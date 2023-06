Unheimliches „Lichtwesen“ in Brasilien gefilmt (Video)

Ein rätselhaftes Stück Filmmaterial aus Brasilien zeigt eine scheinbar leuchtende Gestalt, die auf einem Feld steht, und einige haben sich gefragt, ob es sich bei der Kuriosität um einen Außerirdischen oder vielleicht um einen Engel handeln könnte.

Berichten zufolge wurde die seltsame Szene in der Gemeinde Caxambu aufgenommen und Anfang dieser Woche online gestellt.

Leider sind über diese wenigen Informationen hinaus noch keine weiteren Details zu der seltsamen Sichtung bekannt geworden.

Wie dem auch sei, das Video ist aufgrund der besonderen Natur der Anomalie, die humanoider Natur zu sein scheint, unbestreitbar überzeugend.

Was es gewesen sein könnte, wurde vermutet, dass das „Lichtwesen“ eine Art Außerirdischer sein könnte, es gibt jedoch kein Fahrzeug irgendeiner Art in der Nähe der seltsamen Gestalt.

Eine andere Möglichkeit, die von Zuschauern online vorgeschlagen wird, ist, dass es sich um einen Engel handelt.

Umgekehrt haben skeptischere Beobachter postuliert, dass die „Figur“ lediglich ein Spiegelbild eines metallischen Objekts draußen im Feld und kein jenseitiger Besucher sei.

Was glauben Sie, was der Zeuge vor diesem Hintergrund in Caxambu gefilmt hat?

Video: