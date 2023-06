Fortsetzung von „Verbotene Geschichte: Die Apokalypse im 19. Jahrhundert“

Der Staub, der durch nuklearexplosionen in diesem 1- oder 2-tägigen Atomkrieg nach Bränden, Vulkanausbrüchen und anschließenden Staubstürmen in die Atmosphäre gebracht wurde, begann die Feuchtigkeit aus der Atmosphäre aufzunehmen und verwandelte sich in Schlamm.

Hast du Sprichwörter oder Legenden über den Blutregen gehört? Dieser saure Schlammregen hatte einen dunkelrötlichen Farbton aufgrund des hohen Tongehaltes, und als er die Haut traf, verbrannte er die Haut in Blut.

Natürlich war der Beginn der Katastrophe nicht sofort, sondern eher in kurzer Zeit. Und an manchen Stellen war es ein bisschen anders. Die Distanzen vom Explosionsort, die Tageszeit, das Gelände und die durchschnittlichen Temperaturen in der Gegend waren wichtig.

Die durchschnittliche Oberflächentemperatur lag 10-15 Grad höher als heute. Dank der höheren thermischen Kapazität der Atmosphäre waren die Jahresunterschiede kleiner und im Schnitt lag das Klima näher an den Subtropen, so war es angenehmer. Eine feuchte Atmosphäre bei höherem Druck verteilte die Oberflächentemperatur besser.

Dank des höheren Wasserdampfgehalts (fast 1000 Mal mehr als heute) erwärmt sich diese Atmosphäre, indem sie Infrarotstrahlen von der Sonne und der Erdoberfläche absorbierte.

Auch eine längere Tageslichtlänge gab es dank Dispersion, sanfter Beleuchtung und erhöhtem Druck – die für einen besseren Gaseaustausch über Haut und Atemorgane sorgten, also Lebensmöglichkeiten von Pflanzen, Menschen und Tieren gigantischen Ausmaßes.

Durch die starke Freisetzung von Asche und Staub in die Atmosphäre hat sich die Transparenz der oberen Atmosphäreschichten durch die oben beschriebenen Ereignisse verringert und anschließend kühlen Atmosphäre und Oberfläche ab, was anschließend einen Lawinenprozess der Dampfkondensation von Staubpartikeln und Niederschläge wie Schlammregen verursacht hatte.

„Öl ins Feuer“ wurde von unserem Stern, der Sonne, gegossen. Jahre intensiver Sättigung der Erdatmosphäre mit Vulkanasche fielen mit einer Periode minimaler Sonnenaktivität (Daltons Minimum), die laut moderner Chronologie um 1796 begann und 1820 endete.

Anfang des 19. Jahrhunderts hat weniger Sonnenenergie unsere Erde beeinflusst als vorher oder später.

Es dauerte etwa zwei Wochen, bis eine ganze Schicht Wasserdampf in einer Schlammflut auf den Boden ausgeschüttet wurde. Es war die Erosion der Wasserdampfschicht, die Grönland und die Antarktis zum Einfrieren brachte, sowie Sibirien und Kanada im Permafrost einfrieren ließ.

Apropos Permafrost. Der Zusammenbruch der Wasserdampfschicht verursachte einen Temperaturinversionseffekt. Es sei darauf hingewiesen, dass die Folgen des Zusammenbruchs der Wasserdampfschicht wirklich wie eine weltweite Überschwemmung aussah, denn neben den Überschwemmungen großer Gebiete mit Schlammregen stieg der Ozeanspiegel um mehr als 100 Meter, wobei viele Städte untergingen und den Kanal erschuf, der zwischen Asien und Amerika liegt, die Beringstraße, was dazu führte, dass das hyperboreanische Meer im Inland mit dem Pazifik verbunden wurde.

Der Schlammregen kam also erst nach dem Atomkrieg und es war einer der Grade der Katastrophe. Ja, das stimmt: der Schlammregen selbst, wenn man will, die Flut, ist keine Katastrophe, sondern seine Konsequenz.

Aber es war der Schlammregen, der die sogenannte „Kulturschicht“ erstarrte, über die trockenen Winde sowohl in den Tiefland als auch auf den Hügeln und sogar in den Bergen schwebten; es ist klar, dass, wenn die Flutwelle 300 Meter betrug, sie die Gebäude in dem Tiefland mit dem Dach und alles von den Hügeln spülten.

Aber die Tonschicht ist fast gleich, ob auf den Hügeln, in den Tälern oder auf den Feldern.

Dies liegt daran, dass in der Atmosphäre viel mehr Staub als Feuchtigkeit war und der Himmel kein Wasser, sondern purer Schlamm war.

Die Menge an Ton hing direkt von der Jahreszeit, dem Gelände und vielen anderen Faktoren ab, also fiel irgendwo einfach ein schmutziger Regen und irgendwo fiel Schlamm in der Konsistenz von Sahne herab.

Eine Kombination aus all diesen Faktoren führte zu verschiedenen Tonfüllung von Gebäuden in Städten und Dörfern. Deshalb sehen wir Fenster, die aus dem Boden lugen.

Der Schlammregen, der nach den Explosionen, Bränden, Vulkanausbrüchen und Sandstürmen auf die Erde goss, war sauer. Natürlich nicht überall, nur in den Anfangstagen und meistens nur über stark betroffene Gebiete.

Übrigens, auch heute, 200 Jahre später, ist der Boden säuerlich. Natürlich wird nicht überall gewaschen, aber hier gibt es mehr saure Böden, und wichtig ist, die unter 2 Metern Ton gelegene schwarze Schicht ist sehr säuerlich.

In Legenden und verschiedenen historischen Dokumenten kommt oft der Begriff „ein Jahr ohne Sommer“ oder „kleine Eiszeit“ vor. So wird zum Beispiel das Jahr 1816 als „Jahr ohne Sommer“ bezeichnet, was nichts weiter als ein „Atomwinter“ ist.

Die offizielle Chronologie zeigt mehrere Eiszeiten, die in verschiedenen historischen Epochen verstreut sind, aber in Wirklichkeit handelt es sich um ein und dasselbe Ereignis, bewusst zeitgetrennt, um das Wesen der jüngsten Tragödie zu bedecken und ihre Folgen zu mildern.