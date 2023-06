Zeitreisender: Eltern werden 2023 „selbst entscheiden können, wie ihre Kinder aussehen“ – neuer Planet im Sonnensystem

Der TikTok-„Zeitreisende“ Eno Alaric behauptet, dass Eltern bis Ende 2023 in der Lage sein werden, ihre Kinder genetisch zu verändern – ein angeblich großer wissenschaftlicher Durchbruch.

Ein TikToker, der behauptet, ein Zeitreisender aus dem Jahr 2671 zu sein , sagt, dass Eltern ihre Kinder bis Ende des Jahres genetisch verändern können.

Eno Alaric – der das Pseudonym @theradianttimetraveller verwendet – verfügt über mehr als 26.000 Follower, die zahlreiche Warnungen vor vermeintlichen zukünftigen Ereignissen gepostet haben.

Frühere Behauptungen umfassten Zwillingsplaneten mit der Erde, außerirdische Besucher und Portale zu anderen Dimensionen.

Aber Enos neueste „Enthüllung“ könnte dennoch seine bizarrste sein – dass Eltern in nur wenigen Monaten in der Lage sein könnten, die besten Gene für ihre Nachkommen auszuwählen.

Theoretisch würde es die Ausrottung genetischer Erkrankungen und sogar Veränderungen des Aussehens ermöglichen, oder moderne Eugenik.

In dem Video, das mehr als 1.300 Likes erhalten hat, schrieb Eno: „ACHTUNG! Ja, ich bin ein echter Zeitreisender, das sind wichtige Ereignisse in jedem Monat des Jahres 2023. Teil 4: November und Dezember.“

„22. November: Die Gentechnik wird endlich öffentlich gemacht, sodass Sie Ihre Kinder individuell anpassen können.

„Auf diese Weise können Sie alle genetischen Mutationen und Gehirnstörungen entfernen und Ihr Kind genau so aussehen lassen, wie Sie es möchten.“

„29. November: Der erste Schimpanse und ein Mensch bekommen gemeinsam Nachwuchs.

„Das Kind wird mit Schimpansenhaaren geboren, kann aber sprechen und alles tun, was ein Mensch kann.“

„9. Dezember: Ein neuer Planet erscheint zufällig im Sonnensystem, er liegt zwischen Erde und Mars.

„Es wurde von hochintelligenten Außerirdischen dorthin, in die bewohnbare Zone, gebracht, um zu versuchen, die Menschheit zu retten.

„25. Dezember: Elon Musks SpaceX schickt 12 Menschen auf den neuen Planeten mit dem Namen „Vesta“, da er für viele Menschen die neue Heimat ist.

„Auf Vesta gibt es Sauerstoff und Wasser sowie Wälder, Tiere und vollständige Ökosysteme.“

Die TikTok-Zuschauer waren sich über die Warnungen im Clip uneinig, als sie die Kommentare nutzten, um darüber zu debattieren, ob dies möglich sein könnte.

Ein Benutzer sagte: „Ich möchte zu Vesta.“

Ein anderer schrieb: „Anstatt vorherzusagen, was angeblich passieren wird, erinnern Sie uns bitte alle daran, was Sie tatsächlich vorhergesagt haben und was wahr geworden ist. Wir werden warten …“

Ein Dritter kommentierte: „Ich denke, Sie stammen möglicherweise aus einem Paralleluniversum. KEINE Ihrer Ankündigungen wird wahr.“