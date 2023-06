Der Weg der Götter – Das „Sternentor“ von Abu Gorab (Video)

Nur zwanzig Autominuten von einem der größten antiken Monumente auf der Erdoberfläche – der Großen Pyramide von Gizeh – entfernt liegen die Überreste eines weiteren antiken Schatzes Ägyptens: Abu Gorab.

Diese antike Stätte wird von modernen Archäologen als Sonnentempel bezeichnet und ist als Kultstätte des Gottes Ra bekannt.

Der Sonnentempel von Abu Gorab ist Teil des Pyramidenkomplexes von Abu Sir und wurde angeblich während der fünften Dynastie des Alten Reiches oder irgendwann um 2400 v. Chr. erbaut.

Dieser ägyptische Sonnentempel soll nach der religiösen Vorstellung der Priester von Heliopolis die belebende Kraft des Sonnengottes Ra rituell darstellen.

In der Antike war Abu Gorab mit sogenannten Sonnentempeln bedeckt.

Der altägyptischen Geschichte zufolge existierten in Abu Gorab, nördlich von Abusir, sechs Sonnentempel aus der fünften Dynastie.

Allerdings wurden heute nur zwei identifiziert: der von Userkaf und der von Nyuserra, dem am besten erhaltenen Sonnentempel an diesem Ort.

Einige Autoren vermuten, dass die Sonnentempel von Abu Gorab als Orte genutzt wurden, von denen aus astronomische Beobachtungen durchgeführt wurden, um die Stunden der Nacht zu bestimmen. Es ist erwähnenswert, dass die Sonnentempel von Osten nach Westen ausgerichtet sind, seltsamerweise wie die Pyramiden der Monarchen – Userkaf und Nyuserra – in Abusir.

Abu Gorab war auch die Heimat eines riesigen Obelisken, von dem heute nur noch die Fundamente stehen.

Der Obelisk

Archäologische Ausgrabungen am westlichen Ende des Hofes brachten scheinbar die Ruinen eines großen Steinobelisken zum Vorschein, der Experten zufolge die Ruhestätte der Sonne/Ra symbolisierte.

Die Basis des Obelisken ist ein Sockel mit schrägen Seiten und einer quadratischen Oberseite.

Es ist etwa zwanzig Meter hoch und besteht aus rotem Granit und Kalkstein. Schätzungen zur Gesamthöhe von Obelisk und Sockel variieren. Experten zufolge lag die Gesamthöhe des Obelisken zum Zeitpunkt des Baus höchstwahrscheinlich zwischen fünfzig und siebzig Metern.

Abu Gorab ist wirklich ein geheimnisvoller Ort.

Ein Bohrloch in Abu Gorab gefunden. Beachten Sie seine unglaubliche Perfektion und Genauigkeit. Welche Werkzeuge wurden verwendet

Auf dem Gelände befinden sich auch diese riesigen kolossalen roten Granitblöcke, die mehrere Tonnen wiegen. Kurioserweise zeichnen sich diese massiven Blöcke durch unglaubliche Eigenschaften aus: Präzisionsschnitte, extrem gut polierte Oberflächen und vor allem wurden diese massiven Blöcke mit unglaublicher Präzision als Verblendsteine ​​auf der Pyramide montiert.

Viele Autoren kamen nach dem Besuch der Stätte zu dem Schluss, dass derjenige, der diese massiven Steine ​​in Position brachte, eine außergewöhnliche Genauigkeit besaß.

Und obwohl ich mir nicht einmal vorstellen kann, wie schön der Ort gewesen sein muss, als er vor Tausenden von Jahren fertiggestellt wurde, zeugen seine Überreste von einer Art katastrophalen Ereignis, das sich dort in ferner Vergangenheit ereignet haben könnte: Die massiven Steinblöcke sind verstreut über das Gelände, als ob eine unbekannte Kraft dafür sorgte, dass diese Verkleidungssteine ​​überall auf dem Gelände verstreut wurden.

Genau wie die Ruinen von Puma Punku in Bolivien scheint auch die Stätte von Abu Gorab ein katastrophales Ereignis „überlebt“ zu haben, das zu ihrer fast vollständigen Zerstörung führte.

Einige würden argumentieren, dass dieser Ort absichtlich durch eine massive Machtdemonstration zerstört wurde. Um diese Theorie zu verstehen, müsste man die Stätte besuchen und den massiven Steinblock sehen, die überall verstreut liegen. Es ist wirklich einer der seltsamsten Orte in Ägypten.

Aber als ob die Geschichte des gesamten Ortes und seine seltsamen Energien nicht genug wären, gibt es in Abu Gorab noch mehr, das Sie diesen Ort lieben lässt.

Von allen anderen Merkmalen heben sich diese riesigen quadratischen „Altare“ aus Alabaster ab, die auf ihrer Oberfläche seltsame zahnradartige Muster aufweisen.

Riesige quadratische „Schalen“ aus Alabaster mit seltsamen zahnradähnlichen Mustern auf ihrer Oberfläche.

Ägyptologen gehen davon aus, dass die riesigen Becken von den alten Ägyptern zur Aufbewahrung von Opfertierblut genutzt wurden, das, sobald es gefüllt war, durch perfekt gebohrte, in den Stein gehauene Kanäle floss.

Merkwürdigerweise haben Experten trotz dieser Annahme keinen einzigen Beweis dafür gefunden, dass Opferblut durch diese riesigen Schalen und Kanäle floss.

Interessanterweise fühlt sich die Innenfläche der Becken erstaunlich glatt an und weist Spuren kreisförmiger Werkzeugspuren auf, was darauf hindeutet, dass derjenige, der sie hergestellt hat, dies mit einer Technologie getan hat, die wir heute bewundern (und auch mit der Vermarktung ein Vermögen machen würden).

Viele dieser sogenannten „Opferbecken“ sind in der Nähe des Eingangs präzise aufgereiht. Diese Strukturen scheinen irgendwann dort zurückgelassen worden zu sein und darauf zu warten, an einen anderen Ort transportiert zu werden. Was auch immer an der Stätte passierte, führte jedoch dazu, dass sie dort blieben, wo sie heute sind.

Trotzdem befindet sich ein erheblicher Teil dieser Becken noch an ihrem ursprünglichen Platz.

Die Bohrlöcher an den massiven Becken aus Granit sind wirklich beeindruckend. Wie Sie auf diesen Bildern sehen können, verfügten die Bauherren und Ingenieure über fortschrittliche Werkzeuge, mit denen sie mühelos durch das Gestein bohren konnten.

Ähnliche Bohrlöcher wurden auch an anderen Standorten in Ägypten gefunden. Auch sie kommen in Mittel- und Südamerika vor, wobei Puma Punku vielleicht eines der besten Beispiele ist.

Oder wurden die Becken und der Altar als Tore zum Zugang zur Götterwelt benutzt oder gar als „Sternentore“ um Wesen aus anderen Dimensionen Zugang zu unserer Realität zu gewähren?

Video: