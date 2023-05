30 seltsame Propheten und ihre erschreckend zutreffenden Prophezeiungen

Prophezeiungen, insbesondere wenn sie konkret und zutreffend sind, gehören zu den Dingen, die uns einen Schauer über den Rücken jagen. Wahrscheinlich sind Sie mit einigen der größten Propheten der Welt vertraut, wie z. B. Nostradamus.

Tatsächlich gab es aber im Laufe der Geschichte noch viele andere Propheten. Viele von ihnen haben nur nie die Aufmerksamkeit erhalten, die sie eigentlich verdient hätten.

In dieser Auflistung erfahren Sie alles über die Ereignisse, die diese Männer und Frauen vorausgesagt haben. Es sei darauf hingewiesen, dass wir zwar unsere Interpretation der Prophezeiungen wiedergeben, diese aber nicht als Tatsachen zu betrachten sind.

Schließlich sind diese Prophezeiungen für eine umfassende Analyse offen.

Jasper: Die Beteiligung Russlands an Konflikten

„Wenn die Menschen sich den Sinnesfreuden und der Wollust hingeben, wenn niemand mehr gehorchen will, wenn unter den Völkern der Erde eine große Unzufriedenheit herrscht, dann wird Russland Massen von Soldaten ausschütten, und sie werden die Rhune erreichen.“

Die Seherin von Prag: Adolf Hitler und der Nationalsozialismus

Diese Prophetin aus dem 17. Jahrhundert sah Folgendes voraus: „In Deutschland spricht ein Mann, dessen Zeichen ein seltsames Kreuz mit Armen ist, und er spricht zu seinem Volk und verspricht ihm Macht und Herrschaft. Er verbündet sich mit dem Axtträger des Ewigen Staates, aber das wird ihm kein Glück bringen.“

Ludwig Heinrich: Auslöschung von Tierarten

Der deutsche Mönch aus dem 17. Jahrhundert hat Folgendes vorausgesehen: „In den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts wird man das Verschwinden unzähliger Tierarten sehen, die vom Menschen getötet werden.“

Bischof George Wittman: die Illuminaten und andere Geheimgesellschaften

Im 19. Jahrhundert prophezeite Bischof George Wittman Folgendes: „Es kommen sehr traurige Zeiten auf die heilige Kirche Jesu Christi zu. Die Passion unseres Herrn wird sich in der Kirche und an ihrem obersten Haupt auf höchst schmerzliche Weise erneuern. Brutale Hände werden auf seine Person gelegt werden. Geheimbünde werden großen Schaden anrichten und eine große finanzielle Macht ausüben.“

Johannes Friede: Klimawandel

Der österreichische Mönch sagte im 13. Jahrhundert Folgendes voraus: „Wenn die große Zeit kommen wird, in der die Menschheit vor ihrer letzten, schweren Prüfung steht, wird sie sich durch auffällige Veränderungen in der Natur ankündigen; der Wechsel zwischen Kälte und Hitze wird intensiver werden, Stürme werden katastrophalere Auswirkungen haben, Erdbeben werden größere Gebiete zerstören und die Meere werden viele Niederungen überfluten. Nicht alles wird das Ergebnis natürlicher Ursachen sein, sondern der Mensch wird in das Innere der Erde eindringen und bis zu den Wolken vordringen und mit seiner eigenen Existenz spielen.“



Bischof Christianos Ageda: Erster und Zweiter Weltkrieg

Diese Prophezeiung stammt aus dem 12. Jahrhundert: „Im 20. Jahrhundert wird es Kriege und Wut geben, die lange andauern werden; ganze Provinzen werden ihrer Bewohner beraubt, und Königreiche werden in Verwirrung gestürzt werden. Vielerorts wird das Land unbestellt bleiben, und es wird große Gemetzel unter der Oberschicht geben. Die rechte Seite der Welt wird sich vor der linken fürchten, und der Norden wird über den Süden herrschen.“

Heilige Hildegard: der Niedergang des Britischen Reiches

„Die große Nation im Ozean, die von Menschen verschiedener Stämme und Abstammung bewohnt wird, wird durch ein Erdbeben, einen Sturm und Flutwellen verwüstet werden. Es wird geteilt und zu einem großen Teil überflutet werden. Diese Nation wird auch viel Unglück auf See haben und ihre Kolonien im Osten durch einen Tiger und einen Löwen verlieren.“ Dies wurde im 11. Jahrhundert vorausgesagt.

