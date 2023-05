10 Verschwörungstheorien rund um die Antarktis, die wahr sein könnten

Die Antarktis (der Südpol der Erde) ist von vielen Verschwörungstheorien umgeben, und das ist nicht verwunderlich, dieser Kontinent ist am weitesten vom Rest entfernt und daher am wenigsten erforscht.

Ohne spezielle Ausrüstung, Nahrungsvorräte, Unterstände und vor allem alleine ist es fast unmöglich darauf zu überleben.

Daher gibt es hier nur sehr wenige Menschen, aber es kann Alien-Stützpunkte, geheime unterirdische Bunker der Regierung oder alte Pyramiden geben.

10. Pyramiden alter Zivilisationen

Beginnen wir mit den Pyramiden. Fast jedes Jahr erscheinen im Netzwerk Artikel darüber, dass in der Antarktis eine weitere Pyramide gefunden wurde. Im Jahr 2016 veröffentlichten beispielsweise Hunderte von Websites die Nachricht über die Entdeckung von drei Pyramiden in der Antarktis gleichzeitig, die in einer Reihe standen. In der Höhe waren sie mehr als einen Kilometer.

„Pyramiden“ in der Antarktis

Archäologen und Historiker kennen keine alte Zivilisation, die jemals in der Antarktis gelebt hätte. Darüber hinaus würden solch massive und hohe Gebäude viel mehr menschliche Ressourcen erfordern als alle Pyramiden Ägyptens und Südamerikas zusammen.

Anhänger solcher Theorien sind jedoch davon überzeugt, dass Menschen auf diesem Kontinent sehr, sehr lange gelebt haben (vor zig Millionen Jahren!). Und jetzt gibt es einfach keine Spuren mehr von ihnen. Abgesehen von denselben Pyramiden. Und dass das Klima hier damals fast tropisch war.

Und laut Wissenschaftlern sind alle in der Antarktis entdeckten Pyramiden nichts als gewöhnliche Berge. Und dass das Klima hier schon vor zig Millionen Jahren nicht so mild war.

Und sicherlich lebten damals keine Menschen hier, die ersten menschenähnlichen Kreaturen erschienen erst vor etwa 3 Millionen Jahren.

9. Nazi-Geheimstützpunkt

Es gibt eine Verschwörungstheorie, wonach es den Nazis vor ihrem Zusammenbruch gelang, eine geheime Basis im Eis der Antarktis zu errichten und sich dort nach der Niederlage 1945 auf U-Booten zu verstecken.

Diese Theorie stammt aus den freigegebenen Dokumenten, dass die Nazis 1938 für eine wissenschaftliche Expedition in die Antarktis fuhren und dort nach etwas Besonderem suchten.

Einige behaupten sie trafen auf Aliens, sie sagen, dass die Nazis mit Hilfe ihrer Technologie in der Lage waren, eine große Basis tief unter der Erde zu errichten.

Der Eingang dazu sieht aus wie eine Höhle und noch immer finden Antarktis-Enthusiasten auf den Karten verschiedene ungewöhnliche Löcher, die sofort als „Eingang zur Basis der Nazis“ bezeichnet werden.

8. Atlantis ist unter dem Eis der Antarktis verborgen.

Einige Theoretiker sind davon überzeugt, dass wir das sagenumwobene Atlantis immer noch nicht finden können, da seine Überreste sicher unter dem Eis der Antarktis verborgen sind.

Diese Theorie basiert auf den Gedanken von Professor Charles Helgud, der in den 1950er Jahren vermutete, dass in der Antike eine entwickelte Zivilisation auf dem Territorium der Antarktis existierte.

Er kam auf den Gedanken, dass die Antarktis vor etwa 12.000 Jahren nicht mit Eis bedeckt war und es dort theoretisch Menschen geben könnte.

1995 entwickelte ein anderer Theoretiker, Graham Hancock, diese Theorie in seinem Buch The Traces of the Gods und behauptete, dass ihre Gottheiten aus der Antarktis zu den Azteken, Mayas und den alten Ägyptern segelten, wo die Überreste der überlebenden Atlanter Zuflucht in der Antarktis suchten.

7. Rechteckige Eisberge in der Antarktis bauten Aliens

Anfang 2019 überraschte und verstörte ein Foto eines rechteckigen Eisbergs vor der Küste der Antarktis Menschen auf der ganzen Welt. Und dann wurde ein weiterer rechteckiger Eisberg fotografiert.

Diese Eisberge waren so glatt und groß, dass sie vom Weltraum aus gesehen werden konnten.

Viele schlugen natürlich sofort vor, dass dies kein natürliches Phänomen sei, und Eisberge wurden sauber aus der Dicke des Eises geschnitten. Und natürlich liegt dies außerhalb der Macht der Menschen, was bedeutet, dass dies das Werk der Außerirdischen ist.

Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass solche Eisberge natürlich sind und Tafeleisberge genannt werden. Sie lösen sich einfach sehr sanft vom Gletscher.

6. Notlandung eines UFOs in der Antarktis

Ende 2018 entdeckten Enthusiasten beim Studium von Google Earth-Karten ein seltsames Objekt in der Antarktis, das wie von irgendwoher herunterfiel und eine große und sehr gleichmäßige Furche hinterließ. Eine Version mit einem Absturz-UFO wurde vorgeschlagen.

Die Spur des Objekts begann auf der Spitze des Berges und Theoretikern zufolge berührte das UFO den Berg und stürzte dann herunter und rollte auf das Eis.

Geologen haben vorgeschlagen, dass wir es einfach mit einem großen Eisblock zu tun haben, der vom Berg heruntergekommen ist.

5. Der Krater in der Antarktis ist der Eingang zum Erdinneren

Im Januar 2019 entdeckten Wissenschaftler der NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt tief unter dem Eis der Antarktis einen großen Krater. Der Krater wurde auf Satellitenbildern erkannt, die 2006 aufgenommen wurden.

Laut Wissenschaftlern könnte dieser Krater ein Stück jenes Asteroiden hinterlassen haben, der vor 65 Millionen Jahren auf die Erde fiel und die Dinosaurier zerstörte.

Theoretiker überzeugte diese Version jedoch nicht. Warum bist du sicher, dass das nur ein Krater ist? Vielleicht ist dies der Eingang zur unterirdischen Nazi-Basis oder der Eingang zur hohlen Erde?

4. Google versteckt etwas in der Antarktis

Im März 2018 erschien auf dem Kanal der Verschwörungstheorien auf YouTube ein Video, wonach Google auf seinen Karten bewusst bestimmte Gebiete in der Antarktis ausblendet. Wozu? Vielleicht versteckt es geheime Basen oder eine UFO-Absturzstelle?

Jedes Mal, wenn der Autor des Videos mit eingeschaltetem Wettersensor versuchte, einen bestimmten Ort in der Antarktis anzusteuern, tauchte auf seinen Karten ein riesiges rotes Kreuz auf. Seltsamerweise hat Google nicht erklärt, welche Art von Fehler oder Anomalie.

3. Eingänge zur unterirdischen Basis

Im Jahr 2013 entdeckten Enthusiasten zwei klare und seltsame Löcher in Google Earth in der Antarktis, ähnlich den Eingängen zu Höhlen.

Diese „Löcher“ waren auf der Karte schwer als Fehler zu bezeichnen, da sie sehr natürlich aussehen. Aber was ist das?

Laut Ufologen kann dies entweder ein Eingang zu einer unterirdischen Alien-Basis oder einer Nazi-Basis sein.

Waren diese Höhlen wirklich etwas Ungewöhnliches?

2. Die Antarktis existiert nicht

Es gibt eine seltsame Theorie, dass die Antarktis und der Südpol im Allgemeinen nicht existieren. Es wird von Fans der Flacherde-Theorie verbreitet. Nach ihrer Version ist der Nordpol das Zentrum der „Erdplatte“ und der Südpol das Land, das ihr „Rand“ ist.

Und nicht nur ein „Rand“, die Antarktis ist laut den Landbesitzern eine nicht weniger als 60 Meter hohe Eiswand, die Menschen und Tiere davor schützt, über den Rand der Erde zu stürzen. Und wir wissen nichts davon, nur weil die Regierung sogar das Fliegen zum Südpol verbietet.

Sie behaupten auch, dass Captain Cook angeblich selbst an diese Wand gesegelt ist und sie mit eigenen Augen gesehen hat. Diese Wand bedeckte die gesamte Horizontlinie und er konnte sie nicht umgehen oder durchqueren.

1. In der Antarktis verstecken die Nazis ihre fliegenden Untertassen

Diese Theorie besagt, dass die Nazis nicht nur eine Basis in der Antarktis errichteten, sondern dort auch ihre Fluggeräte versteckten, ähnlich wie fliegende Untertassen.

Und was wäre, wenn die Amerikaner und Briten genau davon wüssten und wiederholt versuchten, diese Basis zu zerstören, sogar wenn sie 1958 eine Atombombe darauf warfen.