Ein seltener „rückwärts gerichteter“ Sonnenfleck könnte diese Woche aufgeladene Polarlichter erzeugen

Es wird angenommen, dass nur 3 % aller Sonnenflecken eine umgekehrte Polarität aufweisen wie dieser.

Ein Ausbruch eines gesetzeswidrigen neuen Sonnenflecks könnte die Erde mit geladenen Teilchen treffen und starke geomagnetische Stürme auslösen, die in den kommenden Tagen möglicherweise zu spektakulären Lichtshows am Himmel über dem Planeten führen könnten.

Die geomagnetischen Stürme werden das Ergebnis eines massiven koronalen Massenauswurfs (CME) sein, der durch eine Explosion an einem Sonnenfleck mit der Bezeichnung AR3296, die am Sonntag, dem 7. Mai, um 18:54 Uhr EDT (2254 GMT) stattfand, direkt auf die Erde geschleudert wurde.

Energetische Teilchen werden in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (10. Mai) die Erde erreichen. Die gleiche Explosion, die dieses CME auslöste, verursachte auch eine mittelstarke Sonneneruption der Klasse M1,5.

Die heftige Sonnenaktivität des Sonnenflecks AR3296 wird sich voraussichtlich am Mittwoch (10. Mai) und Donnerstag (11. Mai) auf die Erde auswirken und könnte dazu führen, dass Polarlichter, die normalerweise in hohen Breiten zu sehen sind, sich viel weiter nach Süden bis in mittlere Breiten ausdehnen und sie möglicherweise in den USA sichtbar machen.

Der Sonnenfleck, der den Sturm verursacht hat, wird als umgekehrt polarisiert bezeichnet, was bedeutet, dass er das entgegengesetzte Magnetfeld zu anderen Sonnenflecken auf derselben Sonnenhalbkugel aufweist.

Nur ein winziger Prozentsatz der Sonnenflecken weist diese umgekehrte Polarität auf, was diesen Sonnenfleck unglaublich selten macht und außerdem mit größerer Wahrscheinlichkeit eruptiert, wie dies bei diesem bereits der Fall ist.

Sonneneruptionen bestehen aus Energie, Licht und Hochgeschwindigkeitsteilchen, was bedeutet, dass dieser Aspekt der Sonnenexplosion die Erde vor dem Plasma des CME traf.

Die extreme ultraviolette Strahlung der Sonneneruption ionisierte die Oberfläche der Erdatmosphäre und verursachte einen Funkausfall über dem Westen der USA und dem Pazifischen Ozean.

Laut Tony Phillips von SpaceWeather.com gilt der Sonnenfleck AR3296 als „Gesetzesverstoß“, da er einer Regel namens Hales Gesetz zuwiderläuft. Dieses Gesetz legt nahe, dass während des aktuellen 11-jährigen Sonnenzyklus, Zyklus 25 , Sonnenflecken auf der Nordhalbkugel Polaritäten haben sollten, die rechts positiv und links negativ geladen sind; AR3296 kehrt dies um, indem es rechts negativ und links positiv geladen ist.

Solche Sonnenflecken mit umgekehrter Polarität sind ziemlich selten; Studien haben ergeben, dass nur etwa 3 % dieser coolen Flecken gegen Hales Gesetz verstoßen.

Während sie in der Regel die gleiche Größe wie Sonnenflecken mit normaler Polarität haben und genauso lange bestehen bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sonnenflecken mit umgekehrter Polarität den Ort komplexer Magnetfelder bilden, in denen positive und negative Pole gemischt sind, doppelt so hoch.

Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sonnenflecken mit umgekehrter Polarität explodieren und CME-Ausbrüche und Sonneneruptionen verursachen, so wie es AR3296 derzeit tut. Dieser regelwidrige Sonnenfleck wird sich bis zum Wochenende um den Rand der Sonne bewegen und von der Erde wegwandern, wodurch die Bombardierung unseres Planeten beendet wird.

Der gefährliche Sonnenfleck flammte am Dienstagmorgen, dem 9. Mai, erneut auf, wobei es sich um den vierten M-Klasse- oder mittelgroßen Sonnenfleck innerhalb von nur etwa 36 Stunden handelte. Die Intensität dieser AR3296-Flares nimmt zu und SpaceWeather berichtet, dass noch vor dem Wochenende ein Flare der X-Klasse von AR3296 aus möglich ist.

Fackeln der X-Klasse sind die stärksten Sonneneruptionen mit der zehnfachen Energie einer Fackel der M-Klasse, die ihrerseits zehnmal so stark ist wie Fackeln der C-Klasse.

Laut EarthSky.org ist die Prognose für Sonneneruptionen von AR3296 zwischen Dienstag und Mittwoch liegt die Wahrscheinlichkeit für Flares der C-Klasse bei 99 %, der M-Klasse bei 55 % und der X-Klasse bei 20 %.

Titelbild: Das neueste CME-Tracking-Modell mit freundlicher Genehmigung von NOAA/SWPC wurde aktualisiert und zeigt am Donnerstag (11. Mai) bemerkenswerte Auswirkungen.

Eine mäßige (G2) bis starke (G3) geomagnetische Sturmwache wurde offiziell hinzugefügt. Sollte sich diese Vorhersage bewahrheiten, könnten sichtbare Polarlichter an Standorten bis zu 50 Grad im Süden möglich sein.