Seliger Rembordt: das Internet, Autos, Flugzeuge und die moderne Technik im Allgemeinen

„Gott wird die Welt bestrafen, wenn die Menschen wunderbare Erfindungen gemacht haben, die sie dazu bringen, Gott zu vergessen. Sie werden pferdelose Kutschen haben, und sie werden fliegen wie Vögel. Aber sie werden über den Gedanken an Gott lachen und denken, dass sie sehr klug sind. Es wird Zeichen vom Himmel geben, aber die Menschen werden sie in ihrem Stolz auslachen. Die Menschen werden sich der Wollust hingeben, und man wird unzüchtige Moden sehen.“

Hepidanus: die Kreuzzüge

Die Prophezeiung des Schweizer Mönchs aus dem 11. Jahrhundert lautete wie folgt: „Von Norden nach Süden wird die Welt in zwei mächtige Heerscharen gespalten werden. Der Norden wird gegen den Süden marschieren, der Sohn gegen den Vater, und Unglück mit sich über die Berge bringen, wie die Nacht auf den Tag folgt […] Ein mächtiges Reich wird danach verschwinden, und ein anderes wird seinen Platz einnehmen. Aus dem Osten weht ein Sturm, aus dem Westen heult ein Orkan; wehe denen, die in den Bereich dieses blutigen Strudels kommen […]“

Bartholomäus Holzhauser: Der Kalte Krieg

Der bayerische Pfarrer aus dem 16. Jahrhundert prophezeite Folgendes: „Nach einem Weltkrieg wird eine neue Zeit kommen, in der sich zwei Mächtige gegenüberstehen werden. Das Ringen zwischen diesen beiden wird in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts beginnen.“



Kloster Maria Laach: Weltkriege, Atombomben und psychische Probleme

Diese Prophezeiung stammt aus dem 16. Jahrhundert: „Das 20. Jahrhundert wird Tod und Verderben bringen, Abfall von der Kirche, Zwietracht in Familien, Städten und Regierungen; es wird das Jahrhundert dreier großer Kriege mit Unterbrechungen von einigen Jahrzehnten sein. Sie werden immer verheerender und blutiger werden und nicht nur Deutschland, sondern schließlich alle Länder in Ost und West in Trümmer legen. Nach einer schrecklichen Niederlage Deutschlands wird der nächste große Krieg folgen. Es wird kein Brot mehr für die Menschen und kein Futter für die Tiere geben. Giftige Wolken, von Menschenhand hergestellt, werden herabsinken und alles ausrotten. Der menschliche Geist wird vom Wahnsinn ergriffen werden.“

Der heilige Hilarion von Tschenstochau: Der Zweite Weltkrieg

Dieser palästinensische Einsiedler (d. h. jemand, der sich aus religiösen Gründen aus der Gesellschaft zurückzieht), der um 291–371 lebte, prophezeite: „Nach dem Weltkrieg werden sie Frieden schließen, aber keinen dauerhaften Frieden. Sie werden sich sofort wieder darauf vorbereiten, sich gegenseitig anzugreifen.“

Anne de la Foi: geschlechtsneutrale Mode

„Es wird Zwietracht in der katholischen Kirche herrschen. In jenen Tagen werden Männer Frauenkleider tragen, und Frauen werden Männerkleider anziehen.“

Bruder Louis Rocco: Russischer Bürgerkrieg und zwei Weltkriege

Diese Prophezeiung aus dem 19. Jahrhundert lautete: „In ganz Europa werden schreckliche Kriege wüten. Gott hat lange Geduld mit der Verderbnis der Sitten gehabt; die Hälfte der Menschheit wird er vernichten. Russland wird Zeuge vieler Gräueltaten werden. Große und kleine Städte werden in einer blutigen Revolution zerstört werden, die den Tod der Hälfte der Bevölkerung verursachen wird […].“

Gräfin Francesca de Billiante: Krieg und Verschmutzung

Diese Prophezeiung stammt aus dem 20. Jahrhundert: „Ich sehe gelbe Krieger und rote Krieger gegen Europa marschieren. Europa wird vollständig mit einem gelben Nebel bedeckt sein, der das Vieh auf den Feldern töten wird. Die Nationen, die sich gegen das Gesetz Christi aufgelehnt haben, werden durch Feuer umkommen. Europa wird dann zu groß sein für die, die überleben. Möge der Herr meinen Enkelkindern die Gnade gewähren, im wahren Glauben zu verharren“.

