Zigarrenförmiges Hochgeschwindigkeits-UFO in Bulgarien auf Video festgehalten (Video)

Über dem Dorf Chobanka in der Region Kardzhali in Bulgarien wurde ein seltener UFO-Typ auf Video festgehalten – ein langes, zigarrenförmiges Objekt mit metallischem Glanz.

Dieses Objekt wurde versehentlich bei Dreharbeiten in der Umgebung des Dorfes gefilmt und fiel auch auf dem Video nicht sofort auf. Es bewegte sich sehr schnell vor dem Hintergrund einer dunklen Gewitterwolke.

Das UFO erscheint zweimal im Video, zuerst am linken Rand, dann scheint es für ein paar Sekunden in die Wolke „einzutauchen“ und taucht dann wieder auf und fliegt, stark absteigend in Richtung der Hügel.

Das Objekt bewegt sich sehr schnell und nimmt gleichzeitig leicht plötzliche Änderungen im Bewegungsablauf vor.

Laut dem Autor des Videos, einem bulgarischen Videoblogger namens Andras Horvath, waren während der Dreharbeiten keine Fremdgeräusche zu hören, das heißt, das Objekt bewegte sich lautlos.

Anhand der Aufzeichnung ist es jemandem im Netzwerk bereits gelungen, die Geschwindigkeit des UFOs zu berechnen – etwa 1800 km pro Stunde. Beispielsweise fliegt ein modernes Passagierschiff mit einer Geschwindigkeit von etwa 500–800 km/h.

Viele Benutzer nannten dieses Video einzigartig und unglaublich, wenn es echt ist. Das Video ist auch von sehr guter Qualität, was für ein UFO-Video selten ist.

Später schlug der Autor des Videos vor, dass es sich um einen Vogel handeln könnte, nämlich um eine Schwalbe, aber andere sind sich sicher, dass dieses Objekt einem Vogel am wenigsten ähnelt.

„Das ist die zylindrischste Schwalbe, die ich je gesehen habe“, scherzte ein Benutzer.

„In diesem Fall ist es eine sehr metallische Schwalbe und sie fliegt zehnmal schneller als jede normale Schwalbe, das steht fest“, schrieb ein anderer.