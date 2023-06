Der menschliche Körper arbeitet wie eine Batterie – was sind elektronische Spender und Diebe

Netzfund:

Wir so: „Ich muss meine Batterien aufladen“

Der Körper hat fünf verschiedene Batterien. Die Hauptbatterie in unserem Körper sind eigentlich unsere Muskeln. Alle unsere Muskeln werden in einer ganz bestimmten Reihenfolge aufeinander gestapelt, wie Batterien in einer Batterie gefaltet, um eine Stromquelle zu bilden.

So hat jedes Organ im Körper seine eigene Batterie. Die Batterieversorgung für das Gehirn sind zum Beispiel unsere Füße.

Elektronenergien bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Körper, was uns hilft, zu verstehen, warum die Frequenz des Öls bei dieser Geschwindigkeit dein Gehirn erreicht, wenn du ätherisches Öl auf deinen Zeh gibst.

Die nächste Batterie sind unsere Zellmembranen, die tatsächlich kleine Batterien sind.

Unter den Zellmembranen befindet sich eine besondere Art von Wasser namens EZ Wasser.

Es ist eigentlich ein anderes System zum Speichern von Spannungen, denn statt H2O ist es H3O2, eine Form von Wasser, die Elektronen spendet. Dieses Wasser ist unsere dritte Batterie. Die vierte Batterie sind unsere Mitochondrien.

Und am Ende haben wir unsere DNA. Wenn man sich das Ende der DNA anschaut, sieht man, dass in der Mitte ein großes Loch ist. Und unten in der Mitte dieses Lochs implodiert die, wie Sie es nennen, skalare Energie.

Skalare Energie hat die Fähigkeit, nicht nur als Energiequelle für deine DNA zu dienen, sondern sie kann sie lesen, sie mit einer anderen neuen Zelle kommunizieren, die sie erzeugt, mit anderen Zellen im Körper kommunizieren.

Die skalare Energie, die in die DNA implodiert, ist also nicht nur eine Batterie, sondern ein Informationstransfer-System.

Wenn die skalare Energie nicht mehr in die DNA implodiert, tritt der Tod ein.

Daher ist es so wichtig, wie viele Elektronen wir in unseren Körper aufnehmen. Viele elektronische Spender sind da draußen.

Wir können Elektronen bekommen, indem wir uns sonnen, barfuß im Gras laufen, unseren Körper auf einen Baumstamm lehnen, denn Bäume haben Elektronen und spenden sie Ihnen.

Eine weitere Möglichkeit, Elektronen zu bekommen, besteht darin, ein Tier zu streicheln, zum Beispiel in Pflegeheimen, wenn Menschen einen Hund oder eine Katze berühren.

Das Tier läuft dann raus und lädt sich wieder auf und bringt neue Elektronen zurück.

Fließendes Wasser ist eine weitere elektronische Quelle, während stilles Wasser ein elektronischer „Dieb“ ist und Ihre Elektronen stehlen kann.

Bewegliche Luft ist ein elektronischer Dieb. Wenn eine Person zum Beispiel im Auto fährt, einem offenen Coupé, sieht man gut aus, kommt aber erschöpft an den Ort, weil der Wind dir die Elektronen klaut.

Der häufigste elektronische Dieb ist eine Zahninfektion, alle Narben, emotionaler Stress und verschiedene Giftstoffe – vor allem diejenigen, die wir von gentechnisch veränderten Lebensmitteln, Pestiziden oder Giftstoffen in uns tragen…

Laden Sie die Batterien Ihres Körpers auf

Unser Körper besteht aus Energie, was auch bedeutet, dass er verbraucht werden kann. Genau wie bei der ständigen Nutzung Ihres Telefons kommt auch der Zeitpunkt, an dem Sie den Akku aufladen müssen.

Zu lernen, wie wir die Batterien unseres Körpers für Langlebigkeit, Gesundheit und Ausgeglichenheit aufladen können, wäre eine kluge Entscheidung. Die meisten Menschen sind sich der Notwendigkeit bewusst, die Batterien des Körpers durch Ernährung, Bewegung und Lebensstilentscheidungen wieder aufzufüllen, aber es gibt auch andere subtile, aber wirkungsvolle Möglichkeiten, die Batterien Ihres Körpers wieder aufzuladen.

Bevor ich mich mit diesen anderen Wegen befasse, wagen wir uns noch einen Moment in den Körper …

Wenn Sie sich hierarchisch durch die Schichten Ihres Körpers bewegen, gelangen Sie vom gesamten Körper über Systeme, Organe, Gewebe, Zellen, Organellen, Moleküle, Atome (Protonen (+) und Elektronen (-), subatomare Teilchen, Schwingungen und Energie). zum Licht, und wenn wir das Licht weiter aufschlüsseln, werden Sie sehen, dass es eine positive (+) und eine negative (-) Veränderung gibt … genau wie bei einer Batterie.

Unser Körper steckt knietief in positiven und negativen Realitäten. Beispielsweise finden Zellwachstum (+) und Zelltod (-) genau gleichzeitig statt, und es gibt auch tonische (+) und toxische (-) Reaktionen, die genau gleichzeitig auftreten.