Papst Pius X.: der Tod (oder Mordanschlag?) eines Papstes

Im Jahr 1909 hatte Papst Pius X. die folgende Vision: „Ich sah, wie einer meiner Nachfolger über die Leichen seiner Brüder flüchtete. Er wird sich irgendwo verkleidet verstecken und nach einem kurzen Rückzug einen grausamen Tod sterben. Die gegenwärtige Schlechtigkeit der Welt ist nur der Anfang der Leiden, die sich vor dem Ende der Welt ereignen müssen.“

Rudolfo Gilthier: Erster und Zweiter Weltkrieg und all ihre Auswirkungen

Ein Mönch namens Rudolfo Gilthier sagte Folgendes Anfang des 18. Jahrhunderts voraus: „Von der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts an wird es in allen Teilen Europas Aufstände geben. Die Republiken werden umgestürzt werden. Könige, Große und Priester werden getötet und Väter und Nonnen werden ihre Klöster verlassen. Hunger, Epidemien und Erdbeben werden zahlreiche Städte zerstören.“

Schwester Bouquillion: Erster und Zweiter Weltkrieg

„Der Anfang des Endes wird nicht im 19. Jahrhundert kommen, sondern sicher im 20. Jahrhundert.“

Heiliger Methodius von Patara: Nero

Der Bischof aus dem 4. Jahrhundert sagte den grausamen römischen Kaiser voraus. „Es wird eine Zeit kommen, in der die Feinde Christi sich rühmen werden: ‚Wir haben uns die Erde und alle ihre Bewohner unterworfen, und die Christen können unseren Händen nicht entkommen.‘ Dann wird sich ein römischer Kaiser in großer Wut gegen sie erheben… Er wird sein Schwert ziehen und über die Feinde des Christentums herfallen und sie vernichten. Dann wird Friede auf Erden herrschen, und die Priester werden von all ihren Ängsten befreit sein.“

Heiliger Columban: Weltkriege, Alphabetisierung, Verlust der religiösen Werte

Diese Prophezeiung stammt aus dem 6. Jahrhundert: „Hört, hört, was in den letzten Tagen der Welt geschehen wird! Es wird große Kriege geben, ungerechte Gesetze werden erlassen, die Kirche wird ihres Besitzes beraubt werden, die Menschen werden viel lesen und schreiben, aber Nächstenliebe und Demut werden verlacht werden, und das gemeine Volk wird an falsche Ideen glauben.“

Stormberger: Schienen, Züge und Flugzeuge

Der bayerische Prophet, geboren als Mathias Lang, lebte von 1753 bis 1805. Eine seiner Prophezeiungen lautete: „Wenn die eiserne Straße durch den Wald gebaut ist und der eiserne Hund die verlassene Bucht passiert, danach, wenn der Wagen ohne Pferd und Schaft fährt und die Menschen wie Vögel am Himmel fliegen, und wenn der silberne Fisch über unseren Wald fliegt… dann ist das Kriegsjahr.“

Heiliger Senanus: Kultur des Rechtsstreits und Modernität im Allgemeinen

Diese Prophezeiung stammt aus dem 6. Jahrhundert. „Falschheit wird jene Klasse von Menschen kennzeichnen, die vor Gericht sitzen werden, um nach dem Gesetz zu urteilen: zwischen dem Vater und seinem Sohn wird es Streitigkeiten geben. Der Klerus der heiligen Kirche wird dem Stolz und der Ungerechtigkeit verfallen sein. Die Frauen werden das Gefühl der Zartheit aufgeben und mit Männern außerehelich zusammenleben.“

Heiliger Odile: Zweiter Weltkrieg und Hitler

Der französische Heilige sah dies im 7. Jahrhundert voraus: „Es wird eine Zeit kommen, in der ein Krieg ausbrechen wird, der schrecklicher sein wird als alle anderen Kriege zusammen, die die Menschheit je heimgesucht haben. Ein furchtbarer Krieger wird ihn entfesseln, und seine Gegner werden ihn Antichrist nennen. Alle Völker der Erde werden sich in diesem Krieg gegenseitig bekämpfen. Die Kämpfer werden sich in den Himmel erheben, um die Sterne zu nehmen und sie auf die Städte zu werfen, um die Gebäude in Brand zu setzen und ungeheure Verwüstungen anzurichten. Die Ozeane werden zwischen den großen Kriegern liegen, und die Ungeheuer des Meeres werden, erschreckt von allem, was auf oder unter dem Meer geschieht, in die Tiefe fliehen.“

Nilus der Ältere: Auflösung von Geschlechterstereotypen

Der heilige Nilus machte 400 n. Chr. folgende Prophezeiung: „Das Aussehen der Menschen wird sich verändern, und es wird unmöglich sein, Männer und Frauen aufgrund ihrer Schamlosigkeit in Kleidung und Frisur zu unterscheiden.“

Helen Walraff: der Papst zieht aus Italien nach Deutschland

Die Prophetin aus dem 19. Jahrhundert sagte: „Eines Tages wird ein Papst in Begleitung von nur vier Kardinälen aus Rom fliehen… und sie werden nach Köln kommen.“ Diese Prophezeiung hat sich bis heute nicht erfüllt, aber tatsächlich residierte das Papsttum eine Zeit lang (1309–1376) aus Avignon (heute Teil von Frankreich).

Bruder Balthassar Mas: Überflutung Englands

Diese Vorhersage wurde im 17. Jahrhundert gemacht: „Ich sah ein Land, das vom Meer verschlungen und mit Wasser bedeckt war, aber danach sah ich, dass sich das Meer nach und nach zurückzog und das Land sichtbar ließ, und die oberen Teile der Türme und die Türmchen der Städte erhoben sich und erschienen schöner als vor dem Verschlucken durch das Meer, und es wurde mir gesagt, dass dies England sei.“

Mönch Adso: der Antichrist

Der Mönch aus dem 10. Jahrhundert sagte Folgendes voraus: „Gegen die Gläubigen wird er (der Antichrist) sich auf dreifache Weise erheben, nämlich durch Schrecken, durch Geschenke und durch Wunder; denjenigen, die an ihn glauben, wird er Gold und Silber in Hülle und Fülle geben; die aber, die er nicht durch Geschenke verderben kann, wird er durch Furcht überwinden, und die, die er nicht durch Furcht besiegen kann, wird er durch Zeichen und Wunder zu verführen suchen …“

Der selige Gaspar del Bufalo: drei Tage der Dunkelheit

„Der Tod der unbußfertigen Verfolger der Kirche wird während der drei Tage der Finsternis eintreten. Wer die Finsternis und die Angst dieser drei Tage überlebt, wird meinen, er sei allein auf Erden, denn die ganze Welt wird mit Leichen bedeckt sein.“

Heiliger Ephrem: der Antichrist

Der heilige Ephrem prophezeite im 4. Jahrhundert Folgendes: „Lasst uns lernen, meine Freunde, in welcher Gestalt die schamlose Schlange auf die Erde kommen wird, da der Erlöser, der die ganze Menschheit retten wollte, von einer Jungfrau geboren wurde und in menschlicher Gestalt den Feind mit der heiligen Kraft seiner Gottheit zerschlug. Da nun der Feind erfuhr, dass der Herr wieder in der Herrlichkeit seiner Gottheit vom Himmel kommen wird, dachte er daran, die Gestalt seines Kommens anzunehmen und alle Menschen zu verführen. So wird er in Wahrheit von einer verunreinigten Frau, seinem Werkzeug, geboren werden.“



Heilige Marie vom gekreuzigten Jesus: Kriege und die Apokalypse

Diese französische Nonne hat im 19. Jahrhundert Folgendes vorausgesehen: „Alle Staaten werden von Krieg und Bürgerkrieg erschüttert werden. Während einer Periode von drei Tagen der Finsternis werden diejenigen, die auf den Pfaden der Entbehrung wandeln, zugrunde gehen; nur der vierte Teil der Menschheit wird überleben. Auch der Klerus wird zahlenmäßig stark reduziert sein, da die meisten von ihnen bei der Verteidigung des Glaubens oder ihres Landes sterben werden.“