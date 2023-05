Geheimdienstoffizier enthüllt, dass Reptilianer eine Basis auf der dunklen Seite des Mondes haben (Video)

Die Menschheit hat seit Tausenden von Jahren eine rätselhafte Reptilienart erwähnt.

Unsere entfernten Vorfahren, die keinen Kontakt oder keine Kommunikation miteinander hatten, beschrieben alle fast identische Kreaturen.

Archäologen haben antike Relikte ausgegraben, die eine echsenähnliche Rasse auf fast allen Kontinenten der Erde darstellen.

Legenden einer gerissenen Saurierrasse existieren in Dutzenden von Kulturen weltweit. Heutzutage assoziieren die meisten Menschen diese Wesen mit Verschwörungstheorien.

Viele hoch angesehene Mitglieder der Gemeinde (darunter Polizisten, staatliche Auftragnehmer und Militärangehörige) haben jedoch schockierende Zeugenaussagen aus erster Hand vorgelegt.

Eine solche Person ist ein Mann namens William Mills Tompkins. Was er während seiner Arbeit für die Regierung der Vereinigten Staaten entdeckte, sollte ihn für den Rest seines Lebens verfolgen.

Ein Whistleblower wird gemacht. William „Bill“ Tompkins wurde am 30. Mai 1923 geboren. In der High School wurde er von Vertretern der Marine rekrutiert. Als er sich den Streitkräften anschloss, stieg er in den Rängen auf und wurde schließlich zum Geheimdienstoffizier befördert.

Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er in geheimen Einrichtungen. Nach einer ehrenvollen Entlassung im Jahr 1946 stellte ihn die Douglas Aircraft Company ein, um an einem geheimen Programm teilzunehmen, das später als Majestic 12 bekannt wurde.

Wissenschaftler, Militärführer und Regierungsbeamte bildeten das Wettbewerbsteam.

Während seiner Zeit bei der verdeckten Organisation entwarf er Skizzen für interplanetare Marineschiffe. Bill war Luft- und Raumfahrtingenieur für das Saturn-Programm und half bei der Entwicklung der Apollo-Trägerrakete.

Inmitten seiner Zugehörigkeit zur NASA erwarb der geschätzte Veteran einige erstaunliche Informationen. Als unsere Astronauten den Mond betraten, waren sie nicht allein.

Eine reptilische Mondbasis Die Reise in den Weltraum war eine der bedeutendsten Errungenschaften der Gesellschaft. Im Sommer 1969 sahen über 650 Millionen ehrfürchtige Bürger vor ihren Fernsehern, als Neil Armstrong die ersten Schritte der Menschheit auf dem fremden Himmelskörper unternahm.

Doch hinter dieser Geschichte steckt noch weit mehr, was dem öffentlichen Sektor verborgen bleibt. Vor der berüchtigten Mondlandung schickte die NASA eine unbemannte Sonde, um vorläufige Informationen zu sammeln.

Sie entdeckten bald eine massive Basis auf der dunklen Seite des Mondes. Ratlos sammelten die Forscher weiter Daten und erfuhren, dass eine Gruppe von Außerirdischen den Planetoiden kolonisiert hatte.

Trotz dieser erschreckenden Enthüllungen blieben die Führungskräfte der Agentur entschlossen, die mit Spannung erwartete Apollo-Mission durchzuführen. Am 20. Juli 1969 startete die Rakete mit ihrer eifrigen Besatzung im Schlepptau vom Cape Kennedy Space Center.

„Echsenmenschen“ tauchen auf… An Bord des Raumfahrzeugs befanden sich drei Astronauten: Kommandant Neil Armstrong, Modulbetreiber Edwin „Buzz“ Aldrin und Pilot Michael Collins.

Es dauerte vier aufregende Tage, bis sie ihr Ziel erreichten. Nach der Landung auf der Mondoberfläche atmeten die Männer erleichtert auf und spürten einen intensiven Adrenalinschub.

Es war gerade Geschichte geschrieben worden. Leider würde diese Hochstimmung zu einem kreischenden Halt kommen.

Als die drei Männer aus dem Fenster spähten, bemerkten sie sieben große UFOs, die in der Nähe geparkt waren. Eine riesige Gruppe von Wesen umringte ihr stehendes Fahrzeug.

Am Kraterrand standen Hunderte von Reptilien. Armstrong schätzte, dass die zweibeinigen Kreaturen etwa 3 Meter groß waren.

Sie sahen aus wie Alligator-Mensch-Hybride mit schuppiger Haut ähnlich einer Eidechse. Tompkins beschrieb die Reptiloiden als hässlich und mit „schrecklichen Gesichtern“.

Während dem Flug zum Mond gab es zwei Minuten, in denen die Kamera und die Funkübertragung vollständig abbrachen.

Neil Armstrong schaltete auf den medizinischen Kanal um und rief: „Sie sind hier … sie sind am Rand des Kraters geparkt. Sie beobachten uns.“

William Tompkins teilte dieses unglaubliche Zeugnis 2017 während eines Interviews mit dem Journalisten Kerry Cassidy.

Obwohl er kein junger Spund mehr war, schien der agile und geistig scharfe 94-Jährige bei bester Gesundheit zu sein.

Kurz nachdem er sich öffentlich geäußert hatte, starb er plötzlich. Zufall oder nicht, eines ist sicher: Bill riskierte seinen Ruf, sein Vermächtnis und möglicherweise sein Leben, indem er sich zu Wort meldete. Das Mindeste, was wir dafür tun können, ist unvoreingenommen zuzuhören.

Mehr dazu im Buch: „Auserwählt von Außerirdischen: Mein Leben in der streng geheimen Welt von UFOs, Think Tanks und Nordischen Sekretärinnen“

William Mills Tompkins

Video:

Quelle