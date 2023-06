Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben! Was die Welt braucht, ist weniger Regierung und mehr Kräfte, die im besten Interesse der Menschheit arbeiten

Viele Menschen fürchten eine „Neue Weltordnung“ oder eine „Eine Weltordnung“, aber wenn so etwas richtig umgesetzt würde, könnte es die beste Idee aller Zeiten sein!

Leider assoziieren wir eine Neue Weltordnung oder Eine-Welt-Ordnung als etwas, das Tyrannei und Unterdrückung darstellt, obwohl sie eigentlich ein neues Zeitalter des Friedens, des Überflusses und des Wohlstands für alle darstellen könnte.

Das größte Problem auf diesem Planeten ist die Regierung. Wenn man der Etymologie von Regierung nachgeht, bedeutet es, den Geist zu kontrollieren. Vom lateinischen Griechisch gubernatio „Verwaltung, Regierung“, vom Altgriechischen κυβερνισμός, κυβέρνησις (kybernismos, kybernesis) „lenken, steuern, leiten“, von κυβερνάω (kybernao) „steuern, fahren, leiten, als Pilot fungieren“ plus lateinisch mente „Geist“.

In den Vereinigten Staaten scheint es, als würde alles, was die Regierung durchzusetzen versuchte, unweigerlich scheitern. Suchen Sie nicht weiter als bis zur Post oder der Übernahme von General Motors.

So würde das Wort „Regierung“ abgeschafft, während das eigentliche Prinzip der Regierung durch ein Tribunal oder einen Ältestenrat ersetzt würde, der alle Rassen und Ethnien vertritt und ausschließlich im besten Interesse der Menschheit arbeitet.

Eine Laufzeitbegrenzung von 2 oder 4 Jahren gäbe es nicht mehr. Wir könnten jeden Monat darüber abstimmen, wenn wir wollten. Diese Ältesten werden jeden Monat zu 100 % transparent und rechenschaftspflichtig sein. Sobald sie aufhören, im besten Interesse der Menschheit zu arbeiten, werden sie gefeuert. Schlicht und einfach.

Mit der Abschaffung der Regierung würden alle Patente (sowohl öffentliche als auch unterdrückte) freigegeben, was diese Welt sofort in ein neues Paradigma verwandeln und die Tage, in denen wir derzeit leben, wie die Steinzeit erscheinen lassen würde.

Im Jahr 1893 versorgte Nikola Tesla die Weltausstellung in Chicago mit kostenloser Energie. Sein Finanzier JP Morgan fragte Tesla, wie er den Menschen diese Energie in Rechnung stellen könne.

Tesla erklärte, es handele sich um freie Energie, die nicht reguliert werden könne. Von diesem Zeitpunkt an verdrängte Morgan diese Idee, weil Morgan glaubte: „Wer die Energie kontrolliert, kontrolliert auch die Macht.“ Wie wir wissen, war Morgan einer der Gründerväter des weltweit größten Schneeballsystems, der Federal Reserve.

Im Jahr 1987 erfand Stanley Meyer ein Auto, das mit 22 Gallonen Wasser von Küste zu Küste der Vereinigten Staaten fahren konnte. Es könnte jedes Wasser sein: Salzwasser, Seewasser, Leitungswasser, komprimierter Schnee usw. Meyer wurde von der Automobilindustrie eine Milliarde US-Dollar angeboten, lehnte es jedoch ab, weil er wollte, dass diese Erfindung den Menschen zugänglich gemacht wird.

Kurz darauf wurde er vergiftet. Seit Ende des 18. Jahrhunderts hätten wir kostenlosen Strom haben sollen.

Seit den 1980er Jahren konnten wir wasserbetriebene Autos nutzen. Beginnen Sie, das Bild zu sehen?

Die derzeitigen Unternehmen und Konzerne würden umerzogen, um neue Dienstleistungen anzubieten, die der Menschheit zugute kommen, und würden für ihre Handlungen transparent und rechenschaftspflichtig sein.

Monsanto würde beispielsweise die Produktion seiner GVO sofort einstellen, könnte aber mit der Arbeit an der genetischen Veränderung von Obst und Gemüse beginnen, die der Gesellschaft zugute kommen würde. Sie könnten zum Beispiel das Gen eines Nordatlantiklachses mit einer Tomate verbinden, sodass Menschen Tomaten in kalten Umgebungen anbauen könnten, aber dieses Produkt würde keine schädlichen Substanzen wie Pestizide enthalten, die bei Labortieren Tumore verursachen.

Ein weiteres Beispiel wäre General Electric, das mit der Produktion kostenloser Energiesysteme beginnen könnte .

Ein häufiges Argument ist, dass viele Menschen aufgrund neuer Technologien ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Die Leute in der Pferde- und Kutschenbranche dachten dasselbe, als das Auto eingeführt wurde. Neue Erfindungen werden tatsächlich neue Arbeitsplätze schaffen.

