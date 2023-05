Ein Mann erleidet nach der Entdeckung eines altägyptischen Grabes eine mysteriöse Krankheit

Der Ägyptologe Ramy Romany erlitt nach der Entdeckung eines altägyptischen Grabes im Jahr 2019 eine mysteriöse Krankheit.

Er sagte, dass die Krankheit bei ihm Halluzinationen und Bluthusten verursacht habe. Zu dieser Zeit drehte das Team eine Episode über mumifizierte Überreste, von denen Forscher behaupteten, dass sie biblischen Charakter hätten.

Der Filmemacher und Ägyptologe Rami Romani sagte der Jordan Harbinger Show, dass er krank wurde, nachdem das Grab 2019 geöffnet wurde.

„Während der Dreharbeiten gingen wir in ein Grab, das seit Jahren nicht mehr geöffnet worden war. Wir schlossen die Tür auf und die Einheimischen hielten zunächst Abstand, um sicherzustellen, dass es keine Schlangen oder irgendwelche Flüche gab. Da wir nicht an Flüche glaubten, gingen wir einfach die Treppe hinunter“, sagte er.

Romany fügte hinzu, dass das Grab seit etwa 600 Jahren nicht mehr geöffnet worden sei und dass es dort ziemlich staubig sei.

„Das Grab schien endlos. Wir gingen weiter runter und es ist ziemlich staubig. Und ich habe alles eingeatmet. Und an diesem Tag ging ich zu Fuß nach Kairo zurück und mir wurde unwohl.“

„Am nächsten Morgen hatte ich hohes Fieber. Ich hatte noch nie in meinem Leben so hohe Temperaturen. Ich hatte 42°C Fieber und fing an Blut zu husten. Sie riefen Ärzte für mich. Ich bin fast gestorben.“

Die Ärzte verschrieben ihm Antibiotika und glaubten, dass Fledermäuse, Schlangen oder Staub aus dem Grab die Ursache der Krankheit seien.

Romany glaubt nicht an Flüche, betonte jedoch, dass ihn etwas an diesem Grab beeindruckt habe.

Er sagte, dass er dem Tod so nahe war wie noch nie in seinem Leben und dass er sich schließlich, vier Tage später, erholte.

„Endlich, vier Tage später, erholte ich mich“, sagte er der Khaleej Times. „Ob es nun der Fluch einer Mumie war oder nicht, irgendetwas an diesem Grab beeindruckte mich.“

Diese Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass das Studium der alten Geschichte gefährliche Folgen für moderne Forscher haben kann.

Trotz aller Risiken erforschen und studieren die Menschen jedoch weiterhin alte Kulturen und ihr Erbe.