Außerirdische gibt es wirklich und sie verstecken sich tief in den geschlossenen Archiven des Vatikans

Dieser Vatikan-Insider enthüllte, dass sie sich Geheimnisse so tief in den geschlossenen Archiven des Vatikans verstecken. Heute schauen wir uns an, was dieser Insider aus dem Vatikan gesagt hat.

Die Möglichkeit, Zeichen fortgeschrittenen Lebens und Lebewesen zu entdecken, wird normalerweise nicht mit großen religiösen Institutionen, einschließlich dem Vatikan, in Verbindung gebracht, aber laut dem Direktor des Vatikanischen Observatoriums, Dr. Jose Funes, deuten neue Beweise darauf hin, dass der Vatikan möglicherweise Beweise für die Existenz fortgeschrittener Lebewesen besitzt und könnten ihre Existenz vor der Öffentlichkeit verbergen.

Bereits im Jahr 2008 sagte Dr. José Funes, dass intelligente Wesen im Weltraum existieren könnten.

So wie es auf der Erde vielfältige Lebensformen gibt, könnte es auch im Weltraum intelligente Wesen geben. Und einige Außerirdische könnten sogar frei von der Erbsünde sein.

Im Jahr 2009 sagte Lachezar Filipov, stellvertretender Direktor des Weltraumforschungsinstituts der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, dass sogar der Sitz der katholischen Kirche, der Vatikan, der Existenz von Außerirdischen zugestimmt habe, und im Jahr 2010 sagte der Astronom des Papstes, Guy Consolmagno, intelligente Außerirdische leben möglicherweise zwischen den Sternen und haben wahrscheinlich Seelen.

Der verstorbene Prälat der Kongregation für die Evangelisierung der Völker Corrado Balducci, ein Theologe der Römischen Kurie, äußerte sich vielleicht am deutlichsten zur Existenz von Außerirdischen.

Balducci hat wiederholt gesagt, dass außerirdischer Kontakt real ist und dass es unter uns Außerirdische gibt.

Nicht nur Funes, Filipov, Consolmagno und Balducci bestätigen tatsächlich, dass der Vatikan über Beweise für die Existenz außerirdischen fortgeschrittenen Lebens verfügen könnte, in den 1920er Jahren konnte auch ein hochgebildeter russischer Wissenschaftler, Professor Genrikh Mavrikiyevich Ludvig, während seines Aufenthalts im Vatikan erstaunliche alte Manuskripte in der Bibliothek studieren mit Informationen über Außerirdische, die unseren Planeten besucht hatten.

Darüber hinaus erwähnte Professor Ludvig, dass die Bibliothek Manuskripte über Alchemie und alte Codes enthielt.

Die Geschichte wurde in der größten, langfristigen Vertuschung aller Zeiten unterdrückt, und der Vatikan kennt alle Geheimnisse.

Video: