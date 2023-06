Medienbericht: Mysteriöse Kreatur beim Schwimmen gefilmt (Video)

Ein Einwohner von South Carolina rätselte, als er in der Nähe einer Brücke ein mysteriöses Wesen entdeckte, das manche mit einem untergetauchten Vogel verglichen haben, der im Wasser schwimmt.

Laut einem lokalen Medienbericht erblickte Raine McKinney das neugierige Wassertier letztes Wochenende, als sie über einen Damm fuhr, der mit der Pawleys-Insel des Bundesstaates verbunden war.

Verständlicherweise verwirrt von dem, was sie sahen, gelang es dem Zeugen, die Kuriosität auf Film festzuhalten und ihn anschließend an den örtlichen Fernsehsender zu senden, in der Hoffnung, dass dieser bei der Identifizierung helfen könnte.

Bemerkenswerterweise waren die dortigen Beamten ebenso verblüfft, als das Filmmaterial an das South Carolina Department of Natural Resources geschickt wurde.

„Die Leute in meinem Büro sind größtenteils ratlos“, antwortete jemand aus der Abteilung, gab aber auch zu, dass „wir nicht die Experten sind.“

Zu diesem Zweck wurde das Video auch an das Marine Resources Research Institute in Charleston weitergeleitet, das darauf hinwies, dass sie das Tier nicht eindeutig identifizieren konnten, aber darauf hinwiesen, dass es sich um eine Meeresschnecke handeln könnte, was etwas überraschend wäre, da solche Kreaturen dort nicht heimisch sind.

Andere Theorien, die Beobachter online anbieten, beinhalten einen Tintenfisch oder eine Qualle. Können Sie vor diesem Hintergrund die mysteriöse Kreatur identifizieren?

Video: