Hohle Erde – Agatha – unterirdische Zivilisationen – Riesen

Seit einigen Millionen Jahren ist das Innere der Erde die Heimat einer sehr hochentwickelten Zivilisation namens Agartha.

Diese Welt im Inneren des Globus besteht aus einem großen Kontinent und mehr als 120 unterirdischen Städten. Die Bürgerschaft ist eine Ansammlung unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Rasse.

Die überwiegende Mehrheit hat an der Oberfläche gelebt und ist im Erdinneren verschwunden, wie die Vorfahren von Hyperborea, Atlantis, Lemuria und sogar Nazi-Deutschland.

Alle leben friedlich und im völligen Einklang mit der Natur. Sie stehen in regelmäßigem Kontakt mit außerirdischen Zivilisationen.

Viele Tierarten, die an der Oberfläche bereits ausgestorben sind, wie Mammuts und Säbelzahntiger, leben im Erdinneren. Alles ist besser, sauberer und vor allem größer!

Es gibt „Avatar“-ähnliche Bäume, die Hunderte Meter hoch sind. Trauben werden so groß wie Pflaumen und sind aromatischer, als wir sie auf den ersten Blick vermuten. Vor allem die Hydrokultur-Tomate soll eine Sensation sein.

In manchen Städten sind die Menschen viel größer als wir, manche sind über 3,60 Meter groß. Dies waren die Menschen, die den nordischen Fischer Olaf Jansen während seiner unglaublichen Seereise im 19. Jahrhundert zum ersten Mal begrüßten.

Man kann sich nur vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss, als diese Riesen ihn und seinen Vater auf ihr Boot einluden.

Agarther leben länger als wir. Einige ihrer „Rentner“ werden 30.000 Jahre alt. Da das Altern in ihrem Leben keine Rolle spielt, sehen die meisten von ihnen etwa 30 oder 40 Jahre alt aus, obwohl sie in Wirklichkeit viel älter sein könnten.

Wenn ein Agarthan das Gefühl hat, dass eine bestimmte Inkarnation abgeschlossen ist, kann er seinen Körper nach Belieben verlassen.

In Agartha wird kein Geld verwendet. Die Menschen nutzen das Tauschsystem und es gibt genug von allem für jeden. Energie ist kostenlos. Den Städten kommt man mit beweglichen Gehwegen entgegen und für kürzere Distanzen kommt eine Art Roller zum Einsatz.

Für die Fahrt von einer Stadt zur anderen wird ein elektromagnetisches System namens „Röhre“ verwendet. Es kann Geschwindigkeiten von bis zu viertausend Meilen pro Stunde erreichen.

Die Agarther sind vollständig in die galaktische Art der Interaktion integriert und Teil der Konföderation der Planeten. Sie fliegen in Raumschiffen, die ihre Dimensionen verändern können, was es uns unmöglich macht, sie zu sehen.

An überfüllten Orten wie Mount Shasta und Mount Adams kommen und gehen ständig Raumschiffe. Der Kontaktmann James Gilliland baute seine Ranch am Fuße des Mount Adams, um mit Besuchern aus aller Welt den Nachthimmel abzusuchen.

Mit einem Fernglas beobachten sie, wie sich die Feuerschiffe in den Berg hinein- und wieder herausbewegen. Die Außenseite des Berges stellt für ihre Schiffe kein Hindernis dar, da sie sich problemlos entmaterialisieren.