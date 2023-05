Was Hospizpfleger über die letzten Visionen Sterbender wissen

Julie McFadden ist eine Hospizkrankenschwester, die die letzten Momente im Leben vieler Menschen miterlebt hat. Sie hat einen einzigartigen Einblick in das, was sterbende Menschen sehen und fühlen, wenn sie sich dem Ende ihrer Reise nähern, berichtet Mirror.co.uk .

Eines der häufigsten Phänomene, die Julie beobachtet, ist, dass ihre Patienten oft berichten, dass sie ihre verstorbenen Angehörigen sehen, die kommen, um sie zu trösten und ihnen zu versichern, dass sie nicht allein sind.

Julie sagt, dass diese Visionen so häufig vorkommen, dass sie in den Lehrmaterialien enthalten sind, die die Hospizpflege Patienten und ihren Familien zur Verfügung stellt.

Seit Kurzem teilt sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen auf TikTok unter dem Benutzernamen @hospicenursejulie und hat mehr als 430.000 Follower und 3,6 Millionen Likes gewonnen.

Julie sagte, ihre Patienten erzählten ihr oft, dass sie ihre Angehörigen sehen, die bereits gestorben sind – bevor sie selbst sterben.

Sie fügte hinzu, dass ihre verstorbenen Verwandten ihnen tröstende Worte sagen würden wie: „Wir holen dich bald ab“ oder „Mach dir keine Sorgen, wir helfen dir.“

Ihrer Meinung nach kommt es für sterbende Patienten sehr häufig vor, tote Freunde, Verwandte und sogar alte Haustiere zu sehen, aber sie kann nicht erklären, warum das so ist.

„Das passiert so oft, dass wir es in unsere Aufklärungspakete aufnehmen, die wir den Patienten und ihren Angehörigen geben, damit sie verstehen, was los ist. Aber wir wissen nicht, warum es passiert, und wir können es nicht erklären“, sagte sie.

„Normalerweise geschieht dies etwa einen Monat vor dem Tod des Patienten. Sie sehen tote Verwandte, tote Freunde, alte, verstorbene Haustiere – Geister, Engel, die sie besuchen.

Nur sie können sie sehen und hören. Manchmal geschieht es durch einen Traum und manchmal können sie sie physisch sehen und fragen uns tatsächlich: „Sehen Sie, was ich sehe?“

Julie erklärte, dass die Patienten „normalerweise keine Angst“ hätten, es sie aber tatsächlich sehr „tröstete“.

Sie fügte hinzu: „Sie haben normalerweise keine Angst, es ist für sie normalerweise sehr tröstlich und sie sagen, dass sie eine Nachricht senden wie: ‚Wir holen dich bald‘ oder ‚Mach dir keine Sorgen, wir werden es tun. Wir helfen dir“.

„Die meisten Menschen lieben das, sie fühlen sich dadurch sehr getröstet, es macht ihnen keine Angst. Aber ja, wir können es nicht erklären und es passiert ständig.“

Als jemand Julie fragte, ob sie glaube, es sei eine Halluzination, antwortete sie, dass sie das nicht glaube, da die Patienten normalerweise „ziemlich wachsam und orientiert“ seien.