Der Brief enthüllt streng geheime UFO-Rückentwicklung-Programme, an denen die Five Eyes Allianz beteiligt ist (Video)

Die Veröffentlichung eines neuen Dokuments der investigativen Journalisten Jeremy Corbell und George Knapp, das sich auf eine angebliche multinationale Koordination von UFO/UAP-Rückentwicklung-Programmen bezieht, hat der UFO-Vertuschung weitere Aufmerksamkeit verschafft.

Dem Dokument zufolge handelt es sich um einen vertraulichen Brief vom 22. März 2023, der von einem erfahrenen Parlamentsabgeordneten (MP) in Kanada an den Verteidigungsminister des Landes geschickt wurde und in dem konkrete Einzelheiten zu einem laufenden Programm innerhalb der „Five Eyes“-Allianz (USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Neuseeland).

Dieses Programm soll angeblich darauf abzielen, exotische Materialien, die aus abgestürzten UFOs stammen, zu analysieren und zurückzuentwickeln.

Der vom Abgeordneten Larry Maguire verfasste Brief ( siehe Artikel und Video von Jeremy Corbell und George Knapp ) legt nahe, dass einige der analysierten Materialien aus den frühen 1950er Jahren stammen.

Ist es nicht ein Zufall, dass sich in kurzer Zeit (angebliche) Whistleblower wie David Charles Grusch gemeldet haben, die Mainstream-Medien weiterhin erstaunliche Geschichten über Begegnungen mit Außerirdischen, abgestürzte UFOs usw. veröffentlichen, und jetzt wird ein Brief veröffentlicht?

Der die Existenz einer multinationalen Koordinierung von UFO/UAP-Reverse-Engineering-Programmen belegen.

Aber wie bei jeder neuen Information oder jedem neuen Dokument kann es sein, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen!

Alle UFO-Nachrichten aus der letzten Zeit, die von den Mainstream-Medien, Regierungsbehörden und Whistleblowern veröffentlicht wurden, könnten möglicherweise eine Psyop sein, eine psychologische Militäroperation, die schließlich von der „Five Eyes“-Allianz entworfen wurde, um die Wahrnehmungen und Einstellungen von Einzelpersonen, Gruppen usw. zu beeinflussen und noch aus unbekannten Gründen sogar ausländische Regierungen zu diesem Thema äußern, aber es ist klar, dass sich hinter den Kulissen etwas abspielt.

Im Video unten tauchen wir gemeinsam mit Dr. Michael Salla, der auch den Brief des Abgeordneten Larry Maguire analysiert, in die geheimnisvolle Welt unbekannter Flugobjekte und der Beteiligung der Regierung ein.

Darüber hinaus gibt Dr. Michael Salla an, dass innerhalb der „Five Eyes“-Allianz ein laufendes Programm ist, bei dem Australien als Standort für die Produktion rückentwickelter Raumschiffe (künstlicher UFOs) einschließlich der geheimen Raumflotte ausgewählt wurde.

In einem abgelegenen Gebiet in Australien, Tausende Kilometer von den größten Städten entfernt, wurden große Anlagen zur Herstellung dieser Objekte gebaut.

Video: