Whistleblower: Ist das UFO in Devon, England, Teil eines geheimen UFO-bezogenen Programms? (Video)

In einem Exklusivinterview sagte Senator Marco Rubio dem NewsNation-Washington-Korrespondenten Joe Khalil, dass mehrere Personen mit sehr hohen Freigaben und hohen Positionen innerhalb unserer Regierung „sich gemeldet haben, um“ UFO-bezogene Behauptungen „aus erster Hand“ zu teilen, „die über den eigentlichen Bereich (der Geheimdienstausschuss des Senats) hinausgehen, und tragen wesentlich dazu bei, die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.

Es ist erwähnenswert, dass Rubio die Behauptungen des Whistleblowers gemäß den Aufsichtsergebnissen des Geheimdienstausschusses des Senats als „glaubwürdig und dringend“ bezeichnete.

Darüber hinaus haben Berichten zufolge mehrere Militär-, Geheimdienst- und Auftragnehmervertreter die Behauptungen unterstützt, dass die US-Regierung oder private Unternehmen über Schiffe möglicherweise nichtmenschlichen Ursprungs verfügen.

Zwar gibt es in offiziellen Kreisen ein wachsendes Interesse und eine zunehmende Anerkennung des UFO-Phänomens hinsichtlich der Existenz nicht offengelegter UFO-bezogener Programme, der Prozess der vollständigen und transparenten Offenlegung von UFOs bleibt jedoch ungewiss.

Unterdessen bemerkte ein Fotograf am 19. Juni 2023 an der Teign-Mündung in Devon, England, etwas Metallisch aussehendes, das aus einer Wolke hervorkam.

Laut UFO Casebook gab der Fotograf an, dass es sich um eine fliegende Untertasse handele, siehe Bild oben, mit zwei schwarzen rechteckigen Fenstern im Kuppelteil des Raumschiffs und vier schwarzen Öffnungen im unteren Teil seiner Struktur.

Um ihn herum strahlte eine Art Kraftfeld aus, und als die Unterseite des UFOs mit elektrischen blauen Wellen pulsierte, kam ihm der Gedanke, dass dieses Raumschiff möglicherweise Elektrogravitationstechnologie als Antigravitationsantrieb nutzte.

Es gelang ihm, ein Bild des UFOs aufzunehmen, bevor es sich drehte und mit unglaublicher Geschwindigkeit in eine nahegelegene Wolke schoss.

Obwohl das UFO-Problem auf höchster Ebene weiterhin besteht, ist das Bild des UFOs in Devon, England, ein weiterer Beweis dafür, dass es diese Schiffe, ob menschlichen oder nichtmenschlichen Ursprungs, gibt.

Video: