf der Social-Media-Plattform. Der Mann behauptete auch, dass die Menschheit in seinen Videos aus dem Jahr 2027 ausgestorben sei, da es keine Menschen mehr gebe.

In den Videos, die auf der Social-Media-Plattform viral geworden sind, zeigt Javier leere Orte und behauptet, dass alle Gebäude, Autos und Straßen verlassen sind.

Auf seinem TikTok- Kanal @unicosobreviviente (was auf Englisch „der einzige Überlebende“ bedeutet) teilt der Mann Aufnahmen von leeren Restaurants und Bekleidungsgeschäften.

Er filmte die leeren Straßen der Städte Valencia und Madrid in Spanien, wo keine Menschen zu sehen sind.

Javier besucht auch Kaufhäuser, Einkaufszentren, Bars und Supermärkte und behauptet, dort sei er der Einzige.

Strom und Internet scheinen jedoch 2027 verfügbar zu sein, da Javier seine Videos auf die Social-Media-Plattform hochladen kann.

Der TikTok-Nutzer reiste auch in andere europäische Städte, wie Paris, wo er die leeren Straßen und sogar den Eiffelturm und das Louvre-Museum ohne Touristen filmte.

In Paris teilte er einen Clip mit der Überschrift: „Ich war 11 Tage alleine in Paris.“

Javier filmt ungenutzte Tankstellen, Flughäfen und Bahnhöfe und stellt sich auch Herausforderungen seiner Follower.

Einige Social-Media-Nutzer baten ihn, in den Flughafen oder ins Fußballstadion in Madrid zu gehen.

Andere forderten ihn auf, sich in eine spanische Militärbasis zu schleichen, was er in einem seiner Videos tat, und sich beim Radfahren in einem Bekleidungsgeschäft zu filmen.

Javier ist nicht der einzige, der behauptet, er sei in die Zukunft gereist, da ein anderer TikTok- Benutzer, @2029man, auch bekannt als „The Messenger“, seinen Followern Vorhersagen in seinem Social-Media-Kanal mitteilt.

Berichten zufolge sagte der Mann im Januar 2021 voraus, dass der US-Kongress die Entscheidung des Wahlkollegiums zur Präsidentschaftswahl 2020 ablehnen werde.

„Dies wird dazu führen, dass Nancy Pelosi am 20. Januar Präsidentin wird. Seien Sie bereit“, sagte er.

In der Geschichte gab es viele angebliche Zeitreisende , darunter den Schweden Håkan Nordkvist.

Er behauptete, er sei versehentlich nach 2046 transportiert worden, als er versuchte, das Waschbecken in seiner Küche zu reparieren.

In der Zukunft behauptete er, jemanden zu treffen, der er in 70 Jahren war und der „eine tolle Zeit hatte“.

Er hat tatsächlich ein Video von den beiden gedreht, das die gleichen Tattoos zeigt, die sie auf ihren Armen hatten. Der Dokumentarfilm wurde später als Marketingkampagne für die Versicherungsgesellschaft AMF bestätigt.

Obwohl viele Menschen von der Idee fasziniert sind, wurden Zeitreisen nicht wissenschaftlich bewiesen, und wie Stephen Hawking in seinem Buch Black Holes and Baby Universes sagte, „ist der beste Beweis, den wir haben, dass Zeitreisen nicht möglich sind und niemals sein werden dass wir nicht von Horden von Touristen aus der Zukunft überfallen wurden“.