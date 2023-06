Wir erleben eine enorme Geschwindigkeit der Ereignisse: Was kommt also als nächstes auf uns zu?

Alles, was uns passiert, haben wir bereits in Science-Fiction-Filmen gesehen. Nicht umsonst gibt es Informationen über die Fünfzehn-Minuten-Städte, die wir in China oder Südkorea sehen.

Dort versammeln sich die höchsten Eliten, Computerspezialisten und die sogenannten zahlreichen Vertreter verschiedener Dienste.

Aber das werden sehr kleine Unternehmen sein, in denen eine kleine Anzahl von Menschen noch nützlich sein kann.

Den Rest der Arbeit werden zahlreiche Roboter übernehmen, die uns – vorerst – noch nicht gezeigt wurden. Dies betrifft die Fünfzehn-Minuten-Städte, in denen sich die verbleibende Hauptbevölkerung versammeln wird.

Wir erinnern uns an Filme, die solche Inseln zeigen, auf denen es wirklich kein Gesetz und kein geregeltes Leben gibt.

Da fällt mir sofort der Film „Mad Max“ ein, ein wirklich verrücktes Dasein. Wir verstehen kaum, dass es nicht möglich sein wird, in solchen Siedlungen einfach so zu überleben, indem man nur von der Couch aufsteht.

Aber ist Ihnen die Geschwindigkeit aufgefallen und wie haben sich die Bilder und Personen verändert?

Wenn wir den Menschen Aufmerksamkeit schenken, dann erkennen wir einfach große Veränderungen.

Manche Freunde wiederholen auswendig gelernte Sätze – sie wirken benommen, andere – erkennen Sie auf der Straße nicht. Die Menschen werden eher von der Angst vor dem Unbekannten als vom Interesse an der Zukunft getrieben.

Mitarbeiter sitzen ohne Papiere da und benehmen sich wie aufgezogene Puppen. Dies gilt für fast alle Institutionen. Die meisten Menschen sind bereit, dorthin zu gehen, wohin sie geschickt werden.

Wir sind alle überrascht über die veränderte Qualität der Menschen und das seltsame Verhalten vieler.

Vielleicht lässt sich mit spirituellen Botschaften nichts anfangen und wir müssen uns auf das wirkliche Leben einlassen.

Mad Max hat jetzt eine normale Alternative – den Menschen ein menschenwürdiges Leben aufzubauen. Dazu gibt es ein normales Niveau der Technologieentwicklung, ohne Müll.

Es wird ein weiteres „Inselleben“ geben

Einige Bürger werden an der Erde festhalten, aber ohne Technologie bleiben. Und es wird nicht einfach sein, in solchen Siedlungen zu überleben.

Höchstwahrscheinlich müssen Sie ohne Energieträger auskommen, da in Fünf-Minuten-Städten eine andere Art von Energie verwendet wird.

In solchen Dörfern werden sich die Robustesten und Geschicktesten versammeln, in dem Sinne, dass sie alles selbst machen können, aber sie werden ohne Kliniken, Banken, Friseure und „McDonalds“ leben.

Es wird dort auch genügend unfähige Menschen geben und es ist unwahrscheinlich, dass wir Tiere halten dürfen. Wir werden auch eine neue Religion bekommen – viele werden dorthin stürmen.

Und es wird im Allgemeinen gut sein, Anhänger anzulocken – „Respekt vor der Natur“. Und Kühe, Hühner und Ziegen geben bekanntlich Gase ab. Entschuldigung für die Details. Vergessen Sie nicht, dass sich eine Person manchmal den gleichen Dingen hingibt.

Wer solche Dörfer noch nie verlassen hat, wird kaum etwas spüren, vielleicht ein wenig überrascht sein, wenn der Strom ausfällt. Es schadet jedoch nicht, sich mit Kerzen einzudecken.

