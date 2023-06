Haben die Globalisten die dauerhafte Erzeugung sauberer Energie aus der Luft oder dem Äther genehmigt?

Jeder, der schon einmal einen Blitzeinschlag vom Himmel gesehen hat, weiß, dass die Luft um ihn herum buchstäblich mit Elektrizität gesättigt sein kann.

(Titelbild: Wissenschaftler haben ein Gerät entwickelt, das aus feuchter Luft Strom gewinnt. Künstlerische Darstellung von Air-gen)

Ein Team von Wissenschaftlern hat gezeigt, dass diese kostenlose Energie ununterbrochen aus der Feuchtigkeit gewonnen werden kann. Hierfür eignet sich nahezu jedes Material, sofern es Nanoporen mit einem Durchmesser von weniger als 100 nm aufweist.

Wissenschaftler haben ihre neue Entdeckung, die diese Funktion erfüllt, als „allgemeine Wirkung von Air-Gen“ bezeichnet. Ein nach diesem Prinzip aufgebautes Gerät erzeugt bereits erfolgreich Strom und ist vielversprechend.

Tatsächlich basiert das Funktionsprinzip von Air-Gen auf der Erzeugung eines Ladungsungleichgewichts mit Hilfe von Wassertröpfchen, die durch seine poröse Struktur dringen.

Jedes Material kann zu einem Air-Gen-Gerät werden, wenn es mit winzigen Löchern von 100 Nanometern oder weniger perforiert wird.

In diesem Maßstab sind die Löcher groß genug, um Wasser von der oberen Kammer in die untere Kammer fließen zu lassen, aber klein genug, dass die Wassertröpfchen beim Durchgang durch die Löcher mit dem Material in Kontakt kommen. Dadurch entsteht im Gerät ein Ladungsungleichgewicht, da Wassertröpfchen die Ladung der oberen Schicht erhöhen und bei der Bewegung in die untere Kammer von dieser absorbiert werden.

Dies ist aufgrund der Eigenschaft von Wasser möglich, ein Dipolmolekül zu sein, das heißt, es verfügt über positive und negative Ladungen. Wenn Wasser durch Löcher im luftgenen Material dringt, kommt es zu einem Ungleichgewicht dieser Ladungen, das schließlich in elektrischen Strom umgewandelt wird.

Der wichtige Punkt ist, dass mit Feuchtigkeit gefüllte Luft fast überall und ständig vorhanden ist, wodurch dieses Gerät rund um die Uhr Energie erzeugen kann. Dies steht im krassen Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energiequellen wie Sonne oder Wind, die von der Tageszeit oder den Wetterbedingungen abhängen. Und während ein einstufiger Luftgenerator hinsichtlich der Leistungsabgabe nicht mit anderen Energiequellen konkurrieren kann, kann ein mehrstufiges Luftgeneratorsystem die Stromproduktion steigern, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen, indem Luft durch jede Schicht bewegt wird.

„Vielleicht werden wir eines Tages mithilfe der Air-Gen-Technologie (also dem Konzept der „Energieversorgung aller Art“) buchstäblich überall und jederzeit sauberen Strom bekommen können, da die Luftfeuchtigkeit rund um die Uhr und überall vorhanden ist“, sagte Jun Yao, Assistenzprofessor für Elektro- und Computertechnik an der UMass Amherst und leitender Autor der Studie.

Das Mikrogerät war in der Lage, während eines Testzeitraums von einer Woche das Äquivalent von mehreren hundert Millivolt Dauerleistung zu erzeugen, viel länger als andere Luftgeneratorkonzepte, deren einmalige Leistungsabgabe nicht länger als 48 Stunden dauerte.

Seine Materialvielfalt eröffnet sich die Möglichkeit, die Idee zu skalieren, um den kommerziellen oder industriellen Energiebedarf zu decken.

Ätherische Elektrizität?

Es ist natürlich keine Tatsache, dass Luftstrom durch das Einfangen der Ladungen von Wassermolekülen gewonnen wird, vielleicht gibt es eine Art ätherische Technologie, und Wasser wurde für die Massen erfunden, um ihre gewohnten Paradigmen nicht zu zerstören.

Aber das macht die Hauptsache nicht zunichte: Die Welt wird sich gewaltig verändern, und Verschwörungstheoretiker haben diesbezüglich sehr große Fragen.

Die wundersame Entdeckung von Air-Gen erfolgte im Jahr 2020, mit dem Ausbruch der Pandemie.

Und im selben Jahr kamen: a) Inkubatoren für die künstliche Aufzucht von Kindern; b) ein Durchbruch in der thermonuklearen Energie; c) Gedankenlesegeräte; d) KI für die breite Masse zugänglich.

Man kann hier auch die sogenannten „Nebelharfen“ hinzufügen – Mechanismen, die Wabenrahmen aus dünnem Draht ähneln und selbst in der Sahara Wasser aus der Atmosphäre sammeln:

Ist das nicht zu viel für ein Jahr voller bahnbrechender Erfindungen? Es scheint, dass die großen Weltbosse eine Art Füllhorn geöffnet haben, indem sie Erfindungen aus den Tresoren geholt haben, die dort seit vielen Jahren verstauben.

Zum Wohle der Menschheit dienen sicherlich nicht alle…