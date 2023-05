Elmsfeuer: Antike Freie Energie?

Netzfund:

ELMSFEUER! AHA! INTERESSANT! FREIE ENERGIE!

Kommen wir so langsam dahinter, wie unsere Altvorderen damals Licht und Wärme in ihre Häuser holten – VOR der angeblich einzigen Elektrizität, AC/DC die wir noch heute haben?

Zitat: „Bis in die 1970er konnte man Elmsfeuer an Kirchtürmen beobachten. Heutzutage so gut wie gar nicht mehr.

Alte Menschen erzählten mir das zumindest, die außerdem dazu erwähnten, dass man früher so Elektrizität „geholt“ hat. Überwiegend für Licht.

Aussen an der Hauswand soll es die Spulenerker gegeben haben, mit massiven Kupferspulen. Das war dann so eine Art Generator, der ein surrendes Geräusch erzeugte und bei dem man die Elektrizität mit bloßem Auge sehen konnte.

Weil es nicht ungefährlich war, hat man diese Spulenerker außen angebracht.

Die sieht man noch heute in quasi allen Altstädten und an alten Gebäuden.

Man legte von innen einen Hebel um und aktivierte damit den Stromfluss.

Später baute man dann einfach Fenster ein. Machte einen Wohnraum daraus, riss sie ab oder fand andere Ver(w)endungen. Es wurde auch schon behauptet, es wären nur dekorativ wertvolle Nisthäuschen für Vögel…“

Wikiverblödia schreibt weiter:

Ein Elmsfeuer (Sankt-Elms-Feuer, Eliasfeuer) ist eine durch elektrische Ladungen hervorgerufene Lichterscheinung (Elektrometeore). Es ist nach dem heiliggesprochenen Bischof Erasmus von Antiochia (ca. 240–303, italienisch Elmo) benannt, den Seeleute früherer Zeiten anriefen, wenn sie durch einen Sturm in Not gerieten.

Bei einem Elmsfeuer handelt es sich um eine kontinuierliche Koronaentladung in der Atmosphäre, die bei gewittrigen Wetterlagen mit elektrischen Feldstärken von mehr als 100 kV/m auftritt.

Das Elmsfeuer kann unter diesen Bedingungen an hohen, spitzen Gegenständen, wie zum Beispiel Schiffsmasten, Kirchtürmen, Bergspitzen und Stacheldrahtzäunen, beobachtet werden. Es tritt auch an Frontscheiben von Flugzeugen auf.

Auch im Gebirge, bei einer nahenden Gewitterfront, tritt dieses Wetterphänomen auf. Besonders im Bereich des Gipfelkreuzes kann es, gepaart mit einem charakteristischen Surren (Pickelsausen), zu diesen Erscheinungen kommen.

Bei einem Elmsfeuer besteht unmittelbare Blitzgefahr. Elmsfeuer leuchten aufgrund der Spektrallinien der Gase Sauerstoff und Stickstoff in der Erdatmosphäre blauviolett.