Anderen wird empfohlen, sich vom Fernseher zu lösen und ruhig und ausgeglichen zu denken: „Wo möchte ich im Zusammenhang mit zukünftigen Ereignissen sein?“

Wenn Sie weniger Nachrichten sehen, wird alles viel einfacher und besser.

Bei einem Teil der Bevölkerung wird der Bewusstseinsgrad steigen, beim anderen Teil wird er gleich bleiben und er muss durch Leiden, durch die Teilnahme an allen möglichen Kriegen, Katastrophen und anderen Ereignissen gesteigert werden, dass kann jene Menschen nicht berühren, die ihr Bewusstsein bereits auf die Ebene neuer Energien und Wahrnehmungen gehoben haben, die eine spirituelle Korrektur durchlaufen haben.

Was kommt als nächstes? Postindustrielle Gesellschaft

Alles ist richtig, nur dass wir alles gelassen hinnehmen und dennoch handeln müssen.

Eine spirituelle Epoche kann nicht sprunghaft aus einer materiellen Epoche gemacht werden. Erstens wird es eine postindustrielle Gesellschaft geben.

Postindustrielle Gesellschaft ist ein Konzept, das eine Gesellschaft beschreibt, deren Wirtschaft von einem innovativen Sektor mit Hochleistungsindustrie, Wissensindustrie, mit einem hohen Anteil an High-Tech- und innovativen Dienstleistungen am BIP sowie einem höheren Anteil an der Industrie dominiert wird

Die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungssektor ist höher als in der industriellen Produktion.

In einer postindustriellen Gesellschaft werden innovative Produkte von allen Wirtschaftsakteuren, der Bevölkerung, konsumiert, wodurch qualitative, innovative Veränderungen allmählich zunehmen.

Wissenschaftliche Entwicklungen werden zum wichtigsten Motor der Wirtschaft. Die Anforderungen an das Niveau des Humankapitals steigen, das die Bildung, Professionalität, Lernfähigkeit und Kreativität der Mitarbeiter prägt.

Und das bedeutet – es wird keine Fabriken, keine Werke geben. Sehen Sie diesen Trend bereits? Was ist mit Robotern?

Aber ein solches Leben ist nicht für jeden ein Traum, da Bedienstete nicht viele Dienste benötigen.

Spirituals im Cyberpunk

Wird aus dem Cyberpunk-Sektor eine spirituelle Gesellschaft entstehen, wie sie auch in Science-Fiction-Filmen angedeutet wird?

Der Bewusstseinswandel der Menschen schreitet sprunghaft voran. Ja, aber nicht für jeden.

Die Technologien werden erhalten bleiben, aber die Technikfreaks als niedere Kaste werden nicht von Humanisten kontrolliert, nein, die Geistlichen werden die Kontrolle übernehmen.

Darüber hinaus werden sie die Technikfreaks so verwalten, dass sie überleben, ohne den Planeten zu zerstören.

Und das Spirituelle wird wenig brauchen. Die Abhängigkeit von Nahrungsmitteln wird reduziert, die Kleidung, befreit vom Diktat der Mode, wird einfacher, weil die Aufmerksamkeit des Spirituellen auf die innere und äußere Schönheit eines Menschen gelenkt wird.

Spiritualität ist das Gleichgewicht zwischen dem sinnlichen und dem mentalen Geist.

Die Verfeinerung der Wahrnehmung wird die Denkgeschwindigkeit erheblich steigern, aber dafür muss die Schwingungsfrequenz des gesamten menschlichen Körperkomplexes ansteigen.

Die Entwicklung des Bewusstseins im Spirituellen wird zwei Prozesse ermöglichen, Transmutation und Transformation, um die menschliche Form zu verändern und zur nächsten Seinsebene zu gelangen.

In jedem Fall verbessern wir die Fähigkeiten, die uns zum Überleben an den vorgeschlagenen Orten eignen. Schnallen Sie sich in der Zwischenzeit an.