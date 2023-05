Luft- und Raumfahrt-Milliardär behauptet, dass Aliens unter uns wandeln (Video)

Das Reich der nicht identifizierten Flugobjekte (UFOs) war lange Zeit von Geheimhaltung und Rätseln durchdrungen, wobei eine Person auf diesem Gebiet als rätselhafte Figur auftauchte – Robert Bigelow.

Er ist ein milliardenschwerer Luft- und Raumfahrtunternehmer, der Bigelow Aerospace gegründet hat und seit mehreren Jahrzehnten mit der Regierung der Vereinigten Staaten und ihren UFO-bezogenen Projekten verbunden ist.

Während eines Interviews mit dem Filmemacher James Fox sprach Bigelow das Thema Offenlegung an – die potenzielle Veröffentlichung von Informationen über die Existenz außerirdischen Lebens und ihre Wechselwirkungen mit der Erde.

Bigelow behauptete, er habe umfangreiche Studien über die Auswirkungen der Offenlegung auf die Weltbevölkerung durchgeführt.

Er behauptete, dass die potenziellen Folgen mit den größten Skandalen der Menschheitsgeschichte multipliziert mit einer Million vergleichbar seien.

Laut Bigelow würde die Wirtschaft zusammenbrechen und die organisierte Religion würde ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen, wenn die Realität des außerirdischen Lebens aufgedeckt würde.

Aber wie sieht es mit den Ursprüngen von Alien- und Menschenrassen aus?

Einige Kontakte mit Außerirdischen wurden gut dokumentiert und ihre Botschaften wurden geteilt. Die Urantia-Papiere, die einen unglaublich detaillierten Bericht über die soziale, politische und religiöse Struktur des Universums geben, gemäß einer Reihe verschiedener Wesen des Reiches.

Diese Berichte oder „Papiere“ überlassen nichts der Fantasie, da sie die verschiedenen Lebensformen auf verschiedenen bewohnten Welten beschreiben, wie sie aussehen, was sie essen und atmen und ihre Vorstellungen von Gott.

Das Urantia-Buch (manchmal auch The Urantia Papers oder The Fifth Epochal Revelation genannt) ist ein spirituelles, philosophisches und religiöses Buch, das irgendwann zwischen 1924 und 1955 in Chicago entstand. Die Autorschaft bleibt umstritten.

Der Text führt das Wort „Urantia“ als Namen des Planeten Erde ein und erklärt, dass seine Absicht darin besteht, „erweiterte Konzepte und fortgeschrittene Wahrheit zu präsentieren“.

Das Buch zielt darauf ab, Religion, Wissenschaft und Philosophie zu vereinen. Seine große Menge an Inhalten zu Themen, die für die Wissenschaft von Interesse sind, ist einzigartig unter den Dokumenten, die angeblich von himmlischen Wesen erhalten wurden.

Unter anderem behandelt das Buch den Ursprung und Sinn des Lebens, den Platz der Menschheit im Universum, die Geschichte des Planeten, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen und das Leben Jesu.

Video: