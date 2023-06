Antikes außerirdisches Labor in China gefunden – Fortgeschrittene Metallurgie und Quarzsand ähnlich dem Marsboden entdeckt

China hat die Überreste eines alten außerirdischen Labors enthüllt und bietet einen verlockenden Einblick in eine vergangene Ära.

Dieser bemerkenswerte archäologische Fund weckt Faszination und wirft Fragen über den möglichen Einfluss außerirdischer Begegnungen auf antike Zivilisationen auf.

Außerirdisches Labor in China gefunden

Vor dreizehn Jahren machte man in der abgelegenen Region der chinesischen Provinz Qinghai und der Autonomen Präfektur Tibet eine faszinierende Entdeckung. Dieser archäologische Fund fasziniert Wissenschaftler weiterhin, während sie über seine Geheimnisse nachdenken, und veranlasst einige zu Spekulationen über seinen außerirdischen Ursprung.

Das von Wildnis umgebene Gebiet weist keine Spuren menschlicher Siedlungen oder alter Zivilisationen auf, die zu fortschrittlicher Metallurgie und Fertigung fähig waren.

Doch oben auf dem steilen Berg Baigong steht eine pyramidenartige Ruine mit drei dreieckigen Öffnungen, von denen eine zugänglich bleibt und zu einem künstlich ausgegrabenen Tunnel tief in den Berg führt.

Künstliches Netzwerk aus Metallrohren

In dieser Höhle schmückt ein kompliziertes Netzwerk aus alten Metallrohren – deren Durchmesser von der Größe eines Zahnstochers bis zu 50cm reicht – die Wände und den Boden, deren Zweck und Herkunft unbekannt ist. Durch Erosion wurden Hunderte weitere dieser alten Kanäle an der Nordküste des Toson-Sees freigelegt.

Diese Erkenntnisse verblüfften die Forscher und führten zu detaillierten Studien. Basierend auf den Untersuchungen spekulierten Experten, dass derjenige, der die Rohrleitungen gebaut hat, sie zur Entwässerung des Sees oder zur Entfernung von Salzwasser aus dem See verwendet haben.

Forscher, die über das komplizierte Rohrnetz verwirrt waren, schickten Proben der eigenartigen Metallrohre zur Untersuchung an das Pekinger Institut für Geologie. Zu diesem Zeitpunkt kam der größte Schock.

Mithilfe der Thermolumineszenzdatierung untersuchten die Forscher die kristalline Struktur der Rohre und stellten fest, dass sie vor 141.000 bis 150.000 Jahren hohen Temperaturen ausgesetzt waren.

Das heißt, die Rohre waren bereits geschmolzen, bevor die Metallurgie erstmals von Menschen erforscht wurde. Diese Details können definitiv nicht ignoriert werden und haben Forscher zu der Annahme veranlasst, dass es in unserer Vergangenheit uralte Außerirdische gab, die mächtiger und fortschrittlicher waren als wir.

Marsähnliches Silizium in Metallrohren gefunden

Noch seltsamere Erkenntnisse ergaben sich aus der chemischen Untersuchung. Die seltsame Legierung, die beim Schmelzen der Rohre verwendet wurde, bestand zu 92 Prozent aus Eisenoxid, Siliziumdioxid und Kalziumoxid sowie zu 8 Prozent aus anderen Elementen.

Nachdem es den Wissenschaftlern nicht gelang, die Identität der mysteriösen 8 Prozent zu bestimmen, untersuchten sie die verbleibenden Bestandteile. Sie waren erneut erstaunt, als die Studie ergab, dass die Rohre eine einzigartige Art von Kieselsäure enthielten, die der auf dem Mars gefundenen ähnelt.

Diese rätselhafte Entdeckung schockierte die Forscher in jeder Phase der Studie.

Die chinesische Regierung versiegelte den Ort und errichtete ein Denkmal

Als diese Erkenntnisse über das in China entdeckte außerirdische Labor an die Öffentlichkeit gelangten, begannen Menschen aus der ganzen Welt, diesen Ort zu besuchen.

Zum Gedenken an diesen bahnbrechenden archäologischen Fund wurde dort ein Denkmal errichtet, auf dem eine Satellitenschüssel als Symbol für ihren Wunsch steht, mit außerirdischen Zivilisationen in Kontakt zu treten .

Skeptiker haben den Fund eines außerirdischen Labors in China als Falschmeldung abgetan und gesagt, das Rohrnetz sei nichts weiter als mit Schlamm bedeckte Wurzeln, die im Laufe der Zeit ausgehärtet seien.

Aber wenn das der Fall ist, warum hat die chinesische Regierung diesen Ort abgeriegelt , sodass niemand ihn besuchen kann? Die gesamte chemische Analyse bewies eindeutig, dass es etwas gab, das über das menschliche Verständnis hinausgeht.

Nach dem Fund des außerirdischen Labors in China wird die Welt mit einem Gefühl des Staunens und der Neugier zurückgelassen.

Diese erstaunliche Entdeckung eröffnet neue Wege zur Erkundung und stellt unser Verständnis antiker Zivilisationen in Frage. Wenn wir die Überreste dieser rätselhaften Stätte betrachten, werden wir an die grenzenlosen Geheimnisse erinnert, die in unserer Vergangenheit liegen, und an die ewige Suche, unseren Platz im Universum zu verstehen.