Es findet auch ein Elektronenaustausch zwischen Zellmembranen und innerhalb der Zelle statt, der für die Zellfunktion von entscheidender Bedeutung ist. Aber ist Ihnen bewusst, dass wir auf Körperebene Elektronen mit unserer Umgebung austauschen können? Der Elektronenaustausch findet überall in uns statt, durch uns und um uns herum.

Haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass Ihr ganzer Körper eine Batterie ist?

Ich spreche nicht von der neuesten Uhr, die Ihnen sagt, dass Sie erschöpft sind. Ich spreche davon, sich auf Ihren Körper einzustimmen und ihm zuzuhören. Was belastet Sie und was erschöpft Sie?

Hier sind einige unserer besten Möglichkeiten, die Batterien Ihres Körpers wieder aufzufüllen, indem Sie dem Körper mehr Elektronen von verschiedenen Elektronenspendern zuführen:

Gehen Sie raus in die Sonne und essen Sie Bio-Lebensmittel: Die Sonne regt die Elektronenaktivität im Körper an. Biologische Prozesse wie Atmung, Photosynthese und der Abbau von Nahrungsmolekülen bestehen aus Abfolgen von Elektronentransferreaktionen, die dem Transport und der Nutzung von Sonnenenergie dienen.

Treffen Sie eine bewusste Entscheidung, Lebensmittel zu kaufen, die nicht in Massenproduktion von Bauernhöfen hergestellt werden, die kaum Nährstoffe aus der Erde enthalten. GVO-Lebensmittel und verarbeitete Lebensmittel stehlen dem Körper Elektronen, und biologische, regenerative Anbaumethoden und Lebensmittel führen dem Körper Elektronen zu. Wenn Sie in die Sonne gehen, tanken Sie neue Energie, ebenso wie der Verzehr von Bio-Lebensmitteln.

Schwimmen Sie in fließendem Wasser: Wasser ist ein Elektronenspender und bewegtes Wasser ist noch besser. Dies hängt damit zusammen, dass Sie Zeit am Strand verbringen, im Wasser baden, sich um Sie herum bewegen und gleichzeitig die Sonne genießen!

Umarmen: Wir wissen, dass die Vorteile des Umarmens immens sind. Das Umarmen von Bäumen, Tieren und Mitmenschen versorgt uns mit vielen Spenderelektronen; besonders lange liebevolle Umarmungen. Bäume geben viele Elektronen ab und wir alle wissen, wie vorteilhaft es ist, das Haustier der Familie zu umarmen, insbesondere einen Hund oder eine Katze. Wir profitieren davon, dass das Haustier der Familie uns Elektronen spendet, die es schnell wieder auffüllt, sobald es wieder draußen in der Natur ist.

Draußen barfuß auf Sand, Felsen oder Gras laufen: Die Natur ist ein riesiger Elektronenspender. Wenn Ihr Körper erschöpft ist, absorbiert er Elektronen aus dem Boden. Das Barfußlaufen im Sand, auf Felsen und/oder auf Gras (auch Erdung genannt) fördert also Ihre allgemeine Gesundheit und füllt die Batterien Ihres Körpers auf.

Wenn Sie also barfuß mit Ihrem Familienhund zum Strand laufen, dort schwimmen gehen und unterwegs ein paar Bäume umarmen, während Sie einen leckeren Bio-Snack genießen, wird Ihr Körper auf jeden Fall mit Elektronen aufgeladen!

Eine zentrale Theorie hinter der Erdung (Barfußlaufen in der Natur) und dem Waldbaden (barfuß im Wald mit ein paar Baumumarmungen) ist, dass die Erdung die elektrischen Schaltkreise zwischen lebenden Zellen beeinflusst. Dieser Elektronenkreislauf zwischen lebenden Zellen unterstützt die Immunabwehr unseres Körpers. Die zusätzlichen Elektronen wirken ähnlich wie Antioxidantien. Theoretisch helfen Erdung und Elektronentransfer dabei, die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers wiederherzustellen – und laden Sie so richtig auf!

In ähnlicher Weise erleichtert die chiropraktische Anpassung dem Körper die Wiederherstellung der elektrischen Schaltkreise Ihres Nervensystems. Bereiten Sie sich vor Ihrem Strandabenteuer mit dem Hund darauf vor. Warum?

Da Ihr Körper ein riesiger elektrischer Schaltkreis ist und eine klare Kommunikation im Nervensystem ermöglicht, können Nachrichten problemlos in alle Bereiche Ihres Körpers fließen – zum und vom Zentralnervensystem. Anpassungen helfen dabei, den großen Akku, der Sie sind, wieder aufzuladen!

Und… es ist viel gesünder, sich an die Natur zu wenden, um an Elektronen zu kommen , als an die Elektronik. Wählen Sie eine, zwei, drei oder alle der verschiedenen Möglichkeiten, um die Batterien Ihres Körpers mit der Fülle an Energie, die es auf der Welt gibt, wieder aufzufüllen!