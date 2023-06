UFO-Sichtung in England: Begegnung eines Piloten mit kilometerlangen UFOs (Video)

Am 23. April 2007 erlebte ein Pilot einer britischen Fluggesellschaft namens Captain Ray Bowyer einen bemerkenswerten Anblick am Himmel in der Nähe der Kanalinseln.

Er flog auf einem regulären Passagierflug von Southampton nach Alderney, als er etwa 10 Meilen westlich von Alderney ein hellgelbes Licht mit einem grünen Bereich entdeckte. Er schätzte, dass sich das Objekt etwa 2.000 Fuß über dem Meeresspiegel befand und stationär war.

Als er sich dem Objekt näherte, stellte er fest, dass es viel größer war, als er zunächst gedacht hatte.

Er beschrieb es als „sehr scharfes, dünnes gelbes Objekt“ mit einer flachen Basis und einer Kuppel oben. Er sagte, es sei etwa 50 Meter breit und etwa 1 Kilometer lang. Er bemerkte auch ein zweites, identisches Objekt weiter westlich.

Er kam zu dem Schluss, dass es sich nicht um eine Reflexion, sondern um eine Lichtemission handelte. Mit seinem Fernglas konnte er eine eindeutige Form erkennen.

Aus seiner Sicht war das Objekt lang und dünn und an beiden Enden spitz. Die horizontalen und vertikalen Abmessungen seines Körpers standen in einem Verhältnis von etwa 15:1.

Es war leuchtend gelb und wurde zu einem Drittel von rechts von einem dunkelgrauen Band umhüllt, wie ein Band um eine Zigarre.

Mit seinem Fernglas mit 10-facher Vergrößerung konnte er erkennen, dass es nichts mit einem normalen Flugzeug zu tun hatte. Er nahm seine Brille ab, um eine Spiegelung von hinten auszuschließen.

Seine Reaktion bestand darin, Kontakt mit dem Jersey ATC aufzunehmen, um die Möglichkeit eines auf ihn zukommenden Verkehrs zu bestätigen oder auszuschließen.

Paul Kelly vom Jersey ATC bestritt das Vorhandensein von Verkehr an der besagten Position, konnte aber ein schwaches primäres Echo-Radarsignal empfangen, dh ein Signal ohne das zusätzliche Transponder-Return.

Seine Instrumente waren jedoch darauf eingestellt, nur sich bewegende Objekte zu erkennen.

Ein Passagier hinter dem Kapitän bestätigte, was er sah, und zeigte auf ein zweites ähnliches Fahrzeug direkt hinter dem ersten: „Als wir uns dem Objekt näherten, erschien hinter dem ersten eine zweite identische Form. Beide Objekte hatten die Form einer abgeflachten Scheibe mit einem dunklen Bereich rechts davon. Sie waren leuchtend gelb, von innen strahlte Licht aus, und ich schätzte, dass sie einen Durchmesser von etwa 1 Kilometer hatten.“

Jersey ATC konnte nun eine Bestätigung vom Piloten der Blue Island Air erhalten, der aus 25 Meilen (40 km) Entfernung ebenfalls Sichtkontakt mit einem Objekt hatte.

Beim Beobachten der Objekte war Bowyer weit über seinen Abstiegspunkt hinausgekommen. Bei dieser größten Annäherung änderten die beiden Objekte ihre Position und schienen sich direkt übereinander auszurichten.

Nun wurde ein vorübergehendes Merkmal des nächstgelegenen Objekts sichtbar. An der Grenze zwischen seinem leuchtend gelben Bereich und dem dunkelgrauen vertikalen Band glaubte Bowyer eine pulsierende Schnittstelle wahrzunehmen, an der etwa einmal pro Sekunde funkelnde Blau-, Grün- und andere Farbtöne auf und ab wechselten.

Aus Sorge um die Sicherheit seiner Passagiere begann er den Sinkflug zur Landebahn und eine Dunstschicht versperrte ihnen die endgültige Sicht auf die Objekte.

Während des Fluges kam es jedoch zu keinem Zeitpunkt zu Störungen der Systeme, Instrumente oder Funkkommunikation des Flugzeugs.

Kapitän Bowyer erzählt: „Das war ein großes Objekt am Himmel, ein sehr, sehr großes Objekt. Ich wollte nicht zu nah dran sein und zu diesem Zeitpunkt mussten wir landen. Wir stiegen durch die 610 m hohe Dunstschicht hinab und verloren sie aus den Augen.“ … Über Guernsey erzählte er: „Es gab kein Verheimlichen, sie waren einfach da. Ich war nicht allzu glücklich. Ich war sehr froh, auf den Boden zu kommen … und eine Tasse Tee zu trinken.“

„Wenn es von einem Ingenieur entworfen wurde, musste diesem Mann die Hand geschüttelt werden, denn es war ein fantastisches Gerät, wenn es das war. Ich kann nicht viel weiter sagen, als das zu wiederholen, was ich die ganze Zeit gesagt habe, nämlich, dass dieses Ding nicht von hier ist.“ – Ray Bowyer

Bowyer war nicht der Einzige, der die mysteriösen Objekte sah. Seine Passagiere und sein Co-Pilot bestätigten ebenfalls seine Sichtung sowie einen weiteren Piloten, der in der Nähe von Sark, 25 Meilen südlich von Alderney, flog.