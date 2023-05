Lokaler Medienbericht: Unheimliche schwarze vertikale Linie erscheint am britischen Himmel

Eine Frau in England kratzte sich am Kopf, als sie in den Himmel blickte und eine lange vertikale schwarze Linie entdeckte, die sich vom Boden bis zum Himmel erstreckte.

Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde die verwirrende Anomalie (siehe unten) am Mittwochmorgen von einem ungenannten Zeugen in der Stadt Folkestone entdeckt.

Als die Frau den rätselhaften Anblick sah, sagte sie, sie habe „ein Foto gemacht, um sicherzustellen, dass es nicht meine Augen waren, die mich täuschten“.

Die Zeugin staunte weiter darüber, dass „die Linie so weit reichte, wie das Auge reichte. Sie ging weit über die Wolken hinaus“ und räumte ein: „Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es sein könnte. Es war eine so gerade Linie, also ist es offensichtlich. Es war kein Rauch von einem Unfall oder so etwas in der Art.“

Die Quelle der seltsamen Luftanomalie erwies sich als Rätsel, da ein Meteorologe, der das Bild untersuchte, darauf hinwies, dass es sich „definitiv nicht um irgendeine Art von Wolke“ handele.

Zu diesem Zweck stellten sie fest, dass die Linie tatsächlich in einer Weise durch die Wolken zu schneiden scheint, was darauf hindeutet, dass „es kein optischer Fehler war“.

Seltsamerweise ist das wundersame Ereignis am Mittwoch nicht das erste Mal, dass eine so seltsame Anomalie am Himmel beobachtet wurde, wie es 2013 in Florida der Fall war.

Damals herrschte die Theorie vor, dass es sich bei der Linie um den Schatten eines Kondensstreifen handelte, von dem einige glauben, dass er die Ursache für das Phänomen in Folkestone diese Woche ist, obwohl das Rätsel derzeit noch ungelöst ist.