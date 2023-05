Netzfund:

In der Antarktis gibt es seltsame, perfekte Lichtstrahlen, wie bei einer Art Waffentest oder beim Verstecken von Laserstrahlbohrungen, die von einem Satelliten erfasst wurden.

Egal wie sehr sie Dinge verbergen, etwas kommt immer zum Vorschein, wenn man intensiv genug nachforscht.

Stellen Sie sich das schwebende Zentrum des Globus vor. Dies würde auf eine Wand im unscharfen Teil der Karte hinweisen.

Die weißen Linien sind die Laser, wenn man herauszoomt, und wenn man näher herankommt, kann man sie sehen. Es scheint, dass Google Schnappschüsse von Bildern versehentlich behält und sie derzeit nicht erkennen, was belichtet wurde.

Es ist offensichtlich, dass die Laser auf die Mitte zielen, die eindeutig die Wand ist.

Warum gibt es Laser, die so gut sichtbar sind, dass sie alle in diese Richtung auf der Karte zeigen, die verschwommen und so manipuliert ist, dass dieser Bereich als Bezugspunkt für Nordpol und Südpol angezeigt wird?

Wenn man so lange mit Karten herumspielt wie ich, würde man in der Antarktis immer Schwierigkeiten haben, wenn man sie mit digitalen Apps wie Google Earth und anderen erkundet.

Und jede Karte ist voreingenommen, selbst neue KI-Technologien wie ChatGPT missbilligen die Meinungen über die flache Erde.

Jeder hat das Recht, seine Ideen zu untersuchen. Die Globus-Theorie wird stärker vorangetrieben, weil sie zu ihrer Agenda der Macht über die Gedanken der Menschen passt. Die Menschen weiterhin aushungern zu lassen und die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, wenn wir alle Menschen sind, die aus einem bestimmten Grund auf die Erde gebracht wurden.

Und unterschiedliche Kulturen zu haben, ist eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Es ist immer gut, Standpunkte aus verschiedenen Teilen der Welt zu haben, die wirklich wachsen und sich weiterentwickeln wollen.

Allerdings sind wir nur in puncto Waffen und Mitteln zur besseren Kontrolle der Menschen fortgeschritten, um uns mit Schulden und Hungersnöten zu versklaven und uns jedes Jahr härter arbeiten zu lassen, um für die Krümel zu überleben.