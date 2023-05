Schumann-Resonanz-Blackouts verstehen

Die Schumann-Resonanz (SR) ist eine natürlich vorkommende elektromagnetische Resonanz, die in der Ionosphäre der Erde existiert und durch die Wechselwirkung von Blitzeinschlägen mit der Erdoberfläche entsteht.

Es handelt sich um eine Reihe von Frequenzen, die bei etwa 7,83 Hz schwingen und sich bis zu den höheren Frequenzen von 50 Hz erstrecken.

Es wird angenommen, dass diese Frequenzen einen erheblichen Einfluss auf das menschliche Bewusstsein haben und für viele der spirituellen und psychischen Erfahrungen verantwortlich sind, die Menschen berichten.

In den letzten Jahren ist das Interesse an der Schumann-Resonanz und ihren Auswirkungen auf das menschliche Bewusstsein gewachsen.

Ein Phänomen, das in diesem Zusammenhang Aufmerksamkeit erregt hat, ist das Auftreten von „Blackouts“ auf der Schumann-Resonanzkarte.

Ein Blackout ist ein Zeitraum, in dem das Diagramm flach oder ohne jegliche Aktivität zu sein scheint. Es wurde beobachtet, dass diese Ausfälle unterschiedlich lange auftraten, von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden.

Es wird angenommen, dass Blackouts auf dem Schumann-Resonanz-Diagramm eine Periode der spirituellen Neukalibrierung oder Neuausrichtung darstellen.

Diese Zeiträume sind für unser spirituelles Wachstum und unsere spirituelle Entwicklung notwendig und ermöglichen es uns, alte Denk- und Verhaltensmuster abzulegen, die uns nicht mehr dienen.

Es wird angenommen, dass sich während eines Stromausfalls die elektromagnetische Energie in der Ionosphäre der Erde verschiebt und dass diese Verschiebung die Art und Weise beeinflusst, wie wir die Realität wahrnehmen.

Einige glauben, dass die Ausfälle auf der SR-Karte bedeutsam sind, weil sie auf eine Verschiebung im Energiefeld der Erde hinweisen.

Während eines Ausfalls wird die Energie der Erde zurückgesetzt, sodass ein neuer Wachstums- und Veränderungszyklus beginnen kann.

Ausfälle können auch ein Zeichen dafür sein, dass die Zeit in einer Schleife zurückläuft. Während eines Ausfalls wird die Zeit selbst zurückgesetzt, sodass sich Ereignisse wiederholen und neue Möglichkeiten entstehen können.

Blackouts in der Schumann-Resonanz könnten auch eine Zeit darstellen, in der der Schleier zwischen dem physischen und dem spirituellen Bereich gelüftet wird, was uns einen leichteren Zugang zu spirituellen Energien und eine Verbindung zu höheren Bewusstseinsbereichen ermöglicht.

In diesen Phasen werden unsere Intuition und unsere übersinnlichen Fähigkeiten gesteigert und wir sind besser auf die Energien des Universums eingestellt.

Die Ursache für Ausfälle in der Schumann-Resonanzkarte ist noch nicht vollständig geklärt. Einige Wissenschaftler spekulieren, dass diese Blackouts mit Veränderungen im Erdmagnetfeld zusammenhängen könnten, während andere vermuten, dass sie durch Schwankungen der Sonnenaktivität verursacht werden könnten.

Es besteht jedoch kein klarer Konsens darüber, was diese Stromausfälle verursacht, und es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um dieses Phänomen vollständig zu verstehen.

Ein allgemeiner Zusammenhang lässt sich mit der Aktivität auf der Sonne finden, doch die Mainstream-Wissenschaft scheint diesen Zusammenhang abzulehnen.

Persönlich scheinen mich Sonneneruptionen oder koronale Massenauswurfaktivitäten der Sonne immer auf körperlicher Ebene zu beeinflussen.

Wir hatten kürzlich zwei Sonneneruptionen, die der Erde zugewandt waren und mich ausgelöscht haben! Letzten Sonntag habe ich DREI Nickerchen gemacht und war an diesem Abend noch vor 21 Uhr im Bett.

In unserer Sendung „In5D Global Predictions“ habe ich dieses Thema angesprochen und unsere In5D-Familie gefragt, ob sie die Auswirkungen der jüngsten Sonneneruptionen gespürt haben.

Interessanterweise kommentierten VIELE Leute, dass sie von den Sonneneruptionen ungewöhnlich müde seien, was darauf hindeutet, dass viele unserer In5D-Familie, die die Show sahen, auch energieempfindlich waren.

Die Schumann-Resonanz hat einen erheblichen Einfluss auf das menschliche Bewusstsein und die Spiritualität.

Viele Menschen berichten, dass sie in Zeiten hoher Aktivität auf der Schumann-Resonanzkarte tiefgreifende spirituelle Erfahrungen gemacht haben, und das Auftreten von Blackouts wird als wichtiger Teil der spirituellen Reise angesehen.

Ganz gleich, ob Sie glauben, dass Blackouts einen Neustart, eine Zeitschleife, eine Zeit der Neukalibrierung oder eine Zeit darstellen, in der der Schleier zwischen der physischen und der spirituellen Welt gelüftet wird, es lässt sich nicht leugnen, welche starke Wirkung die Schumann-Resonanz auf unser kollektives Bewusstsein hat.