Zum Beispiel war die letzte Sache, die Big Pharma geheilt hat, Polio, und sie erkannten, dass es kein Geld gibt, irgendetwas zu heilen. Im Grunde legt Big Pharma ein Pflaster gegen unsere Krankheiten und Gebrechen an, indem es sie fortwährend aufrechterhält und nicht nach einem Heilmittel sucht.

Von diesem Zeitpunkt an werden sich die großen Pharmakonzerne auf Heilung statt auf provisorische Verbände konzentrieren, die ihre Industrie durch lebenslange Medikamente unterstützen.

Es wird eine neue Generation von Ärzten entstehen, die eine ganzheitliche Behandlung über alles andere stellen. Mit der Zeit wird der große Pharma-Arzt entweder ganzheitliche Medizin erlernen müssen oder von der Bildfläche verschwinden.

Natürlich gibt es einige Dinge, die nicht geheilt werden können und die durch die Pharmakonzerne aufrechterhalten werden müssen, aber anstatt eine ganzheitliche Behandlung als letzten Ausweg einzusetzen, wird sie zur primären Option werden.

Die meisten Gesetze würden auf universelle Gesetze reduziert, bei denen es Ihnen freisteht, zu tun, was Sie wollen, solange Sie sich selbst oder anderen keinen Schaden zufügen.

Es sollte wahrscheinlich ein paar Untergesetze geben, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen in Stadtteilen, in denen sich Familien aufhalten, aber im Allgemeinen basieren alle Gesetze auf gegenseitigem Respekt.

Unsere Polizisten würden wieder „Friedensoffiziere“ werden und ihre Hauptaufgabe wäre nicht mehr die Durchsetzung des Seerechts, sondern die Unterstützung des Friedens.

Ähnlich wie der Ältestenrat werden die Friedensbeauftragten für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen und können sofort durch jemanden ersetzt werden, der bereit ist, im besten Interesse der Menschheit zu arbeiten.

Gesetzesverletzer würden in einer Umerziehungseinrichtung untergebracht und würden darin geschult, wie sie sich in diese neue Gesellschaft integrieren können.

Darüber hinaus würden sie auch kostenlose Arbeitskräfte bei der Entwicklung neuer Technologien zur Verfügung stellen, von denen alle profitieren würden, auch sie selbst bei der Veröffentlichung.

Es sollte eine gemeinsame Sprache aller Menschen eingeführt werden, damit wir weltweit miteinander kommunizieren können.

Das bedeutet nicht, dass es die einzige Sprache sein wird, aber es wird die Sprache sein, die jeder verstehen und verstehen kann.

Durch das Venus-Projekt wurde bewiesen, dass jeder in Fülle und Wohlstand leben kann, ohne auf Geld angewiesen zu sein. Daher wird das Geld abgeschafft, da wir keine Wirtschaftssklaven mehr sind und unseren wahren, göttlichen Gründen für unsere Existenz nachgehen können.

Mit der Zeit werden die meisten Menschen Hobbys und Interessen entwickeln, die zur Unterstützung dieser neuen Wirtschaft beitragen, aber alles beginnt ohne die Notwendigkeit eines individuellen Gewinns oder einer finanziellen Überlegenheit gegenüber anderen.

Alle neuen Ideen werden sofort zu Open Source. Wenn jemand anderes einen besseren Weg oder eine Modifikation dessen hat, was Sie erfunden oder erstellt haben, kann diese Idee von jedem kostenlos verwendet, umgesetzt oder in etwas Besseres umgewandelt werden.

Wie die zahlreichen Fälle von Pädophilie, Korruption und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zeigen, würde die römisch-katholische Kirche aufgelöst und ihr Nettovermögen auf der ganzen Welt verteilt, wodurch sofortiger Wohlstand für alle geschaffen würde.

Die römisch-katholische Kirche verfügt über genügend Vermögen, um jeden auf diesem Planeten zu ernähren, zu kleiden und zu beherbergen. Daher muss man sich fragen: „Warum gibt es Hunger und Obdachlosigkeit?“ Wie alle Regierungen legt die römisch-katholische Kirche mehr Wert auf Unterwürfigkeit, Kontrolle und Konformität, als dass sie das Wort ihrer Texte ehrt.

In der idealen Welt würden alle religiösen Texte auf vier Worte hinauslaufen: „Liebe alle. Respektiere alles.“

In jedem Land, das die Prämisse von Sozialversicherungsnummern verwendet, wird jede Nummer täglich an der New Yorker Börse gehandelt. Einigen Forschern zufolge ist die Sozialversicherungsnummer jedes Amerikaners zwischen 3 und 7 Millionen Dollar wert.

Dieses Geld könnte auch verwendet werden, um weltweit sofortigen Wohlstand für alle zu schaffen, was beim Übergang vom Geld zum Venus-Projekt hilfreich wäre.

Unser Bildungssystem würde auf die Stärken und Bedürfnisse jedes Kindes zugeschnitten sein, anstatt alle Kinder in einem Bildungsformat zusammenzufassen. Beispielsweise könnte ein Extrovertierter in einem Kurs, in dem er das Reden in der Öffentlichkeit lernt, bessere Leistungen erbringen, während ein Introvertierter in Philosophie und Kunst bessere Leistungen erbringen könnte.

Eine Montessori-Einrichtung (ein Bildungssystem für kleine Kinder, das darauf abzielt, natürliche Interessen und Aktivitäten zu entwickeln, anstatt formale Lehrmethoden anzuwenden) könnte dort besser anwendbar sein, wo sich das Klassenzimmer der Kinder draußen in der Natur befindet.

Angeborene Fähigkeiten wie Hellsehen würden nicht lächerlich gemacht, sondern gefördert, da wir alle mit einzigartigen Gaben und Fähigkeiten geboren werden.

Wir sollten auch ganzheitliche Heilmittel und Heilmittel für Krankheiten lehren. Big Pharma empfiehlt beispielsweise Medikamente gegen Sodbrennen wie Rolaids, Tums oder Pepcid AC.

Wenn Sie Sodbrennen haben, sagt Ihnen Ihr Körper von Natur aus, dass Ihr Säurespiegel zu hoch ist und dass Sie Ihre Basen erhöhen müssen, aber Big Pharma sagt Ihnen, dass Sie weiterhin ungesunde Lebensmittel essen können, weil es eine Pille gibt, die das Problem löst. Uns wird nicht beigebracht, wie wir auf unseren Körper hören oder wie wir diese Probleme lösen können, ohne dass die Pharmakonzerne dafür nötig sind.

Eine vollständige Revision der Geschichte muss neu geschrieben werden, nicht vom Gewinner, der immer die Geschichte aufzuzeichnen scheint, sondern aus jeder Perspektive ohne Propaganda.

Darüber hinaus müssen die Ursprünge der Menschheit überdacht werden, da es Hinweise darauf gibt, dass der Mensch seit vielen Zehntausend Jahren auf der Erde lebte, wie Forscher wie Michael Cremo und Graham Hancock belegen .

Die Art und Weise, wie wir Fernsehen sehen, wird völlig überarbeitet. Stellen Sie sich vor, Sie schauen sich die 6-Uhr-Nachrichten an und fühlen sich danach gut? Die Nachrichtensprecher würden über all die positiven Dinge berichten, die in dieser Welt vor sich gehen, anstatt Angst und Negativität zu verstärken.

Wenn es Werbespots gäbe, dann für Ideen oder Produkte, die der Menschheit zugutekommen, anstatt uns Mist zu verkaufen, den wir nicht brauchen, oder für etwas, das unter der Prämisse kontrollierter Obsoleszenz hergestellt werden soll, was uns dazu zwingt, jedes Mal die neuere Version alle paar Jahre zu kaufen.

Das aktuelle Paradigma basiert auf der Prämisse „ Teile und herrsche “, die uns daran hindert, als globale Gesellschaft zusammenzukommen. Zuallererst müssen wir alle Differenzen beiseite legen, um uns zu vereinen, denn sobald sich das untere Ende der Pyramide vereint, wird der Rest zusammenbrechen.

Eine Sache, die bestimmt und definiert werden muss, ist, was das „beste Interesse der Menschheit“ wäre.

Weitere Dinge, die diskutiert werden müssten, wären Möglichkeiten zur Abrüstung und Beseitigung von Atomwaffen und Atommüll, die Bewässerung und Reinigung unserer Wasserversorgung, neue Methoden zur Reinigung unserer Umwelt, nachhaltiges Leben durch umweltfreundliche Häuser sowie die optimalen Wege dazu Essen anbauen.

Ich bin mir sicher, dass es noch viele andere Ideen gibt, die dazu beitragen würden, diese Welt für uns alle zu einem besseren Ort zu machen, aber das ist ein guter Ausgangspunkt.

Ich bin nur ein einfacher Typ mit ein paar Ideen, wie man das, was kaputt ist, reparieren kann.

Alle Ideen von diesem Punkt an sollten alle Open Source sein, wo es keine Patente oder individuelles geistiges Eigentum gibt. Wir alle müssen im besten Interesse der Menschheit arbeiten und nicht für unsere eigenen materialistischen Interessen, denn der Weg, den wir einschlagen, ist völlig unhaltbar.

Wie David Icke sagt: „Die wenigen kontrollieren die vielen.“ Wir sind die „Vielen“ und wir haben die Zahlen, um dies jetzt zu ermöglichen!

Wie die Hopi sagten: „Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.“

Wir sind auch das Licht am Ende des Tunnels.

Was die Welt jetzt braucht, ist, dass alle für eine gemeinsame Sache zusammenkommen.

Welche Ideen haben Sie?