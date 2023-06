Unwetter-Fahrplan: Superzellen und Tornado-Gefahr am Donnerstag (Video)

Eine heftige Unwetterlage erwartet uns am Donnerstag. Schon am Morgen ziehen Schauer und Gewitter in den Westen des Landes.

Bis zum Mittag erstreckt sich das Regengebiet dann vom Saarland über das Rhein- und Münsterland bis nach Hannover.

Tornado-Gefahr und Extremregen bis 150 Liter

Die Niederschlagsmengen sind erheblich. Es können bis zu 100 Liter in 12 Stunden fallen. Besonders betroffen sind der Niederrhein und das Münsterland – und damit auch Städte wie Köln und Düsseldorf. Der Regen wird heftig und kann lokal zu Überschwemmungen führen.

Das Regenband, das auch immer wieder von Gewittern durchsetzt ist, erreicht am späten Nachmittag auch Hamburg.

Rund um Hannover können sogar Regenmengen von bis zu 150 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Es drohen dann auch Sturzfluten.

S​uperzellen von Münster bis Magdeburg

Aber der Regen ist noch nicht das Schlimmste: Auf einem breiten Streifen, von Münster bis Magdeburg, drohen Extrem-Gewitter, also Superzellen.

Hart südlich vom Starkregen können sich schwere Unwetter bilden. Zu befürchten sind Superzellen, die sich in Richtung Osten bewegen.

Die Gefahrenzone reicht im Süden bis nach Kassel. Vorsicht: Bei diesen Gewittern können auch Tornados auslösen. Bitte beachten Sie unbedingt die Wetterwarnungen. Sobald die Gewitter aufziehen sollten Sie das Haus nicht mehr verlassen.

Die Tornado-Gefahr verlagert sich am Abend langsam in den Osten. Selbst Berlin kann es treffen. Es handelt sich um eine der stärksten Unwetterlagen der vergangenen Jahre.

Superzellen auch im Süden

Im Süden stellt sich die Lage etwas anders da. Hier wird es brüllend heiß, mit Werten von bis zu 37 Grad in München und Nürnberg.

In der schwül-heißen Luft bilden sich im Südwesten am Nachmittag erste Gewitter, die auf ihrem Weg nach Osten ebenfalls zu Superzellen heranwachsen.

Auf einem breiten Streifen, von Oberschwaben bis nach Franken, kommt es zu einer Gewitterfront mit Tornado-Gefahr.

Auch großer oder sehr großer Hagel ist dann möglich. Bitte suchen Sie Schutz auf, sobald die Gewitter aufziehen. Bitte achten Sie unbedingt auf die Wetterwarnungen. Die Gewitter können schnell lebensgefährlich werden.

Die Superzellen im Süden ziehen im Laufe der Nacht nach Sachsen. Als Begleiterscheinungen wird es zu extrem heftigem Starkregen kommen, inklusive Überflutungen. Auch schwere Gewitterböen sind dabei. Vorsicht vor umstürzenden Bäumen.

Einschränkungen im Bahn- und Flugverkehr

Wir müssen damit rechnen, dass es zu Störungen im Nah- und Fernverkehr der Bahn kommen wird. Zudem werden die Gewitter den Flugverkehr stören. Bei einer Unwetterlage wie am Donnerstag, könnte es passieren, dass Flugzeug auch mal einen Alternativ-Flughafen anfliegen müssen.

