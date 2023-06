Die 3-tägige Finsternis: Visionen einer globalen Krise

Seit rund 1000 Jahren sagen hellsehende Menschen eine globale Krise voraus, die auf dem Höhepunkt eines kulturellen und moralischen Niedergangs eintreten soll – eine Krise, die in einem Weltkrieg endet.

Bevor dieser Weltkrieg jedoch zu einem alles vernichtenden Atomkrieg eskaliert, würde eine kosmische, nicht irdische Kraft oder Macht in das Geschehen eingreifen – so die betreffenden Prophezeiungen – und dem Weltkrieg noch rechtzeitig ein Ende setzen.

Wie glaubwürdig sind diese Prophezeiungen? Ist in naher Zukunft tatsächlich mit einer apokalyptischen Katastrophe zu rechnen? Stephan Berndt ist diesen Fragen nachgegangen. Er hat die Prophezeiungen zahlreicher Seher analysiert und interpretiert.

Die konkreten Beschreibungen einer 3-tägigen Finsternis finden sich nicht nur bei Hellsehern im christlichen Abendland. Entsprechende Prophezeiungen von nordamerikanischen Indianern, Mongolen und aus alten islamischen Quellen zeigen, dass die 3-tägige Finsternis von seherisch begabten Menschen überall auf der Welt seit langer Zeit vorausgesehen wird.

Auch wenn es zum Teil leichte Unterschiede in den Vorhersagen gibt: die zentrale Botschaft aller Visionen deckt sich. Demnach steht die Menschheit unmittelbar vor dem Dritten Weltkrieg. Auf seinem Höhepunkt wird es zu einer 3-tägigen Finsternis kommen.

Ursache dafür ist ein Himmelskörper, der die Erde passiert und dabei verschiedenste Naturkatastrophen und einen Polsprung auslösen wird. Bei diesen Ereignissen werden hunderte Millionen von Menschen den Tod finden.

Stephan Berndt zeigt in bisher nie gekannter Deutlichkeit, dass die Prophezeiungen der 3-tägigen Finsternis kein Hokuspokus, keine Fälschungen oder Irrtümer sind, sondern Abbild einer weltweiten, kultur- und religionsübergreifenden Vorausschau hellsehender Menschen.

In dem Buch „3 Tage im Spätherbst: Wie Hellseher weltweit seit Jahnhunderten eine 3-tägige Finsternis für unsere Zeit vorhersehen“ beschreibt der Autor die Vorhersagen der Seher detailliert und beantwortet dabei so wichtige Fragen wie: Wann müssen wir mit den Ereignissen rechnen? Wie wird der Krieg ablaufen, wie die 3-tägige Finsternis? Wie kann ich meine Überlebenschancen erhöhen? Welche Folgen hat der Polsprung?

Wie geht das Leben auf der Erde nach dem apokalyptischen Einschnitt weiter, und wie werden die Menschen dann leben? Stephan Berndt beschäftigt sich nicht zuletzt mit der metaphysischen Einordnung des Ereignisses, indem er fragt: Ist die 3-tägige Finsternis als Naturkatastrophe zu betrachten? Oder ist darin gar ein Eingriff Gottes in die Entwicklung der Menschheit zu sehen?

Rezension:

Als erstes zum Buch, und dann zu meinem eigenen Vorstellungen. Der Autor hat sich wirklich viel Arbeit gemacht, und sehr viele Quellen zusammen getragen. Auch hat er Quellenverzeichnisse und Literatur zu seinen Recherchen angegeben. Ebenfalls sehr positiv ist auch die Tatsache das er darauf hinweist das vieles interpretierbar ist und das man die zu erwartenden globalen Vorgänge an ihren Entwicklungen, bzw. an den globalen Geschehnissen auf der Erde beurteilen muss.

Es gibt hunderte von Prophezeiungen die hier nicht berücksichtigt wurden und ehrlicher weise auch werden konnten, z. Bsp. angefangen von denjenigen der australischen Aborigines bis zu allen möglichen Vorhersagen anderer Ureinwohnern dieser Erde. Dennoch gibt es auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den Erwartungen der größten Kulturen und Religionen der Welt die im Buch erwähnt werden; z. B. zwischen Christentum, Islam und Buddhismus aber auch einiger Indianer.

Die Schamanen aller Urvölker haben immer wieder Visionen gehabt und haben auch noch heute viele. Da bisher alle Zeitangaben zu den Geschehnissen als zweifelhaft betrachtet werden mussten; was der Autor auch ehrlicherweise immer wieder betont, fragt man sich natürlich auch was und in welcher Art die sonstigen Prophezeiungen eintreffen werden.

Die Vorgänge in den drei Tagen Finsternis werden aufgeführt und es wird darauf hingewiesen das dieses nach Autorenvorstellung bzw. seinem Wissen nach von ihm interpretiert werden musste weil vieles prophezeite nicht zu dem wissenschaftlich Verständlichem und Erklärbarem der heutigen Zeit passt.

Also bleibt uns ehrlicher weise nur (frei nach der Bibel) „wer Ohren hat zu hören der höre, und wer Augen hat zu sehen der sehe“ als Schlussfolgerung. Ganz richtig so.

Die große Frage wird sein, wie viel wird natürlichen Ursprungs wie z. B. von Asteroiden-Einschlägen u. ähnlichen Naturkatastrophen, und wieviel wird von den MÄCHTIGEN dieser Erde gemacht werden (Gründe gebe es sehr viele, und Möglichkeiten auch) und genau so, wie viel wird evtl. von religiösen Fanatikern vorgenommen werden und dadurch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Z. B. die schiitische Prophezeiungen zu Armagedon (letzter Prophet,…Brunnen…).

Wir Menschen haben alle den freien Willen. Die meisten wollen jedoch keine Verantwortung dafür übernehmen. Keiner muss sich jemandem unterwerfen.

Die Mächtigen aller Zeiten wussten dass wer die Macht auf Erden hat, die Menschen in Angst, Schrecken und in Stress halten muss, damit diese nicht Zeit zum Denken haben und damit KLEIN gehalten werden können. Das wusste zum Bsp. auch schon Hitler und Stalin und alle anderen Machtmenschen vor diesen sehr gut. Die heutige Welt ist technologisch zwar recht fortgeschritten, befindet sich allerdings Geistig noch im finstersten Mittelalter.

Sogar die Steinzeit die uns noch in den Knochen steckt war fortschrittlicher da natürlicher und einfacher. Eine heutige Überspezialisierung wird nach globalem Super-GAU die Menschen um mindestens Jahrhunderte wenn nicht sogar um Jahrtausende zurück werfen. Wie heisst es in der Biologie: Überspezialisierung führt zum Untergang einer Spezies wenn die natürlichen Lebensgrundlagen plötzlich weg bleiben oder sich extrem ändern.

Gott ist reine geistige Energie in der 12.-ten Dimension des Multiversums (siehe Burkhard Heim, einer der genialsten Physiker des letzten Jahrhunderts). Die höheren geistigen Dimensionen werden die globale Raum-Zeit bestimmen und nicht die Menschen in ihrem Wahn. Gott ist das A und das O unseres Universums. Er kann sich in allem manifestieren, d. h. er kann auch, so er es will, persönlich werden. Er mischt sich im Normalfall jedoch nicht ein. Für unsere individuelle Unterstützung hat er die Schutzengel erschaffen. Diese lassen uns auf jeden Fall unsere freie Entscheidung.

Der christliche römische Klerus hat das wahre Christentum dem römischen Kaiserreich verkauft um dadurch selber an die Macht zu kommen. Alles weltlich erforderliche der früheren heiligen Schriften wurde auf den Kaiser zugeschnitten um sich im nächsten Schritt sogar diesen (dem Klerus) untertan zu machen. Ein Teil des neuen Testamentes müsste sicherlich, wenn es nach der Wahrheit ginge, neu geschrieben werden. Ausserdem ist die Bibel ein heiliges Buch (der Christen) wie alle anderen heiligen Bücher der anderen Religionen auch. Nicht mehr und nicht weniger.

Alles ÜBERMENSCHLICHE wurde der Macht des Klerus über die Macht des weltlichen Herrschers gestülpt. Damit konnte der Klerus sich die Macht mit dem weltlichen Kaiserreich teilen, wobei der Klerus im Hintergrund (Direktive) das tatsächliche Sagen hatte. Das war die erste und interessanteste wahre Machtteilung einer modern werdenden Gesellschaft und mit Sicherheit früheren älteren Kulturen z. B. dem alten Ägypten nachgeahmt.

Geschichte ist der Schlüssel und die Erklärung für die Vorgänge auf dieser Welt. Wer die Vergangenheit und die praktische Psychologie des Menschen nicht kennt, wahrnimmt und berücksichtigt, wird vieles nicht verstehen, und dadurch dauernder Manipulationen durch Schmalspur-Intelektuelle (Superspezialisten) und Machthaber ausgesetzt sein. Weiterhin wird er weder die Entwicklung die auf uns zukommt, noch die große PROPAGANDA der vergangenen Jahrhunderte verstehen.

Wer die Bibel wörtlich nimmt bräuchte nach Altbundeskanzler Schmidt wahrscheinlich einen Psychiater, u. zwar auch wenn es sich bei seinen Aussagen nach um Visionen und nicht um die Bibel handelte. Ein sehr intelligenter und belesener Mann dieser Schmidt und dazu auch noch ein Mensch mit menschlichen Schwächen. Alle Achtung!

Und nun zu meinen Interpretationen: In diesem Jahr, oder spätestens in den nächsten 3 Jahren wird es zu ungeahnten Problemen auf der Welt kommen. Diese werden vielfältig sein, und zwar sowohl Ökonomisch als auch Politisch. Sie werden mit Seuchen und mit Naturkatastrophen verbunden sein. Meine Begründungen kann ich wegen dem enormen Umfang den diese hätten nicht beisteuern. Beginnen wird das große Geschehen wohl kaum zwischen den USA und Russland sondern im mittleren und nahen Osten.

Es wird neben religiösem Fanatismus insbesondere das sein, was es schon immer war, u. zwar Größenwahn der psychopathischen Mächtigen die alles unter ihrer Kontrolle haben möchten und die den lieben Gott auf Erden spielen wollen. Eine mögliche Angst vor Machtverlust lässt diese zu Dämonen werden.

Die Großmächte USA, Russland und insbesondere China sowie ihre jeweiligen Verbündete werden manipulierend im Hintergrund das Feuer schüren und am brennen halten sowie möglichst viele Strippen ziehen. Auch das war schon immer so, dass jede Macht ihre eigenen Vorteile in Konflikten suchte. Das es zischen Staaten (Macht) keine Freundschaften sondern nur egoistische Interessen gibt dürfte bekannt sein. Die Staatsmänner werden wie schon immer, die Handlanger(Exekutive) einiger weniger und noch viel Mächtigeren (Direktive) sein, die aus dem Hintergrund agieren. Europa, genau gesagt die Menschen hier, werden im Tanz der Dimensionen einer der großen Leidtragenden sein.

Jeder muss sich, soweit wie möglich, selber entscheiden wohin seine persönliche Reise geht.

Wer zu ängstlich ist, und Prophetie zu wörtlich nimmt, sollte dieses Buch nicht unbedingt lesen. Ansonsten interessant und lesenswert.