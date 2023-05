Wird die Erdkuppel entfernt und die Wahrheit am 30. Juni ans Licht kommen? (Video)

Am 5. Mai 2023 startete zur großen Freude aller Verschwörungstheoretiker die SILO-Serie auf Apple TV. Die Serie basiert auf einer totalitären postapokalyptischen Gesellschaft, in der die Menschen nach einer bestimmten Katastrophe in unterirdischen Bunkern leben, die sich über Dutzende oder Hunderte von Stockwerken unter der Erde erstrecken.

Die Bewohner befolgen strenge und manchmal ungerechte Gesetze und glauben, dass dies zur Erlösung beiträgt.

Die Serie basiert auf dem Roman von Hugh Howey, einem großen Fan des postapokalyptischen Themas. Es handelt sich jedoch eher um ein spezielles globales Projekt, um der breiten Masse zuvor geheimes Wissen zugänglich zu machen, so wie es bei den Serien LOST, Westworld, Colony und so weiter der Fall war.

Verschwörungstheoretiker haben etwas zu bedenken, nämlich die Frage zu beantworten: Was wollten sie den Massen sagen?

Die Handlung der Serie spielt in einem riesigen unterirdischen Bunker, wohin die Überreste von Menschen nach einer globalen Katastrophe gebracht wurden. Und diese Menschen, bereits in der 33. Generation, lösen eine Frage zum Thema: Wer sind wir, wo kommen wir her und wie sollen wir vorgehen?

Bei SILO geht es nicht um Literatur, sondern darum, dass Apple ein interessantes Projekt angezettelt hat, das zeigt, wie eine von der Außenwelt isolierte Herde seit Jahrhunderten in Unwissenheit lebt.

Es erinnert sich nicht an seine Geschichte, weiß nicht wirklich, wie die Gesellschaft wirklich geführt wird, und hat keine Ahnung, was sich jenseits der der Herde bekannten Grenzen der Welt befindet, denn der Ausweg ist eine Einbahnstraße.

Wenn in der Serie jemand aus der Gesellschaft, die im unterirdischen Bunker lebt, plötzlich beschließt, nach draußen zu gehen, wird ihm sofort ein Biohazard-Anzug angezogen, in einen Aufzug gesteckt und unter allgemeinem Applaus hinausgeworfen.

Und dann sehen alle durch die Webcam zu, wie der arme Kerl, der sich an der Oberfläche befand, sich bückt und kleiner wird. Alle, die sich den Behörden widersetzten, wurden zur Ausreise verurteilt. Erinnert Sie das an nichts?

Es erinnert alles sehr an unsere Welt

Wir kennen unsere wahre Geschichte nicht. Die Reisefreiheit von Freischwimmern ist auf den Norden und die Antarktis beschränkt. Der einzige Weg, die Welt zu verlassen, ist der Zugunder. Auf dem Planeten gibt es sozusagen einen „guten Bürgermeister“ und einen „ehrlichen Sheriff“, die in der Serie die Rolle einer globalen Verwaltung spielen, aber keiner von ihnen ist ein Entscheidungsträger, so wie auch keiner der globalen Chefs entschieden hat, was höchstwahrscheinlich die großen Veränderungen auslösen wird, die jetzt zu beobachten sind.

Alle diese großen globalen Chefs sind ziemlich alte Leute. In diesem Alter werden Menschen zu eingefleischten Konservativen, die nie etwas ändern wollen. Doch dann machten sich plötzlich alle Sorgen um die Rettung des Planeten, den Kampf gegen die Pandemie, den Klimawandel und die Einführung des digitalen Geldes, obwohl es jedem vernünftigen Menschen im Alter von 70 Jahren egal ist, was mit dem Planeten und sogar mit der Milchstraße in 100 Jahren passieren wird.

Und dann sind plötzlich alle schlurfenden Nobelpreisträger und anderen Preisträger besorgt über eine Zukunft, die so weit entfernt ist, dass nicht einmal ihre Enkelkinder sie sehen können. Und es ist seltsam.

Darüber hinaus weist das Verhalten der Bewohner der unterirdischen Stadt in der SILO-Serie deutliche Analogien in der Tierwelt auf:

Wie der Autor des Experiments erklärt, leben Fruchtfliegen oder andere Insekten, wenn sie drei Tage lang in einem Glas mit Deckel eingesperrt sind, am vierten Tag im Glas weiter, selbst wenn sie die flache Erdkuppel öffnen oder ein ähnliches Gerät.

Das Gleiche passiert mit komplexeren Lebewesen wie Elefanten. Obwohl es sich um kleine Elefanten handelt, werden sie in einem Gehege mit in den Boden getriebenen Holzpfählen gehalten, die selbst ein erwachsener Elefant nicht herausziehen kann.

Sie versuchen natürlich, alles rauszuholen, aber ohne Erfolg. Wenn sie erwachsen sind, reicht es daher aus, sie mit irgendwelchen Pflöcken zu umschließen – und der Elefant wird aus Gewohnheit nicht einmal versuchen, sie umzustoßen, obwohl es ihm genügt, einfach gegen den Zaun zu treten.

Es gibt ein ähnliches Thema zu Wölfen, und das gilt natürlich auch für Menschen, die größtenteils feiger als Wölfe und dümmer als Elefanten sind.

Und vor diesem schönen Hintergrund erscheint plötzlich das berühmte globale Apple-Büro mit der Ausstrahlung von „Silo“, was selbst geistig Behinderte zum Nachdenken bringen wird, und Verschwörungstheoretiker und Flat-Earth-Anhänger erleiden am Ende der ersten Serie im Allgemeinen einen Nervenzusammenbruch.

Warum das alles gezeigt wird, ob die Struktur von Ländern und Völkern wie eine „Kolonie“ geschnitten wird – das wissen wir nicht.

Die letzte Folge der ersten Staffel erscheint am 30. Juni. Höchstwahrscheinlich wird die Welt bis dahin noch existieren und Menschen, die sich vor einer riesigen Sonneneruption verstecken, werden nicht in die Kerker gezerrt.

Aber das ist natürlich noch nicht sicher.

Video: