Überwachungskamera filmt unheimliche Schattenfigur in der Straße von Costa Rica (Video)

Eine Überwachungskamera, die eine Kreuzung in Costa Rica überwacht, hat Aufnahmen einer scheinbar unheimlichen Schattenfigur gemacht, die über die Straße geht.

Das eigenartige Video wurde Berichten zufolge letzten Freitagmorgen gegen 4 Uhr morgens im Viertel San Cayetano in der Stadt San Jose gedreht.

Im Filmmaterial taucht plötzlich eine rätselhafte Schattengestalt mitten auf der Straße auf und scheint unberechenbar über die Kreuzung zu laufen. Das Video wurde anschließend online gestellt und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien Costa Ricas.

Die Meinungen zu der seltsamen Szene gingen weitgehend auseinander zwischen denjenigen, die vermuten, dass die Anomalie übernatürlicher Natur ist, und skeptischeren Beobachtern, die argumentieren, dass es sich bei der „Erscheinung“ möglicherweise um ein Insekt oder etwas Ähnliches handelt.

Als die örtlichen Behörden zu der merkwürdigen Szene befragt wurden, gaben sie interessanterweise an, dass ihre Überwachungskameras in der Gegend an diesem Abend nichts Ungewöhnliches entdeckt hätten.

Die Bewohner der Nachbarschaft behaupten jedoch, dass es an diesem bestimmten Ort häufig zu gespenstischen Aktivitäten kommt, was sie dazu veranlasste, die Überwachungsgeräte zu installieren.

In der Zwischenzeit haben angebliche paranormale Experten, die von einem Medienunternehmen in Costa Rica konsultiert wurden, festgestellt, dass sich die Anomalie offenbar in Bodennähe bewegt, und argumentiert, dass dies ausschließen würde, dass die Quelle des Schattens eine Person oder ein Vogel ist, da diese auch im Video zu sehen wären.

Was halten Sie von dem rätselhaften Filmmaterial.

Video: