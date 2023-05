Reinkarnation: Lernen Sie den 7-jährigen Designer kennen, der sagt, er sei die Wiedergeburt von Gucci (Video)

Max Alexander, ein 7-jähriger Junge aus den USA, hat eine Leidenschaft für das Entwerfen von Kleidern, die seiner Meinung nach aus seinem früheren Leben als Guccio Gucci, dem legendären italienischen Modedesigner, stammt.

Während die meisten Jungen in seinem Alter nichts von der Existenz von Gucci wissen, fertigt Max seit seinem vierten Lebensjahr Kleider an und hat sogar prominente Kunden wie Sharon Stone angezogen.

Seine Mutter Madison erzählte dem People Magazine, dass er eines Abends im Jahr 2021 sein Talent offenbarte, als er nach einer Schaufensterpuppe fragte, auf der er seine Entwürfe zur Schau stellen konnte.

Sie bastelte ihm eines aus Pappe und war erstaunt darüber, was er mit Stoffen und einer Nähmaschine alles anstellen konnte.

„Ich habe es nicht bemerkt. Wir waren während des Lockdowns beim Abendessen und er verkündete buchstäblich: ‚Ich brauche eine Schaufensterpuppe‘“, erinnert sich Madison Alexander.

„Er war sehr ernst. Kein Lachen. Ich dachte: „Okay, ich habe noch nie erlebt, dass du dich für Mode interessierst.“ Worüber redest du?‘ Er sagte: „Das liegt daran, dass ich keine Schaufensterpuppe habe.“

„Wenn du mir eine Schaufensterpuppe besorgst, zeige ich es dir. Ich bin ein Schneider.‘“

„Er hat gerade angefangen, Kleider zu machen, das war das Verrückteste“, sagte die Mutter dem People Magazine.

„Ich bin gerannt und habe meinen Mann geholt. Ich sagte: „Komm aus deinem Büro, du musst sehen, was Max macht. Es ist verrückt.‘ ”

Max hatte vor dieser Nacht noch keinen Kontakt zu Damenmode, behauptet aber, in einem früheren Leben Guccio Gucci gewesen zu sein.

Seine Eltern glauben, dass Mode in seinen Genen steckt, denn seine Großeltern waren in der Modebranche in Montreal tätig, aber der Junge wusste nichts davon, als er mit dem Schneidern begann.

Max verbrachte ein paar Wochen damit, seiner Mutter beim Umgang mit der Nähmaschine zuzusehen, bevor er es selbst versuchte, aber seitdem hat er sie offenbar an Fähigkeiten übertroffen.

Zuerst dachten seine Eltern, sein Interesse an Mode sei nichts weiter als eine vorübergehende Laune, aber er ist seit drei Jahren dabei geblieben und wird, wenn überhaupt, von Tag zu Tag leidenschaftlicher.

„Das ist wirklich das Ungewöhnliche, das mich beeindruckt: das Engagement für ein so kleines Kind und seine wahre Leidenschaft, Menschen ein schönes Gefühl zu geben, die er uns seit seinem vierten Lebensjahr erzählt“, sagte Max‘ Mutter.

Guccio Gucci wurde 1881 in Florenz, Italien, geboren und gründete 1921 das Modehaus Gucci. Er war bekannt für sein Lederhandwerk und seine Accessoires und starb 1953. Seine vier Söhne führten sein Erbe fort und weiteten das Unternehmen international